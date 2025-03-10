ما المقصود بتخصيص الموارد؟

ويهدف تخصيص الموارد إلى تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية من خلال مواءمة الفرق الزمنية والميزانيات والأدوات مع الأهداف العامة للمؤسسة. فهو يساعد على ضمان توفر الموارد المناسبة في الوقت المناسب. وعلى وجه الخصوص، يُعد تخصيص الموارد بطريقة مرنة (Agile) عاملاً حاسمًا في قدرة المؤسسة على الاستجابة السريعة للتغيّرات، وإعادة توجيه الموارد المتاحة بما يلبي توقعات الأطراف المعنية.

بدعم من أدوات إدارة الموارد، يمكن للأقسام تحسين التعاون بين الفرق المختلفة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، ما يُسهم في تحسين رضا العملاء وزيادة الأرباح.