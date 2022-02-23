العلامات
كيفية ضمان جودة البيانات وقيمتها وموثوقيتها

مطورة مستقلة تعمل في مجال الترميز والبرمجة

تعتمد جودة البيانات النهائية بشكل مباشر على جودة البيانات في المرحلة الأولى. منذ مرحلة الاستيعاب المبكر، ستضمن البيانات الدقيقة والموثوقة أن تكون البيانات المستخدمة لاحقًا في التحليلات والتصورات وعلوم البيانات ذات قيمة عالية.

بالنسبة إلى الأعمال، هذا يُحدث فرقًا كبيرًا بين الاستفادة من البيانات وجعلها في المرتبة الثانية عند اتخاذ القرارات. في منشور المدونة هذه، نصف أهمية جودة البيانات وكيفية تدقيق بياناتك ومراقبتها وكيفية الحصول على دعم القيادة والزملاء—ومجلس الإدارة.

الموضوعات المغطاة:

  • إمكانية ملاحظة البيانات الاستباقية
  • تدقيق البيانات للتأكد من جودتها
  • جودة البيانات أم قيمة البيانات؟
  • كيفية الاقتراب من المستوى ج والمجلس
  • كيفية التدريب داخليًا
  • لعنة "الآخر"
  • أفضل الممارسات للبدء: ضمان جودة البيانات في جميع أنحاء المؤسسة

إمكانية ملاحظة البيانات الاستباقية

تشبه إدارة البيانات الركض في سباق الماراثون. فثمة عوامل كثيرة تحدد النتيجة النهائية، حيث تُعد عملية طويلة. ومع ذلك، لنفترض أن متسابقة تعثرت وأصابت كاحلها في الميل الأول. في هذه الحالة، لن تنجح في إكمال سباق الماراثون. وبالمثل، إذا لم تتم مراقبة البيانات في وقت مبكر مثل الاستيعاب، فستتأثر بقية البيانات سلبًا.

كيف يمكننا ضمان إدارة البيانات خلال هذه المرحلة الأولى من رحلة البيانات؟

تدخل البيانات إلى مساراتها من مصادر متنوعة: واجهات برمجة التطبيقات الخارجية وتسليم البيانات من مزوّدي خدمات خارجيين وسحب البيانات من قاعدة بيانات وغيرها. تضمن مراقبة البيانات في نقاط الاستيعاب حصول مهندسي البيانات على قابلية الملاحظة الاستباقية للبيانات الواردة.

وهذا يتيح لهم القدرة على تنظيم البيانات وإصلاحها لضمان أن تكون العملية سليمة وجديرة بالثقة منذ البداية.

من خلال اكتساب القدرة على مراقبة مسارات البيانات بشكل استباقي، يمكن لمهندسي البيانات:

  • الثقة في البيانات
  • تحديد نقاط الانهيار بسهولة
  • إصلاح المشكلات بسرعة قبل وصولها إلى المستودع أو لوحة المعلومات

تدقيق البيانات للتأكد من جودتها

يمكن لمهندسي البيانات الذين يرغبون في مراجعة مسارات بياناتهم أو تدقيق مصدر بيانات خارجي ومراقبته استخدام الأسئلة التالية في أثناء تقييمهم:

  1. ما المقصود بنطاق التغطية؟
  2. كيف يتم تتبع البيانات؟
  3. هل يوجد مرجع بيانات رئيسي يتضمن المتطلبات والبيانات الوصفية؟
  4. هل يتم تعريف العميل بالطريقة الصحيحة؟
  5. هل يوجد تسلسل هرمي مشترك؟
  6. هل تستفيد التصنيفات من متطلبات العمل؟
  7. هل تم تحديد المناطق الجغرافية بشكل صحيح؟
  8. هل هناك أي تكرارات؟
  9. هل تم البحث عن البيانات قبل إنشاء كيانات جديدة؟
  10. هل البيانات منظمة لتمكين عمليات التكامل والتشغيل البيني السلس؟

الآن بعد أن تناولنا كيفية تعامل مهندسي البيانات مع جودة البيانات، دعونا نرَ كيف يمكن الحصول على تأييد المزيد من الأطراف المعنية في المؤسسة.

جودة البيانات أم قيمة البيانات؟

غالبًا ما يتحدث مهندسو البيانات عن جودة البيانات. ومع ذلك، من خلال تحويل المحادثة إلى قيمة البيانات، يمكن تشجيع الأطراف المعنية الإضافيين في المؤسسات على المشاركة بشكل أكبر في عملية البيانات. ويُعد هذا مهمًا للحصول على الانتباه والموارد والدعم المستمر.

وللقيام بذلك، نوصي بالتحدث عن كيفية توافق البيانات مع أهداف الأعمال. خلاف ذلك، قد تعتقد الأطراف المعنية الخارجية أن المحادثة تدور فقط حول تنظيف البيانات.

4 معيار لتحديد قيمة البيانات—للمهندسين والشركات:

  • الملاءمة: هل تحقق البيانات هدف العمل؟
  • التغطية: هل تغطي البيانات السوق بأكملها، ما يمكّن المؤسسة من تفعيلها؟
  • البنية: هل البيانات منظمة بحيث يمكن للمؤسسة استخدامها؟
  • الدقة: هل البيانات كاملة وصحيحة؟

كيفية التعامل مع المستوى التنفيذي والمجلس

من خلال تحويل المحادثة إلى قيمة البيانات بدلاً من جودتها، يمكن تشجيع الإدارة العليا ومجلس الإدارة على استثمار مزيد من الموارد في مسارات البيانات. فيما يلي كيفية التعامل معها:

  1. ابدأ بالأسباب التي تجعل إدارة البيانات ذات أهمية إستراتيجية لمؤسستك. وبيّن كيف يمكن للبيانات أن تساعد على تنفيذ النوايا الإستراتيجية.
  2. اشرح كيف يمكن أن تساعد إدارة البيانات وتحليلها الشركة على الوصول إلى حيث تريد. وأظهر كيف يمكن للبيانات أن تنمو وتحسن الأعمال وتحميها. يمكنك دمج المعايير الأربعة المذكورة سابقًا لتوضيح نقاطك.
  3. ربط البيانات بأقسام محددة. أظهر كيف يمكن للبيانات أن تساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة المبيعات وتقليل المخاطر. ولا يمكن لأي قسم آخر أن يدّعي قدرته على المساعدة في نمو جميع الأقسام وتحسينها وحمايتها بالقدر نفسه الذي يمكن أن يقدمه قسم هندسة البيانات.
  4. لا تركز على العملية والتقنية—وإلا سيكون جمهورك صغيرًا للغاية.

كيفية التدريب داخليًا

بالإضافة إلى قيادة الشركة، من المهم أيضًا كسب دعم الأشخاص داخل الشركة. إذ سيساعد ذلك على تحليل البيانات والمراقبة. غالبًا ما يحتاج مهندسو البيانات إلى موظفي الشركة للمشاركة في الجهد المستمر للحفاظ على البيانات. فعلى سبيل المثال، يُطلب من مندوبي المبيعات ملء حقول متعددة في CRM عند إضافة فرصة جديدة.

نوصي بالاستثمار في إدارة الأشخاص، مثل التدريب وضمان أن يكون الجميع على وفاق فيما يتعلق بأهمية جودة البيانات. فعلى سبيل المثال، شرح كيف يمكن أن يساعد التعرف على التباينات بدقة في اكتشاف الحالات غير المعتادة في العمل (وليس شذوذ البيانات، الذي قد يحدث إذا لم يقم الأشخاص بتحديث البيانات بشكل متسق وشامل).

لعنة "الآخر"

يُعد تدقيق قيمة البيانات أمرًا بالغًا الأهمية لأنه يؤثر بشكل مباشر في القدرة على اتخاذ القرارات الإضافية. إذا كنت بحاجة إلى مثال لإقناع الموظفين بالمشاركة في إدارة البيانات، فذكّرهم بلعنة "الآخر".

عندما تراقب وحدة أعمال مثل التسويق والمنتجات والمبيعات لوحات المعلومات، وجزء كبير منها يحمل عنوان "أخرى"، فإنها لا تمتلك كل البيانات التي تحتاجها وتضعف صناعة القرار الخاصة بها. وهذا نتيجة الافتقار إلى إدارة البيانات وحوكمتها.

أفضل الممارسات للبدء: ضمان جودة البيانات على مستوى المؤسسة

كيف يمكن لمهندسي البيانات تحويل جودة البيانات من نظرية مجردة إلى ممارسة عملية؟ دعونا نجمع كل ما قمنا بتغطيته في خطة قابلة للتنفيذ.

الخطوة 1: تدقيق حالة البيانات

أولاً، قيم المجالات التي يجب تغطيتها ومدى كفاءتها في الإدارة. ويتضمن ذلك أنواع البيانات مثل:

  • بيانات العلاقات مع العملاء والموردين والشركاء والاحتمالية والمواطنين والمرضى والعملاء
  • بيانات العلامة التجارية من المنتجات والخدمات والعروض واللافتات وغيرها

حدِّد الأخطاء في مراحل المسارات المختلفة، بدءًا من الاستيعاب.

الخطوة 2: عرض مسار البيانات

اعرض حالة البيانات على مختلف الأطراف المعنية. أظهر كيفية إدارة البيانات من نقطة الإدخال إلى المنتج النهائي. ثم اشرح كيف تؤثر قيمة البيانات الحالية في قراراتهم. واعرض نقاط الخطأ واقتراح طرق لإصلاحها.

الخطوة 3: تحديد أولويات المشكلات التي يجب إصلاحها

وضع خطة ذات أولوية لتعزيز التغيير. حدد المشكلات التي يجب إصلاحها أولاً. تشمل تحديد المصادر وكيفية إرسالها للبيانات وإدارة البيانات الداخلية وتدريب الموظفين. احصل على الموافقة على الخطة، وتابع تنفيذها.

الخاتمة

يُعد ضمان جودة البيانات مسؤولية مهندسي البيانات والمؤسسة بأكملها. تبدأ مراقبة جودة البيانات من المصدر. ومع ذلك، من خلال الحصول على موافقة ودعم الموظفين والإدارة، يمكن لمهندسي البيانات التأكد من حصولهم على الموارد والانتباه اللازم لمراقبة مشكلات البيانات وحلها في كامل المسارات والمساهمة في نمو الأعمال.

