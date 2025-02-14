استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات

الذكاء الاصطناعي أتمتة الأعمال عمليات الأعمال

14 فبراير 2025

المؤلفين

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

Amanda Downie

Inbound Content Lead, AI Productivity & IBM Consulting

ما المقصود باستخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات؟

إن استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات يعني العملية التي تستخدم فيها المؤسسات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين كفاءة وفعالية عمليات المبيعات لديهم.

يُعد الذكاء الاصطناعي أداة فائقة الإمكانات يمكن للمؤسسات استخدامها في جميع الأقسام، بما في ذلك التسويق والموارد البشرية. فهو يساعد فرق المبيعات على تحديد العملاء المحتملين، والحفاظ على اهتمامهم بهم وإتمام عمليات البيع بشكل أفضل، مع نقل الأشخاص عبر مسار المبيعات بشكل أسرع. من المحتمل أن تتفوق فرق المبيعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على فرق المبيعات التي لا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المبيعات.

يؤدي إنشاء فرق مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تسريع عملية اتخاذ القرار، ما يضيف قيمة إلى المؤسسة. يُعد قادة المبيعات من بين أبرز المؤيدين لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وهو مفيد بشكل خاص في سيناريوهات المبيعات بين المؤسسات حيث تكون دورات المبيعات أطول قليلاً وغالبًا ما تكون تكاليف السلع أو الخدمات أعلى. تساعد المؤسسات على تعزيز عمليات البيع لديها من خلال الحث على استخدام الذكاء الاصطناعي طوال عملية البيع.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

اشترك اليوم

أنواع الذكاء الاصطناعي في المبيعات

هناك العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الرئيسية التي تعزز إستراتيجية المبيعات.

الذكاء الاصطناعي الحواري

إنها التقنيات التي تتحدث إلى المستخدمين. فهم يستخدمون التعلم الآلي و معالجة اللغة الطبيعية لمحاكاة التفاعلات البشرية والتحدث إلى العملاء باستخدام لغات متعددة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الحواري مؤسسات المبيعات على تقديم المزيد من التوصيات للمستخدمين، ما قد يساعد على تحديد فرص البيع المتبادل.

رؤية الكمبيوتر

إليك تقنية ذكاء اصطناعي أخرى تستخدم التعلم الآلي والشبكة العصبية. توجه رؤية الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر والأنظمة نحو اكتساب المعارف من الصور الرقمية ومقاطع الفيديو وغيرها من المدخلات المرئية.

التحليلات التنبئية

يعتمد هذا النهج على البيانات القديمة للطرف الأول وبيانات الصناعات لفهم ما يمكن أن يحدث في المستقبل بشكل أفضل. يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة المؤسسات على إجراء التحليلات التنبؤية والتوقعات واتخاذ قرارات أكثر دقة حول مصدر نمو المبيعات والموارد اللازمة لتحقيق أهداف المبيعات المستقبلية.

المحولات | 19 مارس، الحلقة 9

اكتشف ما يحدث وراء الكواليس مع قادة التقنية

استمع إلى كيفية تطور أدوار CIOs وCTOs وغيرهم من قادة التكنولوجيا التحويلية للتأثير على جميع مجالات الأعمال، بدءًا من تجربة الموظفين ووكلاء العمل الرقمي وصولًا إلى تطوير المنتجات وتجربة العملاء.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أداة مفيدة للغاية لموظفي المبيعات. يمكنه تشغيل العديد من حالات الاستخدام الرئيسية التي يستخدمها مندوبو المبيعات لتعزيز وظائفهم أو تنشرها المؤسسات للتفاعل المباشر مع العملاء. يمكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد في الوقت الفعلي لمندوبي المبيعات الذين يتطلعون إلى تحسين سرعة إتمام الصفقات. يمكن لمندوبي المبيعات أن يسألوا الذكاء الاصطناعي التوليدي عن إجابات للأسئلة الصعبة التي يطرحها العملاء المحتملون.

بدأت العديد من فرق المبيعات في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة على إنشاء المحتوى المرتبط بالتواصل مع العملاء المحتملين. يمكن أن تقوم عملية إنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي على أخذ محتوى المستندات الفنية وصياغة نموذج منشور مدونة ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل بريد إلكتروني. عندئذٍ يمكن لمندوب المبيعات المراجعة للتأكد من دقة كل شيء. كما يمكنه إنشاء العديد من الأشكال المختلفة للمواد المصدرية، ما يوفر فرصًا لتجربة تقديم محتوى مختلف لجماهير مختلفة.

يتيح إنشاء المحتوى بشكل أسرع إلى جانب إرسال الرسائل الأكثر تخصيصًا لكل من فريقي المبيعات والتسويق المزيد من الفرص للوصول إلى العملاء المحتملين المهمين بمحتوى يلقى صدىً لديهم.

أدوات الذكاء الاصطناعي في المبيعات

يوجد العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في المبيعات يمكنها أن توفر قيمة، والعديد منها يُعد جزءًا من تكاملات تقنيات المبيعات.

إدارة علاقات العملاء (CRM)

يمكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة أدوات إدارة علاقات العملاء على تخزين المعلومات وإتاحتها لموظفي المبيعات. ويمكنه تحليل بيانات العملاء لتحسين تصنيف المحتوى وتنظيمه. يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين بيانات إدارة علاقات العملاء من خلال إضافة الصناعات والمسميات الوظيفية في قاعدة البيانات عن طريق مسح المعلومات على شبكة الإنترنت. ويمكنه أن يساعد مؤسسات المبيعات بطرق أخرى. إذا نشرت مؤسسة جزءًا من محتوى متعلق بمجال التأمين، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد جميع الأطراف ذات الصلة في قاعدة بيانات المؤسسة وإنشاء قائمة بأسمائهم ليتمكن المندوبون من إرسال المحتوى إليهم.

أتمتة المبيعات

يمكن أن تلغي الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي العديد من المهام المستهلكة للوقت والمتكررة وتسرّع سير العمل. غالبًا ما تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في المبيعات خوارزميات لأتمتة عمليات المبيعات، مثل إضافة معلومات من مكالمات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني إلى قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM). يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تسهيل العديد من عمليات المتابعة الرئيسية للعملاء المحتملين بعد مكالمة المبيعات. ويمكنه إرسال المواد ذات الصلة، وصياغة رسالة متابعة وإرسالها وتذكير مندوبي المبيعات عندما يحتاجون إلى معاودة الاتصال بالعميل المحتمل.

روبوتات المحادثة والوكلاء الافتراضيون

تساعد هذه الأدوات مندوبي المبيعات على إدارة وقتهم بشكل أفضل من خلال الإجابة عن الأسئلة البسيطة المطروحة من العملاء. تستخدم المؤسسات تقنية الوكيل الافتراضي ، التي تجمع بين معالجة اللغة الطبيعية والبحث الذكي و أتمتة العمليات الآلية (RPA) ، لتشغيل روبوتات المحادثة. تتفاعل روبوتات المحادثة مع المستخدمين للإجابة عن الأسئلة وتقديم الاقتراحات. كما يمكنها أن تساعد مندوبي المبيعات على إجراء محادثات مثمرة مع العملاء المحتملين من خلال جمع البيانات المهمة من نصوص المحادثة. على الرغم من أن روبوتات المحادثة موجودة منذ زمن، إلا إن إضافة الذكاء الاصطناعي إليها يجعلها أكثر ذكاءً وكفاءة.

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات

يوجد العديد من حالات الاستخدام التي توضح سبب استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي في أنشطة المبيعات لديهم من أجل تحسين أداء المبيعات مثل معدلات تحويل المبيعات وغيرها من المقاييس الرئيسية.

  • المشاركة في المبيعات: يمكن أن تساعد مديري المبيعات ومندوبي المبيعات على إدارة أنشطتهم اليومية بشكل أفضل. ويمكن أن تساعد المؤسسات على الانتقال بالعملاء عبر مسار المبيعات بسرعة وتقديم إجابات عن أسئلتهم الملحة بسهولة أكبر. يمكن للذكاء الاصطناعي تجميع وتلخيص سجل مشتريات العميل بالكامل حتى يتمكن مندوب المبيعات من مساعدة هذا العميل بشكل أفضل.
  • توقع المبيعات: يمكن للمؤسسة استخدام التعلم الآلي لتحليل بيانات المبيعات لديهم لمعرفة متى من المرجح حدوث عمليات بيع، ما يحسن من قدراتهم على توقع المبيعات. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تحديد مستوى النمو المتوقع في أمريكا اللاتينية بفضل الإشارات الناشئة في البيانات.
  • أتمتة تلخيص المكالمات يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل النصوص كاملة واستخلاص الامتيازات الرئيسية أو الخطوات التالية أو المهام من مكالمات المبيعات بفضل أنظمة ذكاء المحادثة. يمكن لموظفي المبيعات التركيز على التفاعل مع العملاء المحتملين بدلاً من كتابة الملاحظات، مع العلم أن تقنية الذكاء الاصطناعي تجمع المعلومات المهمة من الاجتماعات. ويمكنه أيضًا فحص وتحليل الردود على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات، وإنشاء قائمة بالمهام التي يحتاج مندوبو المبيعات إلى إنجازها لإتمام الصفقة.
  • تسجيل العملاء المحتملين: لا يوجد عميلان متشابهان تمامًا. يمكن أن يستوعب الذكاء الاصطناعي العديد من نقاط البيانات حول سلوكيات العملاء لمعرفة مدى احتمالية قيام أي فرد بعملية شراء. يعد جمع البيانات وتحليلها يدويًا مهمة كبيرة بالنسبة إلى العديد من المؤسسات. ويساعد استخدام الذكاء الاصطناعي لفحص البيانات وتعيين نقاط لكل عميل محتمل على تحرير مندوبي المبيعات لتخصيص المزيد من الوقت للعملاء البارزين والعملاء المحتملين. ومن المحتمل أيضًا أن يكون أكثر دقة مما لو حاول مندوب المبيعات تعيين النقاط بنفسه.
  • جمع البيانات وتحليلها: يمكن للمؤسسات استخدام أدوات مثل التعلم الآلي وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة بياناتها بشكل أفضل. يمكنه أن يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، ما يتيح لمندوبي المبيعات التركيز بشكل أكبر على تحسين تفاعلات العملاء. كما يمكنه أن يساعد المؤسسات على فهم مجموعات البيانات لديهم بشكل أفضل واكتساب معارف أعمق. على سبيل المثال، يمكنه الوصول إلى ذكاء المبيعات الذي حققه الذكاء الاصطناعي لمعرفة ما إذا كان العميل المحتمل أو العميل الحالي مرشحًا لزيادة المبيعات.

مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات

توجد مجموعة من الفوائد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات.

  • زيادة تحسينات المبيعات: تعزز المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الكفاءة في العديد من المجالات الرئيسية، ولا سيما المبيعات. مندوبو المبيعات الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مزودون بقدر أكبر من المعرفة والموارد حتى يتمكنوا من أداء المهام بشكل أسرع.
  • البيع في وقت أسرع: يمكن لموظفي المبيعات استخدام الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء المحتملين بمحتوى أكثر تخصيصًا والإجابة عن أسئلة هؤلاء الأفراد بشكل أسرع، ما يساعدهم على الانتقال بهؤلاء العملاء المحتملين عبر مسار المبيعات بشكل أسرع.
  • تجربة عملاء أقوى: يشعر العملاء براحة متزايدة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي إذا كان يوفر قيمة. تستخدم المؤسسات بشكل متزايد أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجهة للعملاء للإجابة عن أسئلة المستهلكين وإتاحة الوصول إلى المحتوى المهم.
  • موظفون أكثر سعادة: يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي الموظفين على إيجاد قيمة أكبر في وظائفهم بفضل إلغاء المهام اليدوية غير الضرورية وتحريرهم لإجراء اتصالات أكثر جدوى مع زملائهم الموظفين والعملاء المحتملين.
  • الوصول إلى السوق في وقت أسرع: يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات العملاء لتحديد الاحتياجات غير الملباة أو الحصول على أفكار لمنتجات جديدة. يمكن أن تكون المعارف القابلة للتنفيذ مبررًا للتوسع في أسواق جديدة أو إعادة تجهيز منتج موجود.

