يُعرّف التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي بأنه عملية استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي مثل جمع البيانات، والتحليل المستند إلى البيانات، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي (ML) لتوفير رؤى متعمقة حول العملاء وأتمتة القرارات التسويقية الحيوية. تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم على نطاق أوسع في توليد المحتوى، وتعزيز كفاءة الفرق، وتحسين تجارب العملاء، وتقديم نتائج أكثر دقة. وفقًا لشركة الاستشارات McKinsey، اعتبارًا من عام 2024، ارتفع تبني الذكاء الاصطناعي عبر مشهد الأعمال العالمي إلى 72%.2.2

ومع ازدياد فاعلية الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستفيد أقسام التسويق من هذه التقنية لإنشاء مواد تسويقية فائقة التخصيص بشكل فوري، واستخلاص الرؤى من بيانات العملاء، وتحديث الاستراتيجيات التسويقية الحالية. وبالنظر إلى الكم الهائل من البيانات متعددة القنوات التي تعالجها أقسام التسويق، والقيمة الكبيرة الكامنة في الاستفادة من هذه البيانات، أصبح اعتماد الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي تسعى للحفاظ على ميزتها التنافسية. ووفقًا لدراسة الرؤساء التنفيذيين (CEO) السنوية الصادرة عن معهد IBM Institute for Business Value، يرى أكثر من 70% من كبار المديرين التنفيذيين الأعلى أداءً الذين شملهم الاستطلاع أن الميزة التنافسية تعتمد على امتلاك أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدمًا.