بدأت قصة Cassandra في عام 2007 في Facebook، حيث كان المهندسون يبحثون عن نظام يمكنه تخزين البيانات لمنصة الرسائل المتنامية للشركة. بدمج نماذج قواعد بيانات NoSQL راسخة (مثل Dynamo من Amazon و Bigtable من Google)، ابتكروا نظامًا يتميز بهياكل بيانات فعّالة واتساق نهائي—حيث تنتشر التحديثات تدريجيًا حتى تتطابق جميع النسخ المماثلة بمرور الوقت.

في عام 2008، تم إطلاق Cassandra كمشروع مفتوح المصدر، وسرعان ما اكتسب شهرة واسعة بين المطورين الباحثين عن بديل لقواعد البيانات العلائقية التقليدية. تولت مؤسسة Apache Software الإشراف عليه في عام 2009، مما أدى إلى إضفاء الطابع الرسمي على حوكمته وتسريع اعتماده من قِبل المجتمع.

ازداد زخم Cassandra مع استخدامه من قِبل شركات رائدة مثل eBay، و Spotify، و Instagram للتعامل مع البيانات الكبيرة. ومع صعود إنترنت الأشياء (IoT) والتخصيص الفوري، تعزز دور Cassandra كقاعدة بيانات مفضلة لتحقيق التوسع العالي والتوافر.

تمت إضافة دعم تجاري من DataStax لأدوات ومزايا على مستوى المؤسسات، ودروس تعليمية وخدمات، بينما طوّر المجتمع المفتوح أدوات ووسّع التوثيق. تبقى Cassandra اليوم محورًا أساسيًا للعديد من الأنظمة الموزعة، وتزدهر في كل من الأنظمة البنائية مفتوحة المصدر وعمليات النشر المخصصة للشركات.