ما أبعاد جودة البيانات؟

تساعد الأبعاد الستة الأساسية—الدقة، والاكتمال، والاتساق، والتوقيت المناسب، والصلاحية، والتفرد—المؤسسات على الحفاظ على سلامة البيانات، وتقييم مدى صحة عناصر البيانات، ومنع حدوث مشكلات في جودة البيانات.

تمت صياغة مفهوم أبعاد جودة البيانات بشكل رسمي في عام 1996 من قِبل الأستاذين Richard Y. Wang و Diane M. Strong في ورقتهما البحثية التي حملت عنوان: "ما وراء الدقة: ماذا تعني جودة البيانات لمستهلكي البيانات"، 1والتي حددت في الأصل 15 بُعداً. وقد تطور المفهوم منذ ذلك الحين بشكل كبير دون وجود معيار عالمي. ومع ذلك، يظل الاعتماد على ما يتراوح بين ستة إلى 12 بُعداً رئيسياً هو الأكثر انتشاراً في الممارسة العملية.



جزءٌ حاسم من استراتيجيات إدارة البيانات، وتوفر أبعاد جودة البيانات للشركات إطار عمل واضح لتحقيق بيانات عالية الجودة. من خلال ضمان مطابقة البيانات لمعايير الدقة، والاكتمال، والاتساق، والأبعاد الأخرى، يمكن للمؤسسات الحد من حالات عدم الكفاءة التشغيلية، وتحسين رضا العملاء، والحفاظ على الامتثال التنظيمي.

البيانات عالية الجودة تدعم أيضًا المبادرات المتقدمة مثل النمذجة التنبؤية، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، والخدمات المخصصة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى دفع عجلة الأداء الأفضل وتحقيق الميزة التنافسية.