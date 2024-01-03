إذًا، لماذا قد تنشئ شركة بيانات مكررة على أي حال؟ قد يكون هناك سبب واحد أو أكثر من أي عدد من الأسباب الوجيهة، بما في ذلك ما يلي:

قد تحتاج المؤسسة أو إحدى إداراتها إلى إعادة توظيف البيانات الأصلية، لذلك يتم إنشاء نسخ بيانات جديدة.

قد ترغب إحدى الشركات في الاحتفاظ بنسخ مكررة كجزء من نظام النسخ الاحتياطي في حالة فقدان البيانات.

قد تجد المؤسسة أنها تحتفظ بنسخ متعددة من نفس البيانات ولكن مخزنة بتنسيقات مختلفة.

سبب رئيسي آخر لتكرار البيانات هو ببساطة لأن هذا ما يحدث غالبًا في معظم المؤسسات متعددة الأقسام. يتم إنشاء البيانات بانتظام أو إعادة إنشائها كوظيفة مقبولة وأساسية لممارسة الأعمال التجارية في سياق حديث. لذلك، فإن إنشاء البيانات أو تكرارها ليس المشكلة الفعلية؛ بل الانتشار المفرط للبيانات هو المشكلة.

لولا الأعباء المالية الإضافية المرتبطة به، لربما بدا انتشار البيانات مشكلة أقل مما هو عليه في الواقع. يمكن للمؤسسة أن تختار تخزين البيانات في مواقع مختلفة ضمن بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات ولا تهتم بتلك التكرارات.

ولكن الحقيقة هي أن الشركة تتكبد عقوبات مالية من خلال الاحتفاظ بعدد كبير من حالات تكرار البيانات في شكل تكاليف تخزين إضافية. تحتاج المؤسسات التي لا تستطيع التوقف عن إنشاء حالات تكرار البيانات إلى تخصيص المزيد من العمالة والميزانية لتطبيق حلول تخزين جديدة وإدارة البيانات، سواء كانت تستند إلى مشتريات أجهزة جديدة أو إضافة تخزين سحابي.