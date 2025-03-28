ما هو تحديث البيانات؟

تاريخ النشر: 22 أغسطس 2024
المساهمون: ماثيو فينيو، وأماندا داوني
تحديث البيانات هو عملية تحديث أنظمة البيانات والبنية التحتية والممارسات وتحويلها إلى تنسيقات حديثة قائمة على السحابة لتعزيز إمكانية الوصول والأمن وذكاء الأعمال.
تحديث البيانات هو عملية تحديث وتحسين البيانات المتراكمة للمنظمة لتحسين إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها ورفع قيمتها. ويتضمن التحديث ترحيل البيانات من الأنظمة القديمة إلى المنصات الحديثة، ودمج التقنيات الجديدة وتنفيذ الاستراتيجيات لتحسين عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات ونتائج الأعمال.
يتمثل أحد الجوانب المهمة لتحديث البيانات في نقل البيانات من قواعد البيانات المنعزلة القديمة إلى المنصات الحديثة المستندة إلى السحابة. يتضمن هذا الانتقال بيانات منظمة وغير منظمة وهو مرادف للترحيل السحابي .وتتيح بُنى البيانات الحديثة، مثل مراكز البيانات ومستودعات البيانات السحابيةوبحيرات البيانات السحابية، تحليلاً أكثر كفاءة ورؤى قابلة للتنفيذ. ومن خلال دمج البيانات وتنقيتها وتوحيدها وتحويلها وترحيلها، يمكن للمنظمات التغلب على صوامع البيانات التي تعزل البيانات داخل أقسام أو أنظمة محددة.
تتضمن عملية تحديث البيانات أيضا تعزيز إدارة البيانات وأمنها. توفر المنصات الحديثة ميزات أمان قوية، بما في ذلك التشفير وضوابط الوصول وإدارة الامتثال، والتي توفر حماية البيانات لحماية المعلومات المهمة. تساعد أطر عمل الحوكمة المحسّنة في إدارة جودة البيانات ودورتها والامتثال، وهي أمور ضرورية للحفاظ على الثقة وتلبية المعايير التنظيمية.
تتضمن استراتيجية تحديث البيانات الناجحة إتاحة البيانات للجميع. توسع هذه العملية من نطاق عملية اتخاذ القرارات القائمة إلى البيانات في جميع أنحاء المنظمة من خلال تمكين المزيد من الأعضاء من تقديم بيانات منسقة وموثوقة ذاتيًا.
وتتبنى كثير من المنظمات نهج "البيانات أولًا"، حيث تعطي الأولوية للبيانات باعتبارها العنصر المركزي في استراتيجية أعمالها. ويتضمن النهج تحديد البيانات المهمة وفهم كيفية استخدام البيانات وتحسين إدارتها واستخدامها لاكتساب ميزة تنافسية. ومن خلال التركيز على البيانات، يمكن للمنظمات تبسيط بنيتها التحتية لمعالجة المعلومات وتحليلها بشكل أكثر كفاءة، حيث يساعد هذا التركيز في ضمان إمكانية الوصول إلى المعارف في المكان والزمان المطلوبين.
تحديث البيانات هو نهج متعدد الأوجه يتضمن الترقيات التقنية، والترحيل السحابي، والحوكمة المحسّنة، والثقافة القائمة على البيانات. ويساعد هذا التحول في ضمان اتساق البيانات وتحسين إدارتها وتمكين المنظمات من تسخير بياناتها بشكل كامل. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات تعزيز الكفاءة التشغيلية واتخاذ قرارات عمل أكثر استنارة وتحقيق نتائج أفضل.
اطلب هذا الدليل لقائد البيانات للاستفادة من قواعد البيانات الملائمة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي.
يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية أدوارًا محورية في تحديث البيانات من خلال تحويل كيفية إدارة المنظمات لبياناتها وتحليلها واستخدامها.
يعزز الذكاء الاصطناعي تحديث البيانات من خلال التحليلات المتقدمة والأتمتة. وتسمح خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمنظمات باستخدام أصول البيانات الخاصة بها بشكل كامل، حيث يمكن لهذه الخوارزميات معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة، والكشف عن الأنماط وتوليد معارف تنبؤية توجه عملية صنع القرار الاستراتيجي.
تعمل نماذج التعلم الآلي على أتمتة تحليل البيانات، مما يمكن المنظمات من تحديد الاتجاهات وحالات الخلل التي سيكون من الصعب أو المستحيل اكتشافها يدويا. ولا تحسن هذه القدرات من دقة المعارف فحسب، بل تسرع أيضًا من استجابة الشركات لتغيرات السوق والفرص الناشئة.
تكمل الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعي في تحديث البيانات من خلال توفير بنية تحتية قابلة للتوسع ومرنة وفعالة من حيث التكلفة لإدارة البيانات. وتتيح هذه البنية التحتية نظامًا بنائيًا سلسًا لدمج مصادر البيانات والتطبيقات المتنوعة.
تُمكِّن المنصات السحابية المنظمات من تخزين كميات كبيرة من البيانات ومعالجتها دون قيود الأنظمة المحلية التقليدية. وهي تدعم أنواع مختلفة من البيانات والمصادر، ما يسهل التكامل السلس وإمكانية الوصول إليه من أي مكان. وتتيح السحابة إمكانية معالجة البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، ما يعزز التعاون ويسرّع عملية الوصول إلى المعارف.
وغالباً ما تتضمن الخدمات السحابية أمانًا مدمجًا وميزات توافق وتحديثات تلقائية. وتقلل هذه الميزات العبء التشغيلي على المنظمات، مما يسمح لها بالتركيز على استخدام بياناتها في الابتكار والنمو.
تعد مبادرة تحديث البيانات أمرًا بالغ الأهمية للمنظمات التي تهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية. فغالبًا ما تواجه أنظمة البيانات التقليدية صعوبات في التعامل مع حجم البيانات الحديثة وتنوعها وسرعتها، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة وقابلية التوسع المحدودة وصعوبة الوصول إلى البيانات الصحيحة وتحليلها.
يسمح تحديث أنظمة البيانات للمنظمات بتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وقابلية استخدامها وجودتها، حيث تمكنها هذه التحسينات من استخلاص معارف أكثر جدوى واتخاذ قرارات مستنيرة. يدعم تحديث البيانات اعتماد التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهي ضرورية لاكتساب ميزة تنافسية وتعزيز الابتكار.
في اقتصاد اليوم، تحتاج الشركات إلى التحرك بسرعة ومرونة لبناء قدرات جديدة والحصول بسرعة على منتجات وخدمات جديدة في السوق. وتعد تحليلات البيانات ضرورية لاستخلاص المعارف التي تدعم الابتكار ونمو الإيرادات.
كما يُساهم تحديث البيانات أيضًا في تعزيز حوكمة البيانات وأمنها، مما يعالج المخاوف المتزايدة بشأن خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي. وتوفر المنصات الحديثة ميزات أمان قوية مثل التشفير وضوابط الوصول وإدارة الامتثال، مما يساعد في ضمان حماية البيانات، حيث تساعد أطر حوكمة البيانات المحسّنة في الحفاظ على جودة البيانات وتناسقها، وتعزيز الثقة في القرارات القائمة على البيانات.
من خلال الاستثمار في تحديث البيانات، يمكن للمنظمات تحسين ممارسات إدارة البيانات الخاصة بها وإنشاء بنية تحتية أكثر مرونة وسرعة تدعم النمو المستقبلي والقدرة على التكيف.
برز تحديث البيانات بوصفه محورًا مهمًا في أواخر عام 2000 وأوائل عام 2010، مدفوعًا بالنمو السريع للبيانات وقيود الأنظمة القديمة المنعزلة التي عفا عليها الزمن. عندما بدأت المنظمات في التعرف على إمكانات تحليلات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، سعت إلى إيجاد طرق لتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وسهولة استخدامها ورفع قيمتها.
أكد ظهور تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على الحاجة إلى تحسين ممارسات إدارة البيانات. وركزت الجهود المبكرة على ترحيل البيانات إلى المنصات الحديثة القائمة على السحابة، ودمج البيانات وتنقيتها للمساعدة في ضمان الجودة وإنشاء أطر شاملة لإدارة البيانات. وبمرور الوقت، أصبح تحديث البيانات جزءًا من خارطة طريق استراتيجية للمنظمات التي تهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية واستخدام البيانات بفعالية لتحسين نتائج الأعمال.
يتضمن تحديث البيانات كثير من العناصر والعمليات الأساسية لتحويل البنية التحتية لبيانات المنظمة وتحسينها. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
يتم دمج البيانات من مصادر مختلفة مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وواجهات برمجة التطبيقات (API) الخارجية لإنشاء عرض موحد. يتيح تكامل البيانات التحليل الشامل وإعداد التقارير، مما يعزز عملية صنع القرار والكفاءة التشغيلية.
يتم ضمان دقة البيانات عن طريق إزالة التكرارات وتصحيح الأخطاء وتوحيد التنسيقات. وتعتبر جودة البيانات أمرًا بالغ الأهمية لأن البيانات عالية الجودة ضرورية لتوفير معارف موثوقة والحفاظ على سلامة البيانات.
تستخدم الأدوات والتقنيات مثل استخراج البيانات والتحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لاستخلاص معارف قابلة للتنفيذ ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
يتم اعتماد الحلول المستندة إلى السحابة وتقنيات البيانات الكبيرة لتوفير قابلية التوسع والمرونة والفعالية من حيث التكلفة. وتدير هذه التقنيات كميات كبيرة من البيانات المتنوعة، بما في ذلك البيانات غير المنظمة من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الاستشعار.
قد تساعد الميزات الكبيرة لتحديث البيانات الشركات في تحقيق النمو وتعزيز الكفاءة والحفاظ على ميزة تنافسية قوية.
تتيح بيانات العملاء المركزية توفير تجارب عملاء مخصصة وتسويق مستهدف. ويساعد تحديث البيانات المنظمات في تقديم عروض ذات صلة وفي الوقت المناسب، مما يعزز رضا العملاء وولائهم.
يمكن لتحديث البيانات معالجة التحديات المختلفة وفتح فرص جديدة عبر مختلف الصناعات والوظائف. وفيما يلي بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعا:
توقع النتائج بسرعة أكبر باستخدام منصة مبنية على بنية نسيج بيانات.
قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات مع جميع بياناتك في أي مكان باستخدام مستودع البيانات الهجين والمفتوح الخاص بنا.
تحديث إدارة مركز البيانات من خلال التخصيص الذكي للموارد وتخطيط السعة وضمان الأداء الآلي.
تعرف على كيفية الوصول إلى بياناتك وتحسين أحمال التشغيل المكلفة باستخدام تجربة watsonx.data التجريبية هذه.
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