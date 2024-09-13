ما المقصود بأتمتة المهام؟

يوجد بالفعل العديد من أشكال الأتمتة في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، يمكن لركاب الطائرات طباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة من خلال الكشك في المطار، ويمكن للمتسوقين مسح مشترياتهم من البقالة في الكشك، ويمكن لرواد المطاعم تقديم طلبات الطعام ودفع ثمنها باستخدام الكشك.

بالنسبة للمؤسسات على وجه الخصوص، تقع أتمتة المهام تحت مظلة أتمتة عمليات الأعمال (BPA) وتُعَد أبسط أشكالها، حيث تعمل على أتمتة المهام الفردية داخل العمليات أو سير العمل. تشمل التطبيقات النموذجية جدولة المواعيد، والتقاط التوقيعات الرقمية للعقود، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية إلى الموظفين الجُدُد، من بين تطبيقات أخرى.

مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن دمج الأتمتة يسمح بأتمتة المهام الأكثر تعقيدًا، ما يعود بالنفع على مجموعة من الوظائف منها خدمة العملاء والتسويق وعمليات تكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد.