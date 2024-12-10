ما هي مجموعة البيانات؟

تقوم المؤسسات اليوم بجمع كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك تفاعلات العملاء والمعاملات المالية وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) ومنصات التواصل الاجتماعي.

لإطلاق العنان للقيمة التجارية لكل هذه البيانات، يجب تنظيمها في كثير من الأحيان في مجموعة البيانات: مجموعات منظمة تتيح الوصول إلى المعلومات لتحليلها وتطبيقها.

تخزين أنواع مختلفة من مجموعات البيانات بطرق مختلفة. على سبيل المثال، غالبًا ما تقوم مجموعات البيانات المنظمة بترتيب نقاط البيانات في جداول ذات صفوف وأعمدة محددة. يمكن أن تحتوي مجموعات البيانات غير المنظمة على تنسيقات متنوعة مثل الملفات النصية والصور والصوت.

على الرغم من أن مجموعات البيانات لا تتضمن جميعها بيانات منظمة، إلا أنها تحتوي دائمًا على بنية عامة، سواء كانت مخططات محددة أو بناء جملة مُنظمة بشكل فضفاض في صيغ البيانات شبه المنظمة مثل JSON أو XML.

تتضمن أمثلة مجموعات البيانات ما يلي:

مجموعات بيانات خدمة العملاء التي تتعقب تفاعلات الدعم والقرارات.

مجموعات بيانات التصنيع لمراقبة مقاييس أداء المعدات.

مجموعات بيانات المبيعات لتحليل أنماط المعاملات وسلوك المستهلك.

مجموعات بيانات التسويق لقياس فعالية الحملة ومدى المشاركة.

غالبًا ما تستخدم المؤسسات وتحتفظ بمجموعات بيانات متعددة لدعم مختلف المبادرات التجارية، بما في ذلك تحليل البيانات وذكاء الأعمال(BI).

تعتمد البيانات الكبيرة، على وجه الخصوص، على مجموعات بيانات ضخمة ومعقدة لتقديم القيمة. عندما يتم جمعها وإدارتها وتحليلها بشكل صحيح باستخدام تحليلات البيانات الكبيرة، يمكن لهذه المجموعات من البيانات أن تساعد في اكتشاف رؤى جديدة وتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

في السنوات الأخيرة، أدى ظهور الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي إلى زيادة التركيز على مجموعات البيانات. تحتاج المؤسسات إلى بيانات تدريب شاملة وجيدة التنظيم لتطوير نماذج تعلم آلي دقيقة وتحسين الخوارزميات التنبؤية.

وفقًا لـ Gartner، أفادت 61% من المؤسسات أنها مضطرة إلى تطوير أو إعادة التفكير في نموذج تشغيل البيانات والتحليلات الخاصة بها بسبب تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي.1