يعمل OTel على تبسيط عملية جمع بيانات القياس عن بُعد، بغض النظر عن لغة البرمجة أو البنية التحتية أو بيئة التشغيل، ويُتيح للمطورين إنشاء وجمع وتصدير بيانات قياس معيارية لأي نظام مراقبة. يعمل هذا الإطار الموحَّد على تعزيز قابلية الملاحظة وتوسيعها، ويوفر لفرق تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير مرونة أكبر.

يتم تنفيذ OTel بين التطبيقات والأنظمة والأجهزة وحلول الخلفية، مع ترك التخزين والتصور لأدوات أخرى عمدًا، ما يمنح المؤسسات حرية اختيار الأدوات الأنسب لها.

قابلية الملاحظة هي القدرة على اكتساب رؤى حول طريقة العمل الداخلية للنظام من خلال تحليل مخرجاته الخارجية. في عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) والحوسبة السحابية، تُستخدم بيانات القياس عن بُعد (مثل السجلات والمقاييس والتتبُّع) لتقييم أداء النظام وحالته الصحية. يعتمد متخصصو عمليات التطوير على أدوات القياس -إضافة تعليمات برمجية إلى التطبيقات والأنظمة لإنتاج وجمع بيانات القياس عن بُعد- لبناء أنظمة قابلة للمراقبة.

غالبًا ما يكون هذا القياس البرمجي مهمة معقدة عند العمل في بيئات حديثة، مثل البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات، والتطبيقات القائمة على الخدمات المصغرة، وحاويات Kubernetes، وغيرها من ميزات بيئات الحوسبة الحالية. تمثِّل هذه الأنظمة الموزعة ولغات البرمجة وأوقات التشغيل المختلفة التي تتضمنها مجموعة معقدة من الأدوات للتشغيل والتصدير للتخزين الخلفي والتصور والتحليل.

للحصول على فهم شامل لأداء خدمات الشبكة والتطبيقات، يجب على المهندسين تكوين أدوات قياس مخصصة للتطبيقات والأنظمة عبر كامل البنية التحتية. يساعد OpenTelemetry على حل هذه المشكلة.

يوفر OTel طريقة معيارية لجمع ونقل بيانات قابلية الملاحظة، ما يُسهم في تبسيط عملية المراقبة في الأنظمة الموزعة. فهو يستخدم مكتبات وواجهات برمجة تطبيقات موحَّدة وغير مرتبطة بأي مزوِّد لجمع بيانات القياس عن بُعد وإرسالها إلى الأنظمة الخلفية. من خلال اعتماد OpenTelemetry، يمكن للفرق جمع ومعالجة بيانات القياس عن بُعد بشكل موحَّد عبر الأنظمة المعقدة، بغض النظر عن التطبيقات التي يديرونها أو أدوات المراقبة التي يستخدمونها.