أفضل ممارسات استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات

على الرغم من أن كل مؤسسة تختلف عن الأخرى، إلا إن هناك بعض الضوابط الأساسية التي يجب على كل مؤسسة أن تتبعها.

وضع سياسات الحوكمة والسلامة

يجب أن تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لحماية بيانات العملاء المهمة وتجنب أي إساءة استخدام محتملة. ويتطلب دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة المؤسسات تضمين فرق العمل القانونية وفرق تقنية المعلومات لوضع النظام المناسب لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالطريقة المناسبة.

تحديد الثغرات التقنية

لدى المؤسسات عدة خيارات لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات المحددة التي يستخدمونها. يمكنهم اختيار الدخول في شراكة مع أطراف خارجية أو محاولة بناء أنظمتهم الخاصة. يجب على فريق تقنية المعلومات المشاركة منذ بداية العملية وتوجيه القرارات الإستراتيجية بشأن التقنيات التي ستستخدمها المؤسسة ومكان استخدامها.

إعادة تأهيل فريق المبيعات وتنمية مهاراته

يجب أن يتعلم موظفو المبيعات كيفية استخدام الأدوات لصالحهم. ولذلك، يجب أن تستثمر المؤسسات في التدريب لتثقيف القوى العاملة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائفهم وتنمية أعمالهم.

وضع إستراتيجية واضحة

يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي من المديرين التنفيذيين اتخاذ العديد من القرارات المهمة، وتخصيص مواردهم البشرية بشكل مناسب، وتحديد المجالات التي يجب الاستثمار فيها. يجب أن تتوافق المؤسسة بأكملها حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي وإتقانه.

ابق على اطلاع دائم بوكلاء الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال

انضم إلى قائمة الانتظار وتعرّف على المزيد حول وكلاء النطاقات المُعدين مسبقاً للموارد البشرية والمبيعات والمشتريات.

الموارد

حالة فريق المبيعات لعامي 2024 – 2025

استكشف خارطة طريق استراتيجية لكيفية استفادة مؤسستك على أفضل وجه من فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال التحول المتقدم المدعوم من Salesforce.
بودكاست AI in Action

تعرّف على كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي عمليًا مع قادة الأعمال وخبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في إطلاق مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
هل منظمتك جاهزة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

سجِّل في تقرير IDC Spotlight هذا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من بيانات أعمالك باستخدام GenAI.

تقرير PEAK Matrix® North America لعام 2024

استكشف تحليل Everest Group لتقييم خدمات الاستشارات في التحول الرقمي لثمانية عشر مزوِّد خدمة.

حلول ذات صلة
أتمتة سير عمليات المبيعات

يؤتمت ™IBM® watsonx Orchestrate مهام المبيعات المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري، مما يمنح فرق المبيعات مزيدًا من الوقت لبناء علاقات العملاء.

 استكشف watsonx Orchestrate
خدمات الاستشارات والاستراتيجية في مجال المبيعات

يساعد ®IBM iX الشركات على إعادة ابتكار منهجية المبيعات وتحسين العمليات من خلال مبادرات قائمه على البيانات.

         استكشِف خدمات البيع
    التحليلات والتخطيط للمبيعات

    حقق نموًا في الإيرادات الإجمالية وعزِّز الإنتاجية من خلال رؤية شاملة لنشاط المبيعات.

         استكشِف حلول المبيعات
    اتخِذ الخطوة التالية

    يمكن أن يساعد IBM watsonx Orchestrate المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة فريق المبيعات الخاص بك على الاستفادة من أقصى إمكاناتهم.

         استكشف watsonx Orchestrate احجز عرضًا توضيحيًا