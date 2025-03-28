احصل على أحدث المعارف ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا عن التخزين.
قم بتخزين وحفظ مجموعة من المعلومات الرقمية على الوسائط المغناطيسية أو الضوئية أو الميكانيكية للعمليات الجارية أو المستقبلية.
حدد موقع الملفات وقم بإدارتها عن طريق تخزين البيانات في ملفات، وتنظيمها في مجلدات، وترتيب المجلدات في دلائل ودلائل فرعية.
تعرّف على تخزين الكُتل الذي يتكون من تخزين ملفات البيانات على شبكات مساحة التخزين (SANs) أو السحابة، مما يوفر نقلًا سريعًا وموثوقًا للبيانات.
اطّلع على تقاريرنا البحثية حول كيفية تبني القادة للتقنيات من أجل تعزيز عملية التحول.
استكشف مدى تأثير صعود كبار مسؤولي التكنولوجيا بشكل جذري في تعزيز الشعور بالمسؤولية بشأن قرارات التقنيات وسرعة الابتكار واكتشاف حلول جديدة.
تعرف على كيفية تعاون كبار مسؤولي المعلومات مع زملائهم، حتى في خضم حالة عدم اليقين، لتلبية المتطلبات المتغيرة بسرعة وتعزيز القيمة في جميع أنحاء مؤسساتهم وخارجها.
اعرف كيف يمكن للبنية الأكثر ذكاءً تمكين المبادرات الرقمية ذات القيمة الأعلى وكذلك مساعدة مؤسستك على التحرك بشكل أسرع وتقديم المزيد من قيمة الأعمال.
تعرف على الأساسيات وأهم الموضوعات في مجال التخزين من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية التي نقدمها.
تعرف على كيفية تحسين النطاق الترددي والسرعة من خلال استخدام التخزين المحوسب.
انضم إلى Bradley Knapp من IBM Cloud® وهو يشرح أوجه الاختلاف والتشابه بين التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية مساعدتك في تلبية احتياجات عملك.
شاهد Anirup Dutta وهو يشرح كيف يتيح لك Object Storage تخزين كميات هائلة من البيانات بطريقة قابلة للتوسع، سواء للخوادم أو تطبيقات الويب، أو متطلبات النسخ الاحتياطي، باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST.
انضم إلى Bradley Knapp لاستكشاف نوعَي التخزين الأكثر استخدامًا، Block Storage وFile Storage، بما في ذلك الاختلافات بينهما ومزاياهما وحالات استخدامهما.
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