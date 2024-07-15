على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية المُصَممة عادةً للتعامل مع نوع واحد من البيانات، يجمع الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط بين أشكال البيانات المختلفة ويحللها لتحقيق فهم أكثر شمولًا وتوليد مخرجات أكثر قوة.

على سبيل المثال، يمكن للنموذج متعدد الوسائط أن يتلقى صورة لمنظر طبيعي كمدخلات ويولد ملخصًا مكتوبًا لخصائص ذلك المكان. أو يمكن أن يتلقى ملخصًا مكتوبًا لمنظر طبيعي وإنشاء صورة بناءً على هذا الوصف. هذه القدرة على العمل عبر طرائق متعددة تمنح هذه النماذج قدرات قوية.

أطلقت شركة OpenAI نموذج ChatGPT، وهو ما جعل الذكاء الاصطناعي التوليدي يَحظى بانتشار سريع. كان ChatGPT نظام ذكاء اصطناعي أحادي الوسائط، مُصممًا لاستقبال مدخلات نصية وتوليد مخرجات نصية باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

يجعل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر قوة وفائدة من خلال السماح بأنواع متعددة من المدخلات والمخرجات. على سبيل المثال، كان Dall-e هو التنفيذ المتعدد الوسائط الأولي لـ Open AI لنموذج GPT الخاص بها، ولكن GPT-4o قدم إمكانيات متعددة الوسائط إلى ChatGPT أيضًا.

يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط الجمع بين المعلومات من مصادر البيانات المختلفة وعبر الوسائط لتوفير فهم أكثر شمولاً ودقة للبيانات. ويتيح ذلك للذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل وتوليد مخرجات أكثر دقة.

من خلال الاستفادة من الطرائق المختلفة، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط تحقيق دقة ومتانة أعلى في مهام مثل التعرف على الصور وترجمة اللغة والتعرف على الكلام. يساعد دمج أنواع مختلفة من البيانات في التقاط المزيد من السياق وتقليل الغموض. تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط أكثر مرونة في مواجهة البيانات غير الهامة والبيانات المفقودة. وإذا كانت إحدى الطرائق غير موثوقة أو غير متاحة، يمكن للنظام أن يعتمد على طرائق أخرى للحفاظ على الأداء.

يعزز الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط التفاعل بين الإنسان والحاسوب من خلال تمكين واجهات أكثر طبيعية وبديهية لتجارب مستخدم أفضل. على سبيل المثال، يمكن للمساعدين الافتراضيين فهم كل من الأوامر الصوتية والإشارات البصرية والاستجابة لها، مما يجعل التفاعلات أكثر سلاسة وكفاءة.

تخيل روبوت محادثة يمكنه التحدث إليك عن نظارتك وتقديم توصيات بشأن مقاس نظارتك بناءً على صورة تشاركها معه، أو تطبيق للتعرف على الطيور يمكنه التعرف على صور طائر معين، وتأكيد التعرف عليه من خلال "الاستماع" إلى مقطع صوتي لتغريده. يمكن للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه العمل عبر أبعاد حسية متعددة أن يمنح المستخدمين مخرجات أكثر فائدة، ومزيدًا من الطرق للتعامل مع البيانات.