الركائز الثلاث لقابلية الملاحظة: السجلات والمقاييس والتتبعات

تعتمد العديد من الهياكل والهيئات التنظيمية على ثلاثة ركائز أساسية لضمان النجاح. تركّز ممارسات المسؤولية المؤسسية على الاستدامة البيئية والاجتماعية والمالية لتوجيه ممارسات الأعمال.

تلجأ المؤسسات التي تسعى إلى تنفيذ التحوّل الرقمي إلى ثلاثة ركائز رئيسية — الأفراد، والعمليات، والتقنية — لتوجيهها خلال مرحلة التحول.يشجّع هذا الإطار صنّاع القرار على التركيز في الاحتفاظ بخبراء التكنولوجيا المبدعين والمتعاونين (الأفراد)، واعتماد ممارسات منظّمة ودقيقة في إدارة البيانات والأمن (العمليات)، والاعتماد على أدوات ومنصات متقدمة لدفع عجلة التقدّم.

أما الركائز الثلاث التي يستند إليها إطار عمل Scrum—وهو مجموعة من المبادئ والممارسات التي تمكّن من إدارة المشاريع بالأسلوب الرشيق (Agile)—فهي الشفافية، والتفحّص، والتكيّف. في كلٍ من هذه الحالات، تُعد الركائز متميّزة وأساسية، لكنها غير مكتملة بمفردها. لكل منها نطاقه وأولوياته الخاصة، لكن قوتها الحقيقية تكمن في كيفية تعاونها وتفاعلها لدعم الأهداف الكبرى. ولا تختلف قابلية الملاحظة عن ذلك.

في سياق تكنولوجيا المعلومات، عتمد قابلية الملاحظة على ثلاث ركائز من بيانات القياس عن بُعد — وهي: المقاييس، والسجلات، والتتبعات — لتسهيل تصور الشبكات الحاسوبية وفهمها. وتساعد هذه البيانات المطوّرين على فهم الحالة الداخلية للنظام من خلال مخرجاته الخارجية. عندما تكون الشبكة قابلة للملاحظة، يتمكن موظفو تكنولوجيا المعلومات من تحديد السبب الأساسي لأي مشكلة في الأداء من خلال تحليل البيانات التي تنتجها الشبكة، ودون الحاجة إلى اختبارات إضافية أو كتابة تعليمات برمجية جديدة.

تستخدم حلول قابلية الملاحظة بيانات الإخراج غير المُنسَّقة للنظام لإجراء تحليلات بيانات، مما يزوّد الفرق برؤية شاملة للشبكة من طرف إلى طرف ورؤى قابلة للتنفيذ تُمكّنهم من التشخيص الفعّال واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تُسهِم البُنى القابلة للملاحظة في تمكين فرق الهندسة ومسؤولي الشبكات من إدارة تعقيد شبكات الحوسبة الحديثة. ويعني ذلك، في الوقت الحاضر، الحفاظ على شبكات حوسبة ضخمة وديناميكية للغاية، غالبًا ما تتضمن تكوينات السحابة الهجينة والسحابات المتعددة، إلى جانب مجموعة من التطبيقات السحابية الأصلية، والخدمات المُصغّرة، وحاويات Kubernetes.

توفّر أدوات قابلية الملاحظة—مثل الحل مفتوح المصدر OpenTelemetry—للمؤسسات رؤية شاملة وسياقية لحالة النظام. تساعد رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) الفرق على تحديد أنماط البيانات الشاذة واختناقات الأداء قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين. على هذا النحو، يمكن أن تساعد قابلية الملاحظة الشركات على تقليل فترة التعطل والحفاظ على موثوقية الخدمة في حالات الاستخدام المختلفة.

وبغض النظر عن مدى تعقيد الشبكة، تعتمد قابلية الملاحظة على الأحداث وعلى ركائزها الثلاث الأساسية. تتيح هذه الركائز لمنصات قابلية الملاحظة جمع البيانات وتحليلها من تطبيقات الواجهة الأمامية، وخدمات الواجهة الخلفية، ومسارات CI/CD، وسلاسل بث البيانات العاملة ضمن الأنظمة الموزعة.