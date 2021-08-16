ما هو HBase؟

يوفر HBase طريقة تتحمل للأخطاء لتخزين مجموعات البيانات المتفرقة، والتي تُعد شائعة في العديد من حالات استخدام البيانات الكبيرة. إنه مناسب تمامًا لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي أو الوصول العشوائي للقراءة/الكتابة لكميات كبيرة من البيانات.

على عكس أنظمة قواعد البيانات العلائقية، لا يدعم HBase لغة استعلام منظمة مثل SQL؛ بل في الواقع، لا يُعد HBase قاعدة بيانات علائقية من الأساس. يتم تطوير تطبيقات HBase باستخدام لغة Java، على غرار تطبيقات Apache MapReduce النموذجية. ويدعم HBase أيضًا تطوير التطبيقات باستخدام Apache Avro وواجهة REST وThrift.

نظام HBase مصمم ليتوسع خطيًا. يتكون من مجموعة من الجداول القياسية ذات الصفوف والأعمدة، إلى حد كبير مثل قاعدة البيانات التقليدية. يجب أن يحتوي كل جدول على عنصر معرف كمفتاح أساسي، ويجب أن تستخدم جميع محاولات الوصول إلى جداول HBase هذا المفتاح الأساسي.

Avro، كأحد المكونات، يدعم مجموعة غنية من أنواع البيانات الأولية تتضمن: البيانات الرقمية، والبيانات الثنائية، والسلاسل النصية؛ وعددًا من الأنواع المعقدة تتضمن المصفوفات، والخرائط ، والتعدادات، والسجلات. يمكن أيضا تحديد ترتيب الفرز للبيانات.

يعتمد HBase على ZooKeeper لتحقيق التنسيق عالي الأداء. ورغم أن ZooKeeper مدمج ضمن HBase، إلا أنه يُوصى بوجود مجموعة ZooKeeper مخصصة عند تشغيل عنقود إنتاجي، وأن تكون مدمجة بالكامل مع عنقود HBase.

يعمل HBase بشكل جيد مع Hive، وهو محرك استعلام لمعالجة البيانات الكبيرة على دفعات، لتمكين تطبيقات البيانات الكبيرة التي تتحمل الأعطال.