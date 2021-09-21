ما المقصود باستخدام الموارد؟

إن مراقبة استخدام الفريق وتتبُّع إنتاجية الأداء الفردي يمنح مديري المشاريع أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لتخطيط الموارد الفعَّالة. تساعد هذه الحسابات في تحديد ما إذا كان المورد بدوام كامل أو جزئي مستخدمًا بشكل مفرط أو أقل من الاستفادة المُثلى.

الاستخدام المفرط (مثل العمل أكثر من الساعات المتاحة) قد يؤدي إلى إرهاق الموظف. الاستخدام الناقص (مثل العمل بأقل من الساعات المتاحة) قد يؤدي إلى تأخيرات غير مخطط لها.

يتم حساب صيغة استخدام الموارد النموذجية بقسمة الوقت الفعلي أو المخصص على قدرة المورد. يمكن لمديري المشروعات تعديل هذه الصيغة للحصول على معدل استخدام يقيس بالساعات أو الأيام أو النسبة المئوية.

يسمح معدل الاستخدام لمديري المشروعات بتتبُّع أداء الموارد وإنشاء خطة مشروع استخدام الموارد. يمكن لمديري الموارد بعد ذلك حساب المهام القابلة للفوترة عبر المشروعات الجديدة والمشاركة في تخطيط السعة الاستراتيجية.