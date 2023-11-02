ما هي النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)؟

باتت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) معروفة على نطاق واسع بفضل دورها في وضع الذكاء الاصطناعي التوليدي في صدارة اهتمام الجمهور، بالإضافة إلى تركيز المنظمات عليها لاعتماد الذكاء الاصطناعي في العديد من وظائف الأعمال وحالات الاستخدام.

خارج الإطار المؤسسي، قد يظهر الأمر وكأن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) قد ظهرت فجأة بالتزامن مع التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن العديد من الشركات، بما فيها IBM، قضت سنوات في تطبيق النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على مُستويات مُختلفة لتحسين قدراتها في فهم اللغة الطبيعية (NLU) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). وقد تزامن ذلك مع التطورات في التعلُّم الآلي ونماذج التعلُّم الآلي والخوارزميات والشبكات العصبية ونماذج المُحوِّلات التي تُوفِّر البنية لهذه الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تُصنّف النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ضمن فئة النماذج التأسيسية التي تُدرَّب على كميات هائلة من البيانات لتوفير القدرات التأسيسية الضرورية لدعم حالات الاستخدام والتطبيقات المُتعدِّدة، فضلاً عن حل مجموعة كبيرة من المهام. يُخالف ذلك بشكل واضح فكرة إنشاء وتدريب نماذج مُخصَّصة لكل حالة استخدام على حدة، وهو أمر مُكلف للغاية من جوانب عديدة (أهمها التكلفة والبنية التحتية)، ويُعيق أوجه التضافر، بل قد يُؤدِّي إلى أداء أقل كفاءة.

تُمثّل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تقدمًا ملحوظًا في مجال معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي، وهي مُتاحة بسهولة للعامة من خلال واجهات مثل Chat GPT-3 و GPT-4 من Open AI، المدعومة من Microsoft. تشمل الأمثلة الأخرى نماذج Llama من شركة Meta ونماذج تمثيلات الترميز ثنائية الاتجاه من المحولات (BERT/RoBERTa) ونماذج PaLM من Google. كما أطلقت IBM مؤخرًا سلسلة نماذج Granite على منصة watsonx.ai، التي أصبحت الركيزة الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجات IBM الأخرى مثل watsonx Assistant و watsonx Orchestrate.

باختصار، صُممت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لفهم وتوليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المحتوى، استنادًا إلى الكم الهائل من البيانات المستخدمة في تدريبها. تتمتع النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بالقدرة على الاستنتاج من السياق، وتوليد إجابات متّسقة وذات صلة بالسياق، والترجمة إلى لغات أخرى غير الإنجليزية، وتلخيص النصوص، والإجابة على الأسئلة (المحادثات العامة والأسئلة الشائعة) وحتى المساعدة في مهام الكتابة الإبداعية أو توليد الأكواد البرمجية.

وهي قادرة على القيام بذلك بفضل مليارات المُعامِلات التي تتيح لها التقاط أنماط معقدة في اللغة وتنفيذ مجموعة واسعة من المهام اللغوية. تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على إحداث نقلة نوعية في التطبيقات في مختلف المجالات، بدءًا من روبوت المحادثة والمساعد الافتراضي ووصولًا إلى كتابة المحتوى والمساعدة في البحوث وترجمة اللغات.

مع استمرار تطور النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وتحسينها، فإنها مُعدَّة لإعادة تشكيل الطريقة التي نتفاعل بها مع التقنية ووصولنا إلى المعلومات، ما يجعلها جزءًا حيويًا من المشهد الرقمي الحالي.