ما أبعاد جودة البيانات؟

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توفر أبعاد جودة البيانات منهجًا منظمًا لقياس جودة البيانات وتقييم مدى موثوقية البيانات وقابليتها للاستخدام.
تساعد الأبعاد الستة الأساسية—الدقة، والاكتمال، والاتساق، والتوقيت المناسب، والصلاحية، والتفرد—المؤسسات على الحفاظ على سلامة البيانات، وتقييم مدى صحة عناصر البيانات، ومنع حدوث مشكلات في جودة البيانات.
تمت صياغة مفهوم أبعاد جودة البيانات بشكل رسمي في عام 1996 من قِبل الأستاذين Richard Y. Wang و Diane M. Strong في ورقتهما البحثية التي حملت عنوان: "ما وراء الدقة: ماذا تعني جودة البيانات لمستهلكي البيانات"، 1والتي حددت في الأصل 15 بُعداً. وقد تطور المفهوم منذ ذلك الحين بشكل كبير دون وجود معيار عالمي. ومع ذلك، يظل الاعتماد على ما يتراوح بين ستة إلى 12 بُعداً رئيسياً هو الأكثر انتشاراً في الممارسة العملية.
جزءٌ حاسم من استراتيجيات إدارة البيانات، وتوفر أبعاد جودة البيانات للشركات إطار عمل واضح لتحقيق بيانات عالية الجودة. من خلال ضمان مطابقة البيانات لمعايير الدقة، والاكتمال، والاتساق، والأبعاد الأخرى، يمكن للمؤسسات الحد من حالات عدم الكفاءة التشغيلية، وتحسين رضا العملاء، والحفاظ على الامتثال التنظيمي.
البيانات عالية الجودة تدعم أيضًا المبادرات المتقدمة مثل النمذجة التنبؤية، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، والخدمات المخصصة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى دفع عجلة الأداء الأفضل وتحقيق الميزة التنافسية.
على الرغم من تباين عدد أبعاد جودة البيانات المعترف بها، إلا أن هناك ستة أبعاد أساسية لا تزال تتبناها مختلف القطاعات على نطاق واسع. يُعالج كل بُعد جانبًا محددًا من جودة البيانات، ويوفر معايير عملية لتقييم الموثوقية وصلاحية الاستخدام. تُشكل هذه الأبعاد أيضًا الأساس لتحديد مقاييس جودة البيانات، والتي تستخدمها المؤسسات لقياس الأداء ومراقبته بمرور الوقت. تشمل الأبعاد الأساسية ما يلي:
تقيس الدقة مدى تعبير البيانات عن كيانات أو أحداث في العالم الحقيقي، وما إذا كان يمكن التحقق من صحتها مقابل مصادر موثوقة. البيانات الدقيقة تضمن بناء القرارات التجارية على معلومات صحيحة، مما يقلل من مخاطر الأخطاء وعدم الكفاءة. على سبيل المثال، يتيح تسجيل مستويات المخزون الدقيقة للشركات اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تجديد المخزون.
بعيدا عن الفوائد التشغيلية، فإن دقة البيانات ضرورية للمبادرات الاستراتيجية مثل التحليلات التنبؤية وتقسيم العملاء. قد تؤدي عدم دقة البيانات إلى توقعات خاطئة، وحملات تسويقية غير متوافقة، ومخاطر تتعلق بالامتثال. يمكن للمؤسسات الاستثمار في أدوات التحقق من صحة البيانات، وإجراء عمليات التدقيق الدوري، وتدريب الموظفين وذلك للحد من الأخطاء البشرية والحفاظ على الثقة في أصول البيانات لديها.
يركز الاكتمال على ما إذا كانت جميع قيم البيانات المطلوبة موجودة ومكتملة. يمكن أن تؤدي البيانات المفقودة إلى تحليلات غير موثوق بها وقرارات خاطئة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نقص الحقول الهامة في سجل المريض، مثل تاريخ الميلاد أو التاريخ الطبي، إلى تعريض الرعاية والامتثال التنظيمي للخطر.
غالباً ما تُشير قيم البيانات غير المكتملة إلى وجود نقاط ضعف في عمليات جمع البيانات أو في تكامل الأنظمة. لمعالجة هذه المشكلة، يمكن للمؤسسات تفعيل تنبيهات آلية للحقول المفقودة، والاستعانة بمصادر بيانات خارجية لإثراء البيانات، ومراقبة عمليات إدخال البيانات، بالإضافة إلى وضع سياسات لحوكمة البيانات تحدد المسؤولية عن اكتمال البيانات.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
يعد الحفاظ على اتساق البيانات عبر الأنظمة والمصادر أمرًا مهمًا للحصول على بيانات موثوقة. البيانات غير المتسقة — مثل اختلاف رقم هاتف العميل بين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الطلبات — يمكن أن تخلق ارتباكاً وتكراراً في العمل ومشاكل أخرى.
