بدلاً من الاعتماد على حل واحد للذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض، يعتمد تنسيق الوكلاء الذكاء الاصطناعي على شبكة من الوكلاء، كل منهم مصمم لمهام معينة، ويتعاونون معًا بهدف أتمتة سير العمل المعقد.

لفهم تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، يتعين أولا فهم وكلاء الذكاء الاصطناعي أنفسهم. يتضمن ذلك فهم الاختلافات بين نوعين رئيسيين من الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي ينشئ محتوى أصليا بناء على موجِّه المستخدم، و الذكاء الاصطناعي الفاعل، الذي يتخذ القرارات ويعمل بشكل مستقل على تحقيق أهداف معقدة بأقل قدر من الإشراف.

يتواجد مساعدو الذكاء الاصطناعي ضمن سلسلة متصلة، بدءًا من روبوتات المحادثة التي تستند إلى قواعد، مرورًا بمساعدين افتراضيين أكثر تقدمًا ومساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي التوليدي و النماذج اللغوية الكبيرة بإمكانهم التعامل مع مهام تتألف من خطوة واحدة. في قمة هذا التطور نجد وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يعملون بشكل مستقل. يقوم هؤلاء الوكلاء باتخاذ قرارