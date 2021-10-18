يشير تخصيص الموارد إلى جدولة المهام وتنظيمها وتوزيعها، بينما يشير استخدام الموارد إلى قياس الأداء العام للموارد بشكل استراتيجي.

تخصيص الموارد هو عندما توزِّع الشركات الموارد الفعَّالة بما يتماشى مع أهدافها المنشودة. ويتضمن هذا عادةً قيام مديري المشروعات بتعيين مهام محددة لأعضاء الفريق أو مورد مشروع لتخصيص عبء العمل من أجل تنظيم المشروع والتخطيط له. يمكن أن تؤدي الإدارة الفعَّالة لجدول المشروع والاعتماديات الداخلية أو الخارجية للمشروع إلى منع توسُّع نطاق العمل غير المخطط له وزيادة الربحية.

على الرغم من أن العديد من الشركات لا تزال تستخدم أدوات تقليدية لتخصيص الموارد للتنبؤ، مثل جداول Excel، فإنك بحاجة إلى أداة متقدمة لإدارة الموارد وبرمجيات إدارة المشروعات (PMS) لاتخاذ القرارات بسرعة أكبر، والحصول على رؤى حول أفضل طريقة لترتيب المهام، وتخصيص الموارد بفاعلية عبر نطاق المشروع.

يختلف استخدام الموارد عن تخصيص الموارد من حيث إنه مؤشر أداء رئيسي يقيس كفاءة الفريق فيما يتعلق بكيفية استخدامه للموارد المتاحة له. وبعبارة أخرى، يؤدي استخدام الموارد إلى إنشاء مؤشرات أداء رئيسية تقيس الأداء والجهد المبذول خلال فترة زمنية أو سعة متاحة.

يُتيح الاستخدام الأمثل للموارد والتخصيص الذكي لها لمديري المشروعات التنبؤ بتوافر الموارد عبر فئات متعددة. يُتيح هذا الوعي للفِرق التخطيط الاستراتيجي لجداول القوى العاملة لديهم واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان سلامة المشروعات الجديدة بشكل أمثل.

يُعَد كلٌّ من تخصيص الموارد واستخدام الموارد مجالين من مجالات إدارة المشروعات اللذين يمكن -عند استخدامهما معًا وتعزيزهما ببرنامج إدارة الموارد- أن يؤديا إلى الحفاظ على النمو وزيادة الأرباح وتحسين الإنتاجية وتعزيز الأداء المالي للمؤسسة.