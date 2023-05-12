ما إنترنت الأشياء (IOT)؟

يُشير مصطلح إنترنت الأشياء إلى شبكة من الأجهزة المادية والمركبات والأجهزة المنزلية والأشياء المادية الأخرى المدمجة بمستشعرات وبرمجيات واتصال بالشبكة، ما يسمح لها بجمع البيانات وشاركها.
يمكن أن تتراوح أجهزة إنترنت الأشياء -المعروفة أيضًا باسم "الأشياء الذكية"- من أجهزة بسيطة للمنزل الذكي مثل منظِّمات الحرارة الذكية، إلى الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية والملابس المجهزة بتقنية RFID، ووصولًا إلى الآلات الصناعية المعقدة وأنظمة النقل. بل إن خبراء التكنولوجيا يتصورون "مدنًا ذكية" بأكملها تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء.
يمكِّن إنترنت الأشياء هذه الأجهزة الذكية من التواصل مع بعضها ومع الأجهزة الأخرى التي تدعم الإنترنت. مثل الهواتف الذكية والبوابات، حيث تُنشئ شبكة واسعة من الأجهزة المترابطة التي يمكنها تبادل البيانات وأداء مهام مختلفة بشكل مستقل. ويمكن أن يشمل هذا:
إن التطبيقات المحتملة لإنترنت الأشياء واسعة ومتنوعة، وتأثيره محسوس بالفعل في مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والنقل والرعاية الصحية والزراعة. مع استمرار تزايد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت، من المرجَّح أن يؤدي إنترنت الأشياء دورًا متزايدًا في تشكيل عالمنا. فهو يُعيد تحويل أسلوب حياتنا وعملنا وتفاعلنا مع الآخرين.
في سياق المؤسسات، يتم استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة مجموعة واسعة من المَعلمات مثل درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء واستهلاك الطاقة وأداء الآلات. يمكن تحليل هذه البيانات في الوقت الفعلي لتحديد الأنماط والتوجهات والحالات الشاذة التي يمكن أن تساعد الشركات على تحسين عملياتها وتحسين أرباحها النهائية.
يُعَد إنترنت الأشياء مهمًا للأعمال لعدة أسباب. وفيما يلي الفوائد الأساسية لإنترنت الأشياء:
باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء لأتمتة العمليات وتحسينها، يمكن للشركات تحسين الكفاءة والإنتاجية. على سبيل المثال، يمكن استخدام إنترنت الأشياء (IOT) لمراقبة أداء المعدات والكشف عن أو حتى حل المشكلات المحتملة قبل أن تتسبب في حدوث فترة التعطل، ما يقلل من تكاليف الصيانة ويحسِّن مدة التشغيل.
تولِّد أجهزة إنترنت الأشياء كميات هائلة من البيانات التي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات أعمال مستنيرة وتطوير نماذج أعمال جديدة. من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للشركات الحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتوجهات السوق والأداء التشغيلي، ما يسمح لها باتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الاستراتيجية وتطوير المنتجات وتخصيص الموارد.
من خلال تقليل العمليات اليدوية وأتمتة المهام المتكررة، يمكن أن يساعد إنترنت الأشياء الشركات على تقليل التكاليف وتحسين الربحية. على سبيل المثال، يمكن استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة استخدام الطاقة وتحسين الاستهلاك، ما يقلل من تكاليف الطاقة ويحسِّن الاستدامة.
من خلال استخدام تقنية إنترنت الأشياء لجمع البيانات حول سلوك العملاء، يمكن للشركات إنشاء تجربة أكثر تخصيصًا وجاذبية لعملائها. على سبيل المثال، يمكن لتجار البيع التجزئة استخدام إنترنت الأشياء لتتبُّع تحركات العملاء في التخزين وتقديم عروض مخصصة بناءً على سلوكهم.
تجتمع عدة تقنيات معًا لجعل إنترنت الأشياء ممكنًا.
في قطاع الرعاية الصحية، يمكن استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة المرضى عن بُعد وجمع البيانات في الوقت الفعلي حول العلامات الحيوية لديهم، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستوى تشبُّع الأكسجين. يمكن تحليل بيانات المستشعر هذه للكشف عن الأنماط وتحديد المشكلات الصحية المحتملة قبل أن تصبح أكثر خطورة. يمكن أيضًا استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لتتبُّع المعدات وإدارة المخزون ومراقبة الامتثال للأدوية.
يمكن استخدام أجهزة إنترنت الأشياء الصناعي في التصنيع لمراقبة أداء الآلات والكشف عن أعطال المعدات وتحسين عمليات الإنتاج. على سبيل المثال، يمكن استخدام المستشعرات لمراقبة درجة الحرارة والرطوبة في منشأة التصنيع، لضمان أن تكون الظروف مثالية لإنتاج المنتجات الحساسة. يمكن أيضًا استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لتتبُّع المخزون وإدارة سلسلة التوريد ومراقبة جودة المنتجات النهائية. إنترنت الأشياء الصناعي (IOT) هو مساحة تقنية جديدة وواسعة، ويُشار إليه أحيانًا بالاختصار الخاص به: IIoT (إنترنت الأشياء الصناعي (IOT)).
في قطاع البيع التجزئة، يمكن استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لتتبُّع سلوك العملاء ومراقبة مستويات المخزون وتحسين ترتيب المتاجر. على سبيل المثال، يمكن استخدام المستشعرات لتتبُّع حركة السير على الأقدام في التخزين وتحليل سلوك العملاء، ما يسمح لتجار التجزئة بتحسين وضع المنتجات وتحسين تجربة العملاء. يمكن أيضًا استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة سلاسل التوريد وتتبُّع الشحنات وإدارة مستويات المخزون.
يمكن استخدام أجهزة إنترنت الأشياء في الزراعة لمراقبة ظروف التربة وأنماط الطقس ونمو المحاصيل. على سبيل المثال، يمكن استخدام المستشعرات لقياس محتوى الرطوبة في التربة، ما يضمن ريّ المحاصيل في الوقت الأمثل. يمكن أيضًا استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة سلامة الثروة الحيوانية وتتبُّع المعدات وإدارة سلسلة التوريد. يمكن غالبًا استخدام الأجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة أو التي تعمل بالطاقة الشمسية بإشراف قليل في المواقع النائية.
في صناعة النقل، يمكن استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة أداء المركبات وتحسين المسارات وتتبُّع الشحنات. على سبيل المثال، يمكن استخدام المستشعرات لمراقبة كفاءة استهلاك الوقود في السيارات المتصلة بالإنترنت، ما يقلل من تكاليف الوقود ويحسِّن الاستدامة. يمكن أيضًا استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة حالة البضائع، ما يضمن وصولها إلى وجهتها في أفضل حالة.
يقدِّم إنترنت الأشياء العديد من الفوائد، لكنه يفرض أيضًا العديد من المخاطر والتحديات. فيما يلي بعضٌّ من أهمها:
مخاطر الأمن والخصوصية: مع انتشار أجهزة إنترنت الأشياء على نطاق واسع، تزداد أهمية الأمن والخصوصية. تتعرض العديد من أجهزة إنترنت الأشياء للاختراق والتهديدات الإلكترونية الأخرى، والتي يمكن أن تعرِّض أمن وخصوصية البيانات الحساسة للخطر. يمكن أن تجمع أجهزة إنترنت الأشياء أيضًا كميات هائلة من البيانات الشخصية، ما يُثير المخاوف بشأن الخصوصية وحماية البيانات.
مشاكل التشغيل البيني: غالبًا ما تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء من مختلَف الشركات المصنِّعة معايير وبروتوكولات مختلفة، ما يجعل من الصعب عليها إجراء ما يُعرَف باسم الاتصال "من آلة إلى آلة". يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات في قابلية التشغيل البيني وتكوين بيانات منعزلة يصعب التعامل معها وتحليلها.
زيادة تحميل البيانات: تولِّد أجهزة إنترنت الأشياء كميات هائلة من البيانات، ما قد يُربك الشركات غير المستعدة للتعامل معها. يمكن أن يمثِّل تحليل هذه البيانات واستخراج رؤى ذات مغزى تحديًا كبيرًا، خاصةً بالنسبة إلى الشركات التي تفتقر إلى أدوات التحليلات والخبرة اللازمة.
التكلفة والتعقيد: يمكن أن يكون تنفيذ نظام إنترنت الأشياء مكلِّفًا ومعقدًا، ويتطلب استثمارات كبيرة في الأجهزة والبرمجيات والبنية التحتية. يمكن أن تكون إدارة نظام إنترنت الأشياء وصيانته أمرًا صعبًا أيضًا، حيث تتطلب مهارات وخبرات متخصصة.
التحديات التنظيمية والقانونية: مع انتشار أجهزة إنترنت الأشياء على نطاق واسع، تظهر تحديات تنظيمية وقانونية. تحتاج الشركات إلى الامتثال لمختلَف لوائح حماية البيانات والخصوصية والأمن الإلكتروني، والتي يمكن أن تختلف من دولة إلى أخرى.
يمكن أن تكون إدارة أجهزة إنترنت الأشياء مهمة معقدة وصعبة، ولكن هناك العديد من أفضل الممارسات التي يمكن للشركات اتباعها لضمان أن تكون أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها آمنة وموثوقًا بها ومحسَّنة للأداء. فيما يلي بعض النصائح لإدارة أجهزة إنترنت الأشياء:
التخطيط لاستراتيجية إنترنت الأشياء: قبل نشرها لأي جهاز من أجهزة إنترنت الأشياء، يجب أن يكون لدى الشركات فهم واضح لأهدافها وحالات الاستخدام والنتائج المرجوة. حيث يمكن أن يساعدهم ذلك على اختيار الأجهزة ومنصات وتقنيات إنترنت الأشياء المناسبة، وضمان توافق استراتيجية إنترنت الأشياء مع أهداف أعمالهم.
