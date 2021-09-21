ما المقصود باستخدام الموارد؟

استخدام الموارد هو مؤشر أداء رئيسي يقيس الأداء والجهد المبذول على مقدار الوقت المتاح (أو السعة). يسمح الاستخدام الأمثل للموارد لمديري المشاريع بالتنبؤ بتوفُّر الموارد عبر فئات متعددة. تُتيح هذه الرؤى للفرق التخطيط الاستراتيجي لجداول القوى العاملة الخاصة بهم وبذل جهود تصحيحية في الوقت الفعلي لضمان الصحة المُثلى للمشروعات الجديدة.
إن مراقبة استخدام الفريق وتتبُّع إنتاجية الأداء الفردي يمنح مديري المشاريع أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لتخطيط الموارد الفعَّالة. تساعد هذه الحسابات في تحديد ما إذا كان المورد بدوام كامل أو جزئي مستخدمًا بشكل مفرط أو أقل من الاستفادة المُثلى.
الاستخدام المفرط (مثل العمل أكثر من الساعات المتاحة) قد يؤدي إلى إرهاق الموظف. الاستخدام الناقص (مثل العمل بأقل من الساعات المتاحة) قد يؤدي إلى تأخيرات غير مخطط لها.
يتم حساب صيغة استخدام الموارد النموذجية بقسمة الوقت الفعلي أو المخصص على قدرة المورد. يمكن لمديري المشروعات تعديل هذه الصيغة للحصول على معدل استخدام يقيس بالساعات أو الأيام أو النسبة المئوية.
يسمح معدل الاستخدام لمديري المشروعات بتتبُّع أداء الموارد وإنشاء خطة مشروع استخدام الموارد. يمكن لمديري الموارد بعد ذلك حساب المهام القابلة للفوترة عبر المشروعات الجديدة والمشاركة في تخطيط السعة الاستراتيجية.
يمكن تحقيق فوائد قياس أداء الموارد والحصول على رؤية في الوقت الفعلي للاستخدام عبر المؤسسة بأكملها لتحقيق ميزة تنافسية. يمكن لخطة استغلال الموارد الناجحة أن تحقق ما يلي:
يمكن أن تستهلك مراقبة جدولة الموارد وحساب معدلات الاستخدام دون أداة إدارة الموارد المناسبة وقتًا ثمينًا. ينطبق هذا بشكل خاص عند محاولة تحسين البيئات والحصول على مقاييس لموارد متعددة يدويًا.
لقد تطور استخدام الموارد التقليدية مع زيادة تعقيد بيئات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. التسارع نحو الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الخدمات المالية، والتأمين، والرعاية الصحية، إلى جانب التعقيد المتزايد في البيئات السحابية الهجينة، أدى إلى ظهور تطبيقات معقدة وموزعة أصبحت الآن تتجاوز قدرة البشر على إدارتها بالطريقة التقليدية.
لا تستطيع فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات تحمُّل قضاء وقتها الثمين في مطاردة المشكلات بسبب اتخاذ القرارات المنعزلة والإفراط في تخصيص موارد التطبيقات. يمكن أن تستفيد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المؤسسات التي تشهد التحول الرقمي، من أداة برمجية ذكية لإدارة موارد التطبيقات توفِّر تقارير الاستخدام في الوقت الفعلي ومقاييس إدارة المشروعات على نطاق يتجاوز ما يمكن للبشر وحدهم تحقيقه.
يوفر Turbonomic Application Resource Management حلًا برمجيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية من خلال تمكين الفرق من الاستفادة من بيانات تطبيقاتهم وتوليد إجراءات موارد ذكية مؤتمتة عبر بيئة سحابة هجينة كاملة.
من الفوائد الأساسية في تحول عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) إلى AIOps، أن إدارة موارد التطبيقات تحسِّن أداء التطبيقات وتعمل على مراقبة وإدارة وتحديد الاستخدام الأمثل لموارد التطبيقات.
يمكن لرؤساء تكنولوجيا المعلومات (CIOs) وفرق عمليات التطوير تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد من خلال حل إدارة موارد التطبيقات الذي يقوم بمراقبة وتحسين التطبيقات، وإدارة البنية التحتية المعقدة، وتوليد تحليلات في الوقت الفعلي، وتقديم رؤى موثوق بها حول التطبيقات لاتخاذ إجراءات ذكية مؤتمتة.
