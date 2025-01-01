OpenTelemetry
تحسين العمليات والأداء لتطبيقاتك السحابية الأصلية
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رسم توضيحي يسلط الضوء على عناصر متعددة في لوحات معلومات Instana بعد تكامل OpenTelemetry معه
أتمتة السياق واتخاذ إجراءات ذكية

أصبحت التطبيقات السحابية الأصلية، بما تتضمنه من خدمات موزعة عديدة، أكثر تعقيدًا وصعوبة في الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشهد المتطور بسرعة لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي غالبًا ما تكون غامضة، يزيد من تعقيد مراقبة التطبيقات وتحسينها، ما يعوق قدرة المطورين على الحصول على رؤى واضحة ومعالجة مشكلات الأداء بسرعة.

يتكامل IBM Instana Observability بسلاسة مع OpenTelemetry لضمان عدم ترك أي خدمة دون أدوات، وضمان تحقيق قابلية الملاحظة الكاملة في الوقت الفعلي. يستخدِم مستشعر Instana لمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي ميزات OpenTelemetry وTraceloop OpenLLMetry لجمع التتبعات، والمقاييس، والسجلات، ما يساعد في الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والموثوقية.

المزايا

تنفيذ مرن وضع بيانات القياس عن بُعد في سياقها باستخدام منصة واحدة إثراء OpenTelemetry بالأتمتة
حالات الاستخدام ذات الصلة مراقبة السحابة مراقبة البُنى التحتية مراقبة الحاويات
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

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