اختيار منتجات إنترنت الأشياء الآمنة: يُعَد الأمان من الاعتبارات الحساسة لحلول إنترنت الأشياء، حيث يمكن أن تكون عرضةً للهجمات الإلكترونية. يجب على الشركات اختيار الأجهزة المصممة مع مراعاة الأمان وتطبيق أنظمة الأمان المناسبة، مثل التشفير والمصادقة وضوابط الوصول.
مراقبة الأجهزة وصيانتها: تجب مراقبة أجهزة إنترنت الأشياء وصيانتها بانتظام للتأكد من أنها تعمل على النحو الأمثل وأنها ليست عرضةً للتهديدات الأمنية. يمكن أن يتضمن ذلك مراقبة أداء الأجهزة وسلامتها، وتحديث البرامج الثابتة والبرمجيات وإجراء عمليات تدقيق أمني منتظمة والصيانة التنبؤية.
إدارة البيانات بفاعلية: تولِّد أجهزة إنترنت الأشياء كميات هائلة من البيانات في العالم الحقيقي، والتي قد يكون من الصعب إدارتها وتحليلها. يجب أن تكون لدى الشركات استراتيجية واضحة لإدارة البيانات، بما في ذلك تخزين البيانات وتحليلها وتصورها. وذلك للتأكد من قدرتها على استخراج رؤى ذات مغزى من البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة أجهزة إنترنت الأشياء لديها.
بناء المنظومة: غالبًا ما تكون أجهزة إنترنت الأشياء جزءًا من منظومة أكبر تتضمن أجهزة ومنصات وتقنيات أخرى. يجب أن يكون لدى الشركات فهم واضح لهذه المنظومة والتأكد من أن أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها يمكن أن تتكامل بفاعلية مع الأنظمة والتقنيات الأخرى.
يَعِد مستقبل إنترنت الأشياء بالعديد من الابتكارات المذهلة التي ستعود بالنفع على الشركات قريبًا. وفيما يلي بعض التوجهات والتوقعات لمستقبل إنترنت الأشياء (IOT):
النمو: من المتوقع أن يستمر عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) في النمو بسرعة، حيث تُشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك عشرات المليارات من أجهزة إنترنت الأشياء قيد الاستخدام خلال السنوات القليلة القادمة. سيكون هذا النمو مدفوعًا بزيادة الاعتماد في مختلَف الصناعات، بالإضافة إلى تطوير حالات استخدام وتطبيقات جديدة.
حوسبة الحافة: أصبحت حوسبة الحافة مهمة بشكل متزايد بالنسبة إلى إنترنت الأشياء، حيث إنها تسمح بمعالجة البيانات وتحليلها بالقرب من مصدر البيانات، بدلًا من مركز بيانات موحَّد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين أوقات الاستجابة وتقليل زمن الانتقال وتقليل كمية البيانات التي يجب نقلها عبر شبكات إنترنت الأشياء.
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أكثر أهمية بالنسبة إلى إنترنت الأشياء، حيث يمكن استخدامهما لتحليل كميات البيانات الهائلة التي يتم إنشاؤها بواسطة أجهزة إنترنت الأشياء واستخراج رؤى ذات مغزى. يمكن أن يساعد ذلك الشركات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحسين عملياتها.
سلسلة الكتل: يتم استكشاف تقنية سلسلة الكتل كوسيلة لتحسين الأمان والخصوصية في إنترنت الأشياء. يمكن استخدام سلسلة الكتل لإنشاء شبكات آمنة ولامركزية لأجهزة إنترنت الأشياء، ما يقلل من نقاط الضعف الأمنية لأمن البيانات.
الاستدامة: أصبحت الاستدامة من الاعتبارات المهمة بشكل متزايد بالنسبة إلى إنترنت الأشياء، حيث تبحث الشركات عن طرق لتقليل تأثيرها البيئي. يمكن استخدام إنترنت الأشياء لتحسين استخدام الطاقة وتقليل النفايات وتحسين الاستدامة في مجموعة من الصناعات.
يبدو مستقبل إنترنت الأشياء واعدًا، مع ظهور العديد من الابتكارات والتطورات الجديدة، حيث يقدِّم مزوِّدو الأجهزة أسعارًا جذابة؛ نتيجة انخفاض تكلفة تصنيع الأجهزة. مع استمرار نمو عدد أجهزة إنترنت الأشياء، يجب على الشركات الاستعداد لاستمرار التكيف مع التقنيات الجديدة وتبنّي حالات الاستخدام والتطبيقات الجديدة. فأولئك القادرون على القيام بذلك سيكونون في موقع يُتيح لهم جني فوائد هذه التكنولوجيا التحويلية.
