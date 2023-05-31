ما المقصود بالتتبُّع الموزع؟

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عن ماهية التتبُّع الموزع، دعنا نتعمق في كيفية عمله. على عكس التطبيقات المتجانسة، تعمل بيئات الخدمات المصغرة على واجهات خلفية موزعة، ما يجعل من الصعب تتبع رحلة الطلب بأكملها. ولحسن الحظ، يمكن للتتبُّع الموزع متابعة إجراءات المستخدم في كل خطوة على الطريق ومراقبة كيفية تأثيره في تطبيقك من الواجهة الأمامية إلى النهاية الخلفية.

يبدأ التتبُّع الموزع من خلال تجهيز بنية الخدمة المصغرة الخاصة بك. يمكنك استخدام أدوات مفتوحة المصدر مثل OpenTelemetry لبدء عملية جمع الأجهزة والقياس عن بُعد.

بعد ذلك، يحتاج المطورون إلى تنفيذ التعليمات البرمجية في خدماتك لتتبُّع بيانات التتبُّع ووضع علامة على المعرفات الفريدة لكل معاملة. يمر سياق التتبُّع المشفر من خادم إلى آخر عبر بيئة التطبيق بأكملها. توفر المعرِّفات التي تُلحق نفسها برحلة المعاملة رؤية واضحة لتجربة العميل.

تتتبَّع أدوات التتبُّع الموزع كل نشاط أو شريحة بعد تشغيلها بواسطة حدث في أثناء انتقاله عبر الخادم. وبمجرد جمع امتداد واحد، تنتقل بعد ذلك إلى الامتداد التالي، وهكذا. تبدأ هذه الامتدادات عادةً بامتداد أصلي وتنتقل إلى امتدادات فرعية.

تعمل أداتك على ترتيب هذه الإجراءات وجمع المقاييس ذات الصلة مثل السمات المخصصة والطوابع الزمنية والبيانات الوصفية. عادةً، تساعدك أداة التتبُّع الموزع على تصور هذه البيانات بتنسيق الرسم البياني على شكل شعلة أو عرض شلالي. تساعد هذه الرسوم البيانية المهندسين على تفسير أجزاء النظام الموزع التي تواجه عوائق أو تباطؤًا أو مشكلات في الأداء.

أخيرًا، ستحتاج إلى دمج أداة التتبُّع الموزع الخاصة بك مع منصة لقابلية الملاحظة للحصول على مراقبة شاملة لتطبيقك. سيساعدك تضمين منصة مثل Instana على استخراج البيانات ومعالجتها لتتمكن من اتخاذ الخطوات التالية الصحيحة في حل أي خطأ في التطبيق.