ما المقصود بتكامل البيانات السحابية؟

يوفر تخزين بيانات المؤسسة في السحابة مزايا واضحة، أبرزها التخلص من القيود الصارمة على السعة التخزينية، والقدرة على تخزين كميات هائلة من البيانات الضخمة بسهولة. وتشمل المزايا الشائعة الأخرى الفعالية من حيث التكلفة، وقابلية التوسع، وتحسين استمرارية الأعمال.

وبفضل هذه المزايا، سارعت المؤسسات إلى نقل بياناتها إلى السحابة، مع الإبقاء في الوقت نفسه على بعض البيانات داخل بنيتها المحلية لتلبية متطلبات الأداء أو الامتثال التنظيمي. وتتوقع بعض التقديرات أن يصل الإنفاق على التخزين السحابي للمؤسسات إلى 128 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.1 كما تشير تقديرات أخرى إلى أن حجم البيانات المخزنة على مستوى العالم سيتضاعف بين عامي 2024 و2029.2

الآن، أصبحت بيانات السحابة المؤسسية، وهي من أكثر أصول المؤسسة أهمية، موزعة بشكل متزايد عبر البيئات السحابية الهجينة والبيئات متعددة السحابات، وفي مجموعة واسعة من التنسيقات المُهيكلة وغير المُهيكلة.

وقد أدت هذه البيانات المتباينة إلى مشهد بيانات مجزأ، حيث تنعزل المعلومات داخل الفرق والمنصات والبيئات المختلفة، مما يجعل استخدام البيانات تحديًا أمام الفرق. وفي الوقت نفسه، يستمر حجم البيانات الناتجة عن التطبيقات، وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وبيانات المعاملات في النمو عبر الأنظمة السحابية والأنظمة المحلية على حد سواء.

ويمكن لتكامل البيانات السحابية أن يساعد بدرجة كبيرة في معالجة هذا التعقيد. فهو يدمج البيانات ويوحدها عبر البيئات السحابية والبيئات المحلية. ويجعل هذا المنظور الموحد بيانات السحابة متاحة وقابلة للاستخدام في التحليل واتخاذ القرار. وفي عصر يتسم بسرعة الابتكار وتزايد تجزؤ البيانات، تصبح هذه القدرة ضرورية.

يمكن أن تعيق التجزئةُ الابتكارَ وتتسبب في اتخاذ قرارات غير متسقة أو غير دقيقة أو بوتيرة أبطأ، مما يحد من قدرة المؤسسة على الابتكار والتكيف وتحقيق الكفاءة التشغيلية. وفي الواقع، ووفقًا لبيانات صادرة عن معهد IBM Institute for Business Value، يقول 68% من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إن بنية البيانات المتكاملة على مستوى المؤسسة عنصر بالغ الأهمية لتمكين التعاون بين الوظائف المختلفة ودفع الابتكار.3

وتعتمد مبادرات الذكاء الاصطناعي (AI)، على وجه الخصوص، على بيانات موحدة وموثوقة ومتسقة. ومن دون استراتيجية قوية لتكامل البيانات، قد تواجه المؤسسات صعوبة في تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.