يهدف هذا المستند إلى تقديم وعد عام من فريقنا للآخرين بالحفاظ على جودة بيانات عالية ضمن معايير دقيقة. ونأمل أن يُسهم ذلك في تحقيق فهم مشترك، ويساعدنا جميعًا على التعاون، ويضمن مساءلة الفِرق بشكل متبادل.
وعدنا: سنسلم بيانات المبيعات بجودة بيانات لا تقل درجتها عن 95% بحلول الساعة 5:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي كل يوم حتى يتمكن الفريق من الإجابة عن أسئلة مثل "كيف كانت مبيعات الأمس؟ سنستقبل جميع الطلبات في غضون يوم عمل واحد ثم نفرزها إلى طلبات بسيطة ومعقدة. سنعالج الطلبات البسيطة في غضون ثلاثة أيام عمل والطلبات المعقدة في غضون أسبوعين.
سنعمل على قياس جودة البيانات من خلال مقارنة مؤشرات الأداء الرئيسية لتسليم البيانات، مثل وقت بدء التشغيل ووقت الانتهاء، وعدد السجلات ونسبة القيم الفارغة إلى إجمالي السجلات، بالإضافة إلى درجات التوزيع والانحراف، مع المعايير المحددة مسبقًا لحداثة البيانات، واكتمالها، ودقتها.
إذا فشلنا في الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بالبيانات، في غضون ثلاثة أيام عمل، سينشر فريقنا اعتذارًا علنيًا يوضح فيه تحمل المسؤولية، ويشرح سبب حدوث ذلك والتدابير الدقيقة التي نتخذها لمعالجة الأمر.
ومن أجل الوفاء بهذا الوعد، نحتاج إلى مساعدتكم. يحتاج فريقنا إلى توجيهات في الوقت المناسب ومدخلات وملاحظات واضحة حول كيفية استخدام البيانات، بالإضافة إلى تقديم إشعار قبل أربعة أسابيع على الأقل بخصوص أي تغييرات معقدة مطلوبة.
يُرجى إرسال جميع الاستفسارات والتعليقات والمخاوف على البريد التالي data-eng@team.com.
مع خالص الإصرار،
– فريقكم فريق هندسة البيانات