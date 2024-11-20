ما المقصود بإدارة السعة؟

وغالبًا ما يحدث خلط بين إدارة السعة وإدارة الموارد. يحدث هذا عادةً لسببين رئيسيين. أولًا، يبدو كلا المصطلحين وكأنهما يصفان نفس النوع من الأشياء، رغم أن هذا ليس هو الحال. ثانيًا، يصف كلا المصطلحين الأنشطة التي ينبغي أن تحدث في وقت مبكر من تاريخ المؤسسة، خلال مراحل التخطيط المفاهيمي المبكرة.

لكن إدارة السعة وإدارة الموارد ليستا عبارتين مترادفتين. بل مصطلحان متتاليان، ومن المهم هنا الحفاظ على التسلسل. خلال مرحلة التخطيط، تُعدُّ إدارة السعة أحد أنشطة التخطيط الرئيسية — وهي مهمة جدًا لدرجة أنها عادة ما تسبق معظم الاعتبارات الأخرى.