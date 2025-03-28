ما المقصود بالبيانات؟

تُجمّع المؤسسات البيانات من مصادر مختلفة وبأشكال مختلفة، بما في ذلك البيانات النوعية غير الرقمية (مثل آراء العملاء) والبيانات الكمية الرقمية (مثل أرقام المبيعات). ومن أمثلة البيانات أيضًا البيانات العامة، مثل الإحصاءات الحكومية وسجلات التعداد السكاني، والبيانات الخاصة، مثل سجلات مشتريات العملاء أو سجلات الرعاية الصحية.

على مدى العقد الماضي، كانت البيانات الضخمة - مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة المستمدة من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والمعاملات المالية - هي وقود عملية التحول الرقمي عبر المجالات. ففي الواقع، أُطلق على البيانات الضخمة لقب "الزيت الجديد" نظرًا إلى قيمتها كمحرك لنمو الأعمال والابتكار.

في السنوات الأخيرة، أدى ظهور الذكاء الاصطناعي (AI) إلى زيادة الاهتمام بالبيانات. حيث تحتاج المؤسسات إلى البيانات لتدريب نماذج التعلم الآلي (ML) وتحسين الخوارزميات التنبئية. وكلما ازدادت البيانات فائقة الجودة التي تحللها أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه، أصبحت أكثر دقة وفعالية.

في ظل تزايد حجم البيانات ومدى تعقيدها وأهميتها، تحتاج المؤسسات إلى وجود عمليات فعالة لإدارة البيانات من أجل الحفاظ على المعلومات منظمة ومتاحة لإجراء تحليلات البيانات.

وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف المتزايدة بشأن أمن البيانات والخصوصية - من كل من المستخدمين والمنظمين – إلى زيادة التركيز على حماية البيانات والامتثال لقوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).