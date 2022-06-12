الفرق بين قواعد بيانات SQL وقواعد بيانات NoSQL؟

في حين أن SQL ذات قيمة لضمان صحة البيانات، فإن NoSQL جيدة عندما يكون توفر البيانات الكبيرة سريعًا أكثر أهمية. وهي أيضًا اختيار جيد عندما تحتاج الشركة إلى توسيع النطاق بسبب المتطلبات المتغيرة. كما أن NoSQL سهلة الاستخدام ومرنة وتوفر أداءً عاليًا.

وتُعدُّ NoSQL أيضًا خيارًا جيًدا عندما تكون هناك كميات كبيرة من مجموعات البيانات (أو المتغيرة باستمرار) أو عند العمل مع نماذج بيانات مرنة أو احتياجات لا تتناسب مع نموذج علائقي. عند العمل مع كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة، تكون قواعد بيانات المستندات (مثل CouchDB وMongoDB وAmazon DocumentDB) مناسبة تمامًا. للوصول السريع إلى التخزين بدون ضمانات قوية للسلامة، قد يكون Redis هو الخيار الأفضل. عندما تكون هناك حاجة إلى بحث معقَّد أو مرن عبر الكثير من البيانات، يُعد Elastic Search خيارًا جيدًا.

وتُعد قابلية التوسع إحدى الفوائد المهمة لقواعد بيانات NoSQL. وعلى عكس SQL، فإن متطلبات التجزئة المضمَّنة والتوافر العالي تسمح بالتوسع الأفقي. علاوةً على ذلك، فإن قواعد بيانات NoSQL مثل Cassandra، التي طورتها شركة Facebook، تتعامل مع كميات هائلة من البيانات المنتشرة عبر العديد من الخوادم، دون وجود نقاط فشل واحدة، مما يوفر أقصى قدر من التوافر.

تشمل الشركات الكبرى الأخرى التي تستخدم أنظمة NoSQL لأنها تعتمد على كميات كبيرة من البيانات غير المناسبة لقاعدة البيانات العلائقية Amazon وGoogle وNetflix. وبشكل عام، كلما كانت مجموعة البيانات أكثر شمولًا، زادت احتمالية أن يكون NoSQL خيارًا أفضل.