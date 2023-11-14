ما المقصود بمرونة البيانات؟

إنه مفهوم يكتسب أهمية متزايدة حيث تواجه المؤسسات المزيد والمزيد من التهديدات الإلكترونية. أصبحت هذه التهديدات أكثر تطورًا مع بحث المؤسسات الإجرامية عن المزيد من الطرق لتعطيل المؤسسات و/أو احتجاز بياناتها رهينة من خلال هجمات برامج الفدية المتطورة. الهجمات الإلكترونية آخذة في الازدياد مع اكتشاف المجرمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا طرقًا جديدة لإحباط دفاعات الأمن الإلكتروني الحالية.

كما أن النشاط الإجرامي ليس التهديد الوحيد على الساحة الذي يواجه أمن البيانات. فعلى الرغم من أن الكثير من الحوسبة الحديثة تُجرى أو تُستضاف على السحابة، فإن سلامة البيانات يمكن أن تتأثر عندما تتعرض خوادم البيانات المادية لخطر الكوارث الطبيعية (مثل الفيضانات)، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي غالبًا ما تسببه مثل هذه الكوارث. ويمكن حتى أن تتضرر البيانات الحساسة نتيجة خطأ بشري—من خلال حذف الملفات عن طريق الخطأ أو ممارسات إدارة البيانات الهشة.

ولكن بغض النظر عن كيفية تعرض البيانات للسرقة أو الفقدان أو الضرر، يجب أن تكون المؤسسات مستعدة لتطبيق الإستراتيجية الملائمة للاستجابة للحوادث في جميع الأوقات. وينبغي لهذه الإستراتيجية أن تتضمن ما يلي:

محاولة استعادة بيانات المواد المفقودة.

توفير أنظمة حماية فائقة لتخزين البيانات.

اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات.

استعادة توافر البيانات المناسب.

مما لا شك فيه أن أفضل وقت لإنشاء مثل هذه الإستراتيجية هو قبل أن يصبح إنشاؤها ضرورة حتمية.