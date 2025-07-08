ما المقصود بنهج "الإنسان في الحلقة" (HITL)؟

عندما يشارك الإنسان في الموافقة على مخرجات الذكاء الاصطناعي أو تجاوزها، فإن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق النموذج أو مطوريه.

تتطلب بعض القرارات تفكيرًا أخلاقيًا قد يتجاوز قدرات النموذج. على سبيل المثال، قد تؤدي توصيات منصة التوظيف الخوارزمية إلى إلحاق الضرر ببعض الفئات المهمشة تاريخيًا. على الرغم من أن نماذج التعلم الآلي قد حققت تقدمًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية في قدرتها على دمج الفروق الدقيقة في تفكيرها، إلا أن الإشراف البشري لا يزال في بعض الأحيان هو النهج الأفضل. يُتيح HITL للبشر، الذين يمتلكون فهمًا أفضل للمعايير والسياق الثقافي والمجالات الأخلاقية الرمادية، إيقاف أو تعديل المخرجات الآلية عند مواجهة معضلات معقدة.

يمكن أن يوفر نهج الإنسان في الحلقة سجلًا يوضِّح سبب إلغاء القرار مع أثر تدقيقي يدعم الشفافية والمراجعات الخارجية. وتسمح هذه الوثائق بتوفير دفاع قانوني أكثر قوة، وعمليات تدقيق الامتثال، ومراجعات المساءلة الداخلية.

تفرض بعض لوائح الذكاء الاصطناعي مستويات معينة من HITL. على سبيل المثال، تنص المادة 14 من قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي على أنه "يجب تصميم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر بطريقة، بما في ذلك استخدام أدوات واجهة الإنسان والآلة المناسبة، بحيث يمكن للأشخاص الطبيعيين الإشراف عليها بشكل فعَّال خلال الفترة التي تكون قيد الاستخدام".

وبحسب اللائحة، ينبغي أن تعمل هذه المراقبة على منع أو تقليل المخاطر التي تهدد الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية، من خلال أساليب تشمل التشغيل اليدوي والتدخل والتجاوز والمراقبة في الوقت الفعلي. ويجب أن يكون البشر المعنيون "مؤهلين" للقيام بذلك، وفهم قدرات النظام وحدوده، ومدرَّبين على استخدامه بشكل صحيح، ولديهم السلطة للتدخل عندما يكون ذلك ضروريًا. وتهدف هذه المراقبة إلى تشجيع تجنُّب الضرر والحفاظ على الأداء السليم.