العلامات
Business operations

ما المقصود باستخدام الموارد؟

آلات الزراعة تقوم بحصاد الذرة لإنتاج الأعلاف أو الإيثانول. يتم استخدام نبات الذرة بالكامل، دون أي هدر.

يُعَد استخدام الموارد مجالًا حيويًا لإدارة المشاريع وإدارة المحفظة التي يمكن أن تحافظ على النمو وزيادة الأرباح وتحسين الإنتاجية وتعزيز صافي أرباح المؤسسة.

استخدام الموارد هو مؤشر أداء رئيسي يقيس الأداء والجهد المبذول على مقدار الوقت المتاح (أو السعة). يسمح الاستخدام الأمثل للموارد لمديري المشاريع بالتنبؤ بتوفُّر الموارد عبر فئات متعددة. تُتيح هذه الرؤى للفرق التخطيط الاستراتيجي لجداول القوى العاملة الخاصة بهم وبذل جهود تصحيحية في الوقت الفعلي لضمان الصحة المُثلى للمشروعات الجديدة.

 

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

صيغة استخدام الموارد وحساب المعدل

إن مراقبة استخدام الفريق وتتبُّع إنتاجية الأداء الفردي يمنح مديري المشاريع أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لتخطيط الموارد الفعَّالة. تساعد هذه الحسابات في تحديد ما إذا كان المورد بدوام كامل أو جزئي مستخدمًا بشكل مفرط أو أقل من الاستفادة المُثلى.

الاستخدام المفرط (مثل العمل أكثر من الساعات المتاحة) قد يؤدي إلى إرهاق الموظف. الاستخدام الناقص (مثل العمل بأقل من الساعات المتاحة) قد يؤدي إلى تأخيرات غير مخطط لها.

يتم حساب صيغة استخدام الموارد النموذجية بقسمة الوقت الفعلي أو المخصص على قدرة المورد. يمكن لمديري المشروعات تعديل هذه الصيغة للحصول على معدل استخدام يقيس بالساعات أو الأيام أو النسبة المئوية.
يسمح معدل الاستخدام لمديري المشروعات بتتبُّع أداء الموارد وإنشاء خطة مشروع استخدام الموارد. يمكن لمديري الموارد بعد ذلك حساب المهام القابلة للفوترة عبر المشروعات الجديدة والمشاركة في تخطيط السعة الاستراتيجية.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأعمال

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى قطاع الأعمال.
انتقل إلى الحلقة

فوائد تخطيط الموارد

يمكن تحقيق فوائد قياس أداء الموارد والحصول على رؤية في الوقت الفعلي للاستخدام عبر المؤسسة بأكملها لتحقيق ميزة تنافسية. يمكن لخطة استغلال الموارد الناجحة أن تحقق ما يلي:

  • الحد من إرهاق الموظفين من خلال التنبؤ بالإرهاق الناتج عن التحميل الزائد، وتحسين إدارة المشروعات عبر الوصول إلى بيانات الإنتاجية.
  • زيادة الربحية من خلال تتبُّع الوقت المستخدم في المهام القابلة للفوترة ومعرفة متى وأي الموارد يجب تعبئتها للمهام والمشروعات القابلة للفوترة.
  • دعم تدريب الموظفين ونموهم من خلال تحويل الوقت غير المستغل إلى وقت مفيد، ما يزيد إجمالي الساعات القابلة للفوترة.
  • تعزيز الإنتاجية من خلال جدولة المهام بمرونة أكبر وتعيينها وفق المهارات الأكثر ملاءمة لكل مهمة.
  • منع توسع نطاق المشروع وزيادة العائد على الاستثمار باستخدام أدوات إدارة الموارد التي تُتيح تحديد المتطلبات الجديدة غير المتوقعة للمشروع، وتوثيقها والتنبؤ بها.

مستقبل استخدام الموارد

يمكن أن تستهلك مراقبة جدولة الموارد وحساب معدلات الاستخدام دون أداة إدارة الموارد المناسبة وقتًا ثمينًا. ينطبق هذا بشكل خاص عند محاولة تحسين البيئات والحصول على مقاييس لموارد متعددة يدويًا.

لقد تطور استخدام الموارد التقليدية مع زيادة تعقيد بيئات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. التسارع نحو الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الخدمات المالية، والتأمين، والرعاية الصحية، إلى جانب التعقيد المتزايد في البيئات السحابية الهجينة، أدى إلى ظهور تطبيقات معقدة وموزعة أصبحت الآن تتجاوز قدرة البشر على إدارتها بالطريقة التقليدية.

لا تستطيع فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات تحمُّل قضاء وقتها الثمين في مطاردة المشكلات بسبب اتخاذ القرارات المنعزلة والإفراط في تخصيص موارد التطبيقات. يمكن أن تستفيد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المؤسسات التي تشهد التحول الرقمي، من أداة برمجية ذكية لإدارة موارد التطبيقات توفِّر تقارير الاستخدام في الوقت الفعلي ومقاييس إدارة المشروعات على نطاق يتجاوز ما يمكن للبشر وحدهم تحقيقه.

أهمية إدارة موارد التطبيقات (ARM)

يوفر Turbonomic Application Resource Management حلًا برمجيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية من خلال تمكين الفرق من الاستفادة من بيانات تطبيقاتهم وتوليد إجراءات موارد ذكية مؤتمتة عبر بيئة سحابة هجينة كاملة.

من الفوائد الأساسية في تحول عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) إلى AIOps، أن إدارة موارد التطبيقات تحسِّن أداء التطبيقات وتعمل على مراقبة وإدارة وتحديد الاستخدام الأمثل لموارد التطبيقات.

يمكن لرؤساء تكنولوجيا المعلومات (CIOs) وفرق عمليات التطوير تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد من خلال حل إدارة موارد التطبيقات الذي يقوم بمراقبة وتحسين التطبيقات، وإدارة البنية التحتية المعقدة، وتوليد تحليلات في الوقت الفعلي، وتقديم رؤى موثوق بها حول التطبيقات لاتخاذ إجراءات ذكية مؤتمتة.

استخدام الموارد وIBM

ضمان أداء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) التحليل العميق في موضوعات صناعة القرار بشكل أسرع، وإدارة الموارد بشكل أكثر ذكاءً، والذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات التنبؤية.

تعرَّف على كيفية قيام Turbonomic بتحليل احتياجات الموارد للتطبيقات بشكل مستمر لتوفير أوقات استجابة مستهدفة وتحسين تجربة العملاء والقضاء على الهدر السحابي.
حلول ذات صلة
حلول عمليات الأعمال

يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.

 استكشف حلول العمليات
IBM Blueworks Live

IBM Blueworks Live هو برنامج يعمل بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) لنمذجة عمليات الأعمال.

 استكشف Blueworks Live
حلول أتمتة الأعمال

اكتشف حلول أتمتة عمليات الأعمال التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.

 استكشاف حلول التشغيل الآلي
اتخِذ الخطوة التالية

بادر بتحويل عمليات أعمالك باستخدام حلول IBM الرائدة في المجال. يمكنك تعزيز الإنتاجية والمرونة والابتكار من خلال مهام سير العمل الذكية وتقنيات الأتمتة.

 

 استكشف حلول العمليات استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي