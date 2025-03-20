المفتاح الأساسي، المعروف أيضًا باسم المفتاح الأساسي في SQL، يعطي معرفًا فريدًا لكل سجل مرتبط بقيمة مفتاح أساسي. تشمل الخصائص المهمة للمفاتيح الأساسية ما يلي:

لا توجد قيم فارغة

لا توجد قيم مكررة

قد يتخذ شكل عمود موجود في جدول (مفتاح طبيعي) أو يتم إضافته كعمود جديد (مفتاح بديل)

قد يتضمن عمودًا واحدًا أو عدة أعمدة (كمفتاح أساسي مركب)

قد يكون المفتاح الأساسي عمودًا موجودًا داخل جدول واحد، وفي هذه الحالة يُعرف باسم المفتاح الطبيعي. ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يوجد عمود واحد في الجدول يلبي قيد المفتاح الأساسي — قاعدة المفتاح الأساسي التي مفادها أن القيم يجب أن تكون فريدة وليست خالية.

في مثل هذه الظروف، قد يتم إنشاء عمود جديد من القيم الفريدة، غير المستمدة من البيانات الموجودة في الجدول، ليكون بمثابة المفتاح الأساسي. يُعرف هذا المفتاح الأساسي الذي تم إنشاؤه بشكل مصطنع بالمفتاح البديل.

تتميز أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية عادةً بالقدرة على إنشاء قيم فريدة لعمود ما، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك كمفتاح بديل. ومن الأمثلة على ذلك ميزة الزيادة التلقائية في MySQL.

يمكن أن تكون المفاتيح الأساسية أيضا مفاتيح مركبة، مما يعني أنها تتكون من أكثر من عمود واحد من القيم.

يمكن أن تعمل المفاتيح الأساسية المركبة—مجموعات فريدة من الأعمدة التي يمكن استخدامها لتحديد السجلات—كبديل لإنشاء مفاتيح بديلة. على سبيل المثال، قد يتم إقران عمود من أسماء عائلات العملاء مع عمود يحتوي على تواريخ الميلاد لتشكيل مفتاح أساسي مركب.