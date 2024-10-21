ما المقصود بالبيانات الوصفية؟

التعريف البسيط للبيانات الوصفية هو أنها "بيانات عن البيانات". أي أنها توفر تفاصيل حول بيانات منفصلة عن محتوى البيانات نفسها. على سبيل المثال، يشكل جدول طلبات العملاء الأخيرة مجموعة بيانات، بينما تُعد المعلومات حول مجموعة البيانات هذه - مثل من يملكها أو نوع الملف - هي البيانات الوصفية.

لكل نوع من أنواع البيانات الوصفية وظائف مختلفة. على سبيل المثال، قد تتضمن البيانات الوصفية الوصفية للمستندات اسم المؤلف وتاريخ الإنشاء وحجم الملف والكلمات الرئيسية. قد تصف البيانات الوصفية التقنية لقاعدة بيانات علائقية بنية الجداول وأنواع البيانات والعلاقات بين الجداول.

نظرًا إلى الكمية الهائلة من البيانات التي تتعامل معها الشركات في الوقت الحالي، أصبحت البيانات الوصفية لا غنى عنها. فهي تعزز إمكانية الوصول إلى البيانات، ما يسهل التنقل بين مجموعات البيانات الكبيرة وتحويل المعلومات غير المنسقة إلى معارف عملية. على سبيل المثال، يمكن لشركات البيع بالتجزئة استخدام البيانات الوصفية للعثور بسرعة على بيانات مبيعات شهر معين، مع تصفيتها حسب فئة المنتج والمنطقة، من دون الاضطرار إلى البحث في جميع بياناتها.

البيانات الوصفية ضرورية لحوكمة البيانات وإدارتها. في الواقع، توصلت شركة Gartner إلى أن الشركات التي لا تتبع نهجًا قائمًا على البيانات الوصفية في تحديث تقنية المعلومات يمكن أن تنفق زيادة تصل إلى 40% على إدارة البيانات.1

تعتمد الأنظمة مثل قواعد البيانات والمكتبات الرقمية ومنصات إدارة المحتوى على البيانات الوصفية لفرز البيانات واسترجاعها وإدارتها. عندما تكون البيانات منظمة جيدًا، يمكن للمؤسسات زيادة قيمتها لمبادرات الأعمال المهمة، بما في ذلك مشاريع ذكاء الأعمال (BI) والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).

تساعد البيانات الوصفية على ضمان جودة البيانات وسلامتها. وتعزز جهود تتبع تدفقات البيانات وتدعم الامتثال للوائح، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).