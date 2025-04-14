مقارنة بين قابلية الملاحظة والمراقبة: ما الفرق بينهما؟

تخيّل أن خدمة بث فيديو تقرر نقل حفل موسيقي مباشر منتصف الليل لفنان شهير، ولكن عندما يحاول المستخدمون تسجيل الدخول في منتصف الليل لمشاهدة الحفل، يعانون من تقطيع وتأخير في التحميل.قد يبقى بعض المعجبين المخلصين للفنان في الانتظار على أمل أن يتحسن البث، في حين قد يغادر المعجبون العاديون البث سريعًا. والأدهى من ذلك، أن بعض المعجبين المتحمسين قد يهجرون البث بالكامل، وربما حتى الخدمة نفسها.

يتوقع مستخدمو التقنية اليوم سرعات فائقة في الأداء، وموثوقية عالية، وتجربة استخدام سلسة بلا انقطاع. فالتجارب السلبية للمستخدمين – مثل التقطيع أثناء حفل موسيقي كبير – يمكن أن تؤدي إلى فقدان العملاء (Churn)، لذلك تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات إلى القدرة على تحديد الأسباب الجذرية بسرعة وحل مشكلات النظام على الفور.

هنا تظهر أهمية أدوات المراقبة وقابلية الملاحظة كعناصر لا غنى عنها في عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) الحديثة. دعونا نستعرض كيف يمكن لهذه الأدوات ألا تحل المشكلات فحسب، بل تمنع وقوعها أيضًا.

لمعالجة مشكلات التقطيع في البث المباشر، يمكن لفريق العمليات استخدام أداة مراقبة لتنبيههم عندما تتجاوز مجموعة من الخوادم عتبات التحميل. يمكن للفريق بعد ذلك إعادة موازنة حمل الخادم عن طريق إعادة توزيع حركة المرور عبر الخوادم المتاحة.

وبناءً على هذا التنبيه، يمكن لمنصة ذات قابلية ملاحظة تحليل المقاييس الرئيسية، مثل تكيّف معدل البت، واستخدام تتبعات موزعة لتتبع طلبات الفيديو وتحديد مكان بدء التقطيع. على سبيل المثال، إذا اكتشفت الأداة أن السبب يعود إلى ضعف أداء عقد شبكة توصيل المحتوى (CDN)، يمكنها تقديم توصيات لفريق تكنولوجيا المعلومات لتحسين إعدادات الشبكة وتحقيق توافق أفضل مع الأجهزة.

بل إن أدوات قابلية الملاحظة الرائدة يمكنها تحليل بيانات المراقبة التاريخية لحوادث مماثلة والتنبؤ بأن الحفل الموسيقي سيتسبب في تحميل مفرط لعقد CDN في منطقة معينة. ويمكن للأداة تنبيه فريق تكنولوجيا المعلومات لإعادة تهيئة شبكة توصيل المحتوى مسبقًا، ومعالجة العقد البطيئة قبل أن تتسبب في مشاكل للمستخدمين.

باختصار، توفر المراقبة وقابلية الملاحظة للشركات منهجين متكاملين لتشخيص مشكلات الأنظمة: تخبر المراقبة الفريق بموعد حدوث المشكلة، في حين تُظهر قابلية الملاحظة بنوع المشكلة، وسبب حدوثها، وكيف يمكن معالجتها. وعند استخدامهما معًا، فإنهما يزوّدان فرق تكنولوجيا المعلومات بالقدرة الشاملة على اكتشاف المشكلات وحلّها، لضمان تقديم تجربة مستخدم سلسة.

ولفهم الفرق بوضوح بين الرصد وقابلية الملاحظة، دعونا نستعرض كيفية عمل كل منهما، وأوجه التشابه والاختلاف، والدور الذي يؤديانه في تطوير البرمجيات وإدارة الشبكات.