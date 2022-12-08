ما المقصود بمخطط قاعدة البيانات؟

يحدِّد مخطط قاعدة البيانات كيفية تنظيم البيانات داخل قاعدة بيانات علائقية. ويتضمن هذا القيود المنطقية مثل أسماء الجداول والحقول وأنواع البيانات والعلاقات بين هذه الكيانات.
عادةً ما تستخدِم المخططات التمثيلات المرئية لتوصيل بنية قاعدة البيانات، لتصبح الأساس لمجموعة إدارة البيانات. تُعرَف عملية تصميم مخطط قاعدة البيانات هذه أيضًا باسم نمذجة البيانات.
تخدم نماذج البيانات هذه مجموعة متنوعة من الأدوار، مثل مستخدمي قاعدة البيانات ومسؤولي قواعد البيانات والمبرمجين. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد مسؤولي قواعد البيانات على إدارة عمليات التطبيع لتجنب تكرار البيانات. أو يمكن أن تُتيح للمحللين التنقل ضمن هذه الهياكل البيانية لإجراء التقارير أو تحليلات أعمال قيِّمة أخرى. تُعَد هذه المخططات وثائق مهمة ضمن نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)، وتضمن التوافق بين مختلَف الأطراف المعنية.
يُعَد مخطط قاعدة البيانات "المخطط الرئيسي" لها، حيث يصف كيفية ارتباط البيانات بجداول أخرى أو نماذج بيانات مختلفة. ومع ذلك، لا يحتوي المخطط فعليًا على بيانات.
عينة من البيانات في قاعدة البيانات في لحظة زمنية معينة تُعرَف باسم "مثيل قاعدة البيانات". وهو تحتوي على جميع الخصائص التي يصفها المخطط كقيم بيانات. ونظرًا لأن مثيلات قاعدة البيانات ليست سوى لقطة في لحظة معينة، فمن المرجح أن تتغير بمرور الوقت، على عكس مخططات قواعد البيانات.
رغم أن مصطلح "المخطط" يُستخدم على نطاق واسع، إلا أنه غالبًا ما يشير إلى ثلاثة أنواع مختلفة من مخططات قواعد البيانات: المخطط المفاهيمي، والمخطط المنطقي، والمخطط الفيزيائي.
في كلٍّ من المخططات المنطقية والمخططات الفيزيائية، تحتوي جداول قاعدة البيانات على مفتاح أساسي أو مفتاح خارجي، يعمل كمُعرِّف فريد لكل إدخال داخل الجدول. تُستخدَم هذه المفاتيح في أوامر SQL لربط الجداول ببعضها، ما يوفر عرضًا موحدًا للمعلومات. تُعَد مخططات المخطط مفيدة بشكل خاص في توضيح العلاقات بين الجداول، كما تمكِّن المحللين من فهم المفاتيح التي ينبغي الربط بناءً عليها. هناك نوعان إضافيان من المخططات يُشار إليهما كثيرًا في سياق أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)، وهما المخطط النجمي والمخطط المتشعب.
رغم أن المخططات المفاهيمية والمنطقية والفيزيائية تحتوي على مستويات مختلفة من المعلومات حول قواعد البيانات في مخططاتها، إلا أن المخططات النجمية والمتشعبة تُظهر العلاقات بين الكيانات بطريقة مختلفة. بشكل أكثر تحديدًا، يُعَد المخطط النجمي نوعًا من مخططات قواعد البيانات العلائقية، ويتكوّن من جدول حقائق مركزي واحد محاط بجداول أبعاد. ويُعَد هذا النوع من المخططات أبسط مقارنةً بالمخطط المتشعب.
يتكوّن المخطط المتشعب من جدول حقائق واحد مرتبط بالعديد من جداول الأبعاد، والتي يمكن أن تكون بدورها مرتبطة بجداول أبعاد أخرى من خلال علاقة متعدد إلى واحد. يوفر هذا المخطط ميزة انخفاض تكرار البيانات، لكنه ليس فعَّالًا بالقدر نفسه من حيث أداء الاستعلامات.
كما يشير الاسم، فإن المخطط النجمي يبدو على شكل نجمة، في حين أن المخطط المتشعب يشبه شكل ندفة الثلج.
مع استمرار نمو البيانات الكبيرة، تصبح كائنات قواعد البيانات والمخططات أمرًا بالغ الأهمية لضمان الكفاءة في العمليات اليومية للشركات. وإذا كانت النماذج العلائقية غير منظمة جيدًا وغير موثقة بشكل كافٍ، فستكون أكثر صعوبة في الصيانة، ما يسبب مشكلات للمستخدمين وللشركة على حد سواء.
تتضمن بعض المزايا الرئيسية لمخططات قواعد البيانات ما يلي:
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