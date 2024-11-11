سير عمل الذكاء الاصطناعي هو عملية استخدام التقنيات والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام والأنشطة داخل المؤسسة.

خلقت التطورات الحديثة في التطبيقات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدة للشركات لتحسين كيفية تعاملها مع مهام سير العمل. نظراً لأن المؤسسات تتبنى التحول الرقمي، فإن مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، المدعومة بمنصات الأتمتة والقوالب المتقدمة، تقضي على أوجه القصور الناتجة عن المهام اليدوية وتحسّن تجربة الشريك والموظف والعملاء.

وجد تقرير معهد IBM لقيمة الأعمال أن 92% من المديرين التنفيذيين وافقوا على أن سير العمل في مؤسساتهم سيتم رقمنته وسوف يستخدم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.

وفقا لـ Vanson Bourne (الرابط موجود خارج ibm.com)1 ، تسعى 80% من المؤسسات حاليًا إلى تحقيق هدف الأتمتة الشاملة لأكبر عدد ممكن من العمليات التجارية.



تصبح مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة حساسة في تحسين العمليات الرئيسية، وتعزيز عمل موظفيها، وتحسين النتائج النهائية.