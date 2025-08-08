تخزين الكائنات وتخزين الملفات وتخزين الكتل: ما الفرق بينهم؟

قراءة لمدة 8 دقائق
يعتمد تخزين البيانات الحديث على ثلاثة أساليب رئيسية: تخزين الكائنات، وتخزين الملفات، وتخزين الكتل.
يخدم كل نظام تخزين حالات استخدام مختلفة، مع ما يتميز به من نقاط قوة وحدود، وذلك تبعًا للتطبيق ومتطلبات عبء العمل.
ومعرفة الفروقات بين هذه الخيارات تساعد المؤسسات على اختيار حلول تخزين مخصصة وقابلة للتوسع، تتناسب مع احتياجات اليوم وتدعم النمو على المدى الطويل.
تعمل أنظمة التخزين القائم على الكائنات على تقسيم البيانات إلى وحدات منفصلة مكتفية ذاتيًا يتم تخزينها في بيئة مسطحة، بحيث تكون جميع الكائنات على المستوى نفسه. لا توجد مجلدات أو أدلة فرعية كما هو الحال في التخزين القائم على الملفات.
علاوةً على ذلك، لا يقوم التخزين القائم على الكائنات بتجميع البيانات كلها في ملف واحد. تحتوي الكائنات أيضًا على بيانات وصفية (Metadata)، وهي معلومات عن الملف تساعد على معالجته وتحسين قابليته للاستخدام. يمكن للمستخدمين تحديد قيمة البيانات الوصفية ذات المفاتيح الثابتة في تخزين الكائنات، أو إنشاء كلٍّ من المفتاح والقيمة للبيانات الوصفية المخصصة المرتبطة بالكائن.
بدلًا من استخدام اسم ملف ومسار للوصول إلى كائن، يكون لكل كائن رقم فريد. وعلى عكس تخزين الملفات، يجب عليك استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) للوصول إلى الكائنات وإدارتها. يمكن تخزين الكائنات محليًا على الأقراص الصلبة لجهاز الكمبيوتر وخوادم السحابة العامة .
لقد جعل هذا النهج المعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) من تخزين الكائنات خيارًا مثاليًا للبيئات السحابية، حيث حلّ إلى حد كبير محل أنظمة التخزين بالأشرطة التقليدية نظرًا لقابليته للتوسع وميزاته ذات الصلة بالوصول والإدارة.
رغم أن التخزين الشريطي كان مهمًا تاريخيًا لأغراض النسخ الاحتياطي والأرشفة، فإن تخزين الكائنات القائم على السحابة يوفر الآن حلولًا أكثر مرونة وسهولة للوصول من أجل الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل. من مزوِّدي حلول تخزين الكائنات الرائدة: Amazon S3 من AWS، وGoogle Cloud Storage، وMicrosoft Azure Blob Storage، وIBM® Cloud Object Storage.
شاهِد الفيديو التالي للحصول على نظرة أعمق حول تخزين الكائنات.
تخزين الملفات: هي طريقة لتخزين وتنظيم البيانات في هيكل هرمي باستخدام الملفات والمجلدات (أو الأدلة).يحفظ التطبيق البيانات في ملف واحد ويحدِّد نوع امتداد الملف بناءً على صيغة الملف (مثل .jpg أو .docx أو .txt).
عند حفظ مستند على الشبكة المؤسسية أو على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، فأنت تستخدم تخزين الملفات.
يمكن أيضًا تخزين الملفات على جهاز تخزين متصل بالشبكة (NAS). تم تصميم هذه الأجهزة لتخزين الملفات، ما يجعلها خيارًا أسرع من خوادم الشبكة العامة. تشمل الأمثلة الأخرى لأجهزة تخزين الملفات أنظمة تخزين الملفات القائمة على السحابة ومحركات الأقراص الشبكية والأقراص الصلبة للكمبيوتر ومحركات الأقراص الوميضية.
الهيكل الهرمي، بمجلداته ومجلداته الفرعية، يجعل من السهل العثور على الملفات وإدارتها. للوصول إلى ملف، يقوم المستخدم بتحديد أو إدخال مسار الملف، والذي يتضمن الدلائل الفرعية واسم الملف. يتمكَّن معظم المستخدمين من إدارة تخزين الملفات من خلال نظام ملفات بسيط، مثل مدير الملفات.
من الأمثلة على البيانات التي يتم حفظها عادةً عبر تخزين الملفات: العروض التقديمية، والتقارير، وجداول البيانات، والرسوميات، والصور، وغيرها من المستندات. يُعَد تخزين الملفات مألوفًا لمعظم المستخدمين، ما يسمح لهم بتعيين حقوق وحدود الوصول إلى البيانات. ومع ذلك، يمكن أن تصبح إدارة الأعداد الكبيرة من الملفات وتكاليف الأجهزة تحديًا.
يوفر الفيديو التالي نظرة فاحصة على تخزين الملفات وتخزين الكتل.
يتضمن تخزين الكتل تقسيم البيانات إلى كتل ثابتة ثم تخزينها بشكل منفصل مع معرِّفات مميزة. يمكن تخزين الكتل في بيئات مختلفة؛ على سبيل المثال، قد يتم حفظ كتلة واحدة في Windows والباقي في Linux. عندما يسترد المستخدم كتلة، يُعيد نظام التخزين تجميع الكتل لتشكيل وحدة واحدة.
تخزين الكتل هو التخزين الافتراضي لكلٍّ من الأقراص الصلبة والبيانات التي يتم تحديثها بشكل متكرر. يمكن تخزين الكتل على شبكات التخزين (SANs)، أو أنظمة التخزين المتصلة بالشبكة (NASs)، أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs)، أو في بيئات التخزين السحابي.
تُعَد أنظمة تخزين الكتل ركيزة أساسية في صناعة التكنولوجيا منذ عقود. ومع تزايد اعتماد المؤسسات على تخزين الكائنات للبيانات غير المنظمة واسعة النطاق وتخزين الملفات لاحتياجات التعاون، يظل تخزين الكتل ضروريًا للتطبيقات عالية الأداء التي تتطلب وصولًا مستمرًا وذا زمن انتقال قصير. يعتمد الاختيار بين أنواع التخزين على متطلبات أعباء العمل المحددة، وليس على استبدال أحد الأساليب بالآخر.
عند تحديد نوع التخزين المناسب لكل نوع من البيانات، ضَع في الاعتبار العوامل التالية:
يعتمد مزيج التخزين الصحيح على احتياجاتك التشغيلية المحددة وخصائص البيانات. تمكَّن من تقييم حجم البيانات، ومتطلبات الأداء، وقيود الميزانية، وتوقعات النمو عند التخطيط لبنية التخزين الخاصة بك.
إرشادات اختيار التخزين الاستراتيجية:
تعتمد معظم المؤسسات نهجًا هجينًا، يجمع بين أنواع التخزين بشكل استراتيجي. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشركة الاستخدام التالي:
يواصِل تخزين البيانات تحقيق نمو هائل. تُشير دراسة أجرتها شركة Fortune Business Insights إلى أن حجم سوق تخزين البيانات العالمي سينمو من 255.29 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 774.00 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. ويعكس هذا النمو معدل نمو سنوي مركَّبًا يبلغ 17.2% خلال فترة التنبؤ.2
تتغير الحدود بين أنواع التخزين. تتقارب أنظمة تخزين الملفات والكائنات، مع منصات برمجية موحَّدة تجمع بين التنظيم الهرمي وقدرات البيانات الوصفية القابلة للتطوير. في الوقت نفسه، يكتسب تخزين الكائنات ذكاءً من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، حيث يصنِّف البيانات ويرتبها تلقائيًا بناءً على أنماط الاستخدام.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يكون اعتماد المزيج المناسب من أساليب التخزين مفتاحًا لبناء بنى تخزين تتوسّع بكفاءة مع تطور أعباء العمل وتعقيد البيانات.