تؤدي البيانات المتسقة أيضًا دورًا حيويًا في الامتثال التنظيمي ودقة التقارير. يمكن أن تؤدي الاختلافات بين الأنظمة إلى فشل التدقيق أو سوء تفسير النتائج المالية. تساعد أطر حوكمة البيانات المركزية وأدوات تكامل البيانات الأقسام على العمل من نفس البيانات، مما يقلل من خطر الأخطاء.
يقيس التوقيت المناسب ما إذا كانت البيانات متاحة عند الحاجة ويعكس الوضع الحالي. قد تعني البيانات القديمة أو المتأخرة فقدان الفرص وعدم الكفاءة التشغيلية.
تزداد أهمية التوقيت المناسب في القطاعات سريعة الحركة مثل التمويل، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، حيث يجب اتخاذ القرارات بشكل فوري. على سبيل المثال، تُعد تحديثات أسعار الأسهم الفورية في التداول المالي ضرورية لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء في الوقت المناسب.
يمكن للمؤسسات ضمان دقة البيانات في الوقت المناسب من خلال جدولة عمليات تحديث منتظمة للبيانات، وتفعيل تدفقات البيانات في الوقت الفعلي للعمليات الحرجة، ومراقبة زمن الانتقال في مسارات البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات الاستفادة من التقنيات مثل البنية المعتمدة على الأحداث و Streaming Analytics للحفاظ على حداثة البيانات. إن تحديد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لتسليم البيانات يساعد أيضاً في إدارة التوقعات ويدعم اتخاذ القرارات المرنة.
في سياق جودة البيانات، تُشير الصلاحية إلى مدى توافق البيانات مع القواعد والأشكال والمعايير المحددة مسبقاً. إذا انتهكت البيانات هذه القواعد، فستُعتبر بيانات غير صالحة، مما قد يؤدي إلى فشل العمليات، وعدم دقة التقارير، وغير ذلك.
بالإضافة إلى الامتثال لصيغة البيانات، يضمن التحقق من الصلاحية توافق البيانات مع القواعد المنطقية والسياقية. على سبيل المثال، يجب ألا يكون تاريخ الميلاد في المستقبل، كما يجب أن تطابق رموز المنتجات مواصفات الكتالوج. تفرض المؤسسات صلاحية البيانات من خلال تطبيق القواعد أثناء إدخال البيانات، واستخدام أدوات مؤتمتة لاكتشاف الحالات الشاذة، ومواءمة المعايير مع اللوائح التنظيمية للصناعة.
يحدد التفرد ما إذا كان كل سجل فريدًا وغير مكرر. إن الحفاظ على تفرد البيانات لا يقتصر على تحسين دقة التقارير فحسب، بل إنه يعزز أيضاً الكفاءة التشغيلية وثقة العملاء من خلال التأكيد على أن التفاعلات تستند إلى معلومات غير مكررة. يمكن أن تتسبب السجلات المكررة في حدوث مشكلات مثل تضخم المقاييس، وتشويه التحليلات، وهدر الموارد، وتأخير الخدمات.
غالبا ما تنشأ البيانات المكررة نتيجة ترحيل النظام، أو أخطاء الإدخال اليدوي، أو نقص التكامل بين المنصات. للتخفيف من حدة هذه المشكلة، يمكن للمؤسسات نشر خوارزميات مطابقة البيانات، وإنفاذ سياسات صارمة للهوية (القواعد التي تحدد كيفية إنشاء معرفات مستخدم فريدة أثناء إنشاء الحساب)2، واستخدام لوحات معلومات جودة البيانات لمراقبة اتجاهات تكرار البيانات.
بالإضافة إلى هذه الأبعاد الستة، تشمل الأبعاد الأخرى التي تؤخذ في الاعتبار: النزاهة، وقابلية التتبع، والإتاحة، والموثوقية، والدقة، والملاءمة، وذلك بناءً على احتياجات العمل.
كعناصر أساسية لجودة البيانات، تساعد أبعاد جودة البيانات المؤسسات على قياس ومراجعة ومراقبة وتحسين مدى موثوقية واعتمادية أصول المعلومات لديها.
إن البيانات منخفضة الجودة مثل مجموعات البيانات التي تحتوي على قيم مفقودة، أو مكررة، أو معلومات قديمة قد تؤدي إلى نماذج متحيّزة، ورؤى غير دقيقة، ونتائج غير موثوقة، مما يتسبب في خسائر مالية فادحة. في الواقع، أفاد أكثر من 25% من موظفي البيانات والتحليلات على مستوى العالم بأن جودة البيانات الرديئة تعيق الوعي بالبيانات، مما يكلف مؤسساتهم أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي سنوياً. يبلغ 7% عن خسائر بقيمة 25 مليون دولار أمريكي أو أكثر، وفقاً لتقرير صادر عن Forrester.
في عصر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أصبحت أبعاد جودة البيانات أمراً لا غنى عنه. تتسارع وتيرة اعتماد مسارات عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل نحو الاستخدام السائد، وسيتوقف نجاحها على سلامة البيانات الأساسية ودقتها.
يُقدّر تقرير حديث صادر عن معهد IBM لقيمة قطاع الأعمال، بعنوان "من مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى الأرباح"، أن بيئات عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل مهيأة للنمو بمقدار ثمانية أضعاف بحلول عام 2026. إن المؤسسات التي تخفق في منح الأولوية لجودة البيانات تخاطر بتقويض الركيزة الأساسية لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فضلاً عن التحليلات، والامتثال التنظيمي، وصنع القرار؛ مما يحول الإنجازات الواعدة إلى عثرات مكلفة.
قبل تطبيق أبعاد جودة البيانات، من المفيد وضع إطار عمل منظم لجودة البيانات. يمكن لهذا الإطار دمج السياسات والعمليات والتكنولوجيا للحفاظ على هذه الأبعاد طوال دورة حياة البيانات. ثم، عادةً ما تُطبّق المؤسسات أبعاد جودة البيانات من خلال ثلاث خطوات مترابطة:
غالباً ما تبدأ المؤسسات بتقييم الوضع الحالي لبياناتها لفهم مدى جودتها. أدوات تنميط البيانات تُستخدم عادةً لتحديد المشكلات مثل القيم المفقودة، والسجلات المكررة، والتنسيقات غير الصالحة، وأنواع البيانات غير الصحيحة. يوفر هذا التقييم خط الأساس للتحسين.
يُعدّ توافق الأطراف المعنية أمراً أساسياً أيضاً في هذه المرحلة. تُعطي وحدات الأعمال المختلفة الأولوية لأبعاد مختلفة—فقد يكون التوقيت المناسب هو الأهم بالنسبة للتحليلات في الوقت الفعلي، في حين تُعد الدقة والصلاحية أمرين بالغَي الأهمية للامتثال.
وبعد ذلك، فإن تحديد المتطلبات والمقاييس المرجعية يساهم في وضع توقعات واضحة لما يشكّل جودة مقبولة للبيانات، وغالبًا ما يتم التعبير عن ذلك في شكل حدّ أدنى أو درجات دنيا لكل بُعد. قد تُحدِّد المؤسسات أيضًا قواعد جودة البيانات — وهي شروط أو قيود محددة يجب أن تفي بها البيانات للامتثال لهذه المعايير المرجعية. هذه القواعد بمثابة الأساس لفحوصات التحقق من الصحة والإنفاذ الآلي في مرحلة لاحقة من العملية.
غالبًا ما تُقيَّم جودة البيانات باستخدام مقاييس كمية تُبين مدى توافق البيانات مع المعايير المحددة. تشمل المقاييس الشائعة كلاً من الاكتمال (نسبة حقول البيانات المطلوبة والمستوفاة)، والدقة (مدى التوافق مع المصادر الموثوقة)، والاتساق (التوحيد عبر الأنظمة المختلفة). يتم دمج هذه المقاييس في أطر عمل الحوكمة ومهام سير العمل التشغيلي لتوفير رؤية مستمرة.
المراقبة المستمرة أمر ضروري لأن جودة البيانات تتسم بالديناميكية؛ إذ يمكن أن تؤدي التغييرات في الأنظمة المصدرية أو العمليات أو قواعد العمل إلى ظهور مخاطر جديدة. قد تتضمن عملية المراقبة تطبيق قواعد التحقق من الصحة وإجراء فحص للجودة طوال دورة حياة البيانات، بدءًا من مرحلة الإدخال وحتى إعداد التقارير. توفر العديد من أدوات جودة البيانات لوحات معلومات وتنبيهات تُستخدم لتتبع الامتثال واكتشاف الخلل في الوقت الفعلي.
إن التحسين المستمر لجودة البيانات هو مبدأ أساسي، تدعمه عمليات التدقيق المنتظمة، والمعايير المحدثة، وحلقات التغذية الراجعة التي تتكيف مع احتياجات العمل المتطورة والتغيرات التكنولوجية. إن الرؤى المستمدة من القياس والمراقبة توجّه الإجراءات التصحيحية، مثل تنقية البيانات، وإثرائها، وإزالة التكرار. بالإضافة إلى إصلاح الأخطاء، قد تستخدم المؤسسات هذه الرؤى لتحسين عمليات الحوكمة وتطوير أساليب جمع البيانات، وذلك لمنع تكرار المشكلات.
تعريف وفهم أبعاد جودة البيانات يمنح المؤسسات العديد من المزايا، منها:
تضمن البيانات عالية الجودة والدقيقة أن يوفر التحليل وذكاء الأعمال رؤى تتماشى مع الظروف الفعلية. عندما يتم توحيد عمليات جمع البيانات والتحقق منها من خلال تقييم جودة البيانات، يمكن لصناع القرار الثقة بالرؤى والتصرف بناء عليها بثقة.
تقلل هذه الممارسة من التخمين وتدعم النماذج التنبؤية التي تعزز الميزة التنافسية. على سبيل المثال، تعتمد المؤسسات المالية على بيانات المعاملات الدقيقة والمُقدَّمة في الوقت المناسب لمنع الاحتيال والحفاظ على التنبيهات الفورية، بينما يستخدم المصنعون بيانات الموردين والمخزون التي تم التحقق من صحتها لتجنب تأخير الإنتاج.
تساعد أبعاد جودة البيانات المؤسسات على الامتثال لمعايير الحوكمة الداخلية والمتطلبات التنظيمية الخارجية، مثل التدقيقات المالية أو متطلبات الرعاية الصحية. تضمين فحوصات الامتثال في سير العمل يقلل من المخاطر القانونية ويحافظ على الشفافية في كيفية جمع البيانات وتخزينها واستخدامها. في قطاع الرعاية الصحية، على سبيل المثال، تضمن قواعد التحقق من الصحة توافق سجلات المرضى مع التنسيقات الصحيحة لتواريخ الميلاد والرموز الطبية، مما يقلل من مخاطر الوصفات الطبية الخاطئة أو رفض المطالبات.
إن تطبيق أبعاد جودة البيانات يساهم في تبسيط سير العمل من خلال تقليل التصحيحات اليدوية، ومعالجة البيانات المكررة، وإعادة العمل الناتجة عن البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة. عندما تكون البيانات دقيقة ومتسقة ومحدثة في الوقت المناسب، يمكن لفرق العمل أتمتة العمليات بثقة، وتسريع اتخاذ القرار، وتقليل الاختناقات التشغيلية إلى الحد الأدنى.
إنَّ بيانات العملاء الدقيقة والكاملة والمتسقة، مثل عناوين العملاء الصحيحة، تتيح تقديم تجارب مخصصة في الوقت المناسب، مِمَّا يساهم في زيادة رضا العملاء، ويعزز الولاء وسمعة العلامة التجارية. في قطاع البيع بالتجزئة، تمنع بيانات التسعير الدقيقة عبر كتالوجات المنتجات والقوائم عبر الإنترنت خسارة الإيرادات واستياء العملاء، بينما تضمن سجلات المواطنين المتزامنة في الخدمات العامة تقديم المنافع والكفاءة.
الكشف المبكر عن حالات الخلل من خلال فحص جودة البيانات يقلل من احتمالية حدوث اضطرابات كبيرة في العمل. تساعد الأبعاد مثل النزاهة وقابلية التتبع المؤسسات على مراقبة سير العمل وتحديد المشكلات قبل تفاقمها، مما يحد من المخاطر المالية ومخاطر السمعة. على سبيل المثال، تستخدم البنوك تقنيات إلغاء التكرار والتحقق من الصحة لمنع المعاملات المكررة، في حين تطبق الهيئات الحكومية فحوصات الاكتمال لتفادي التأخير في تقديم الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية أو المساعدات السكنية.
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1 ما وراء الدقة: ماذا تعني جودة البيانات لمستهلكي البيانات، مJournal of Management Information Systems، ربيع 1996
2 إنشاء سياسة هوية، IBM Security Identity Manager، بتاريخ 13 مايو 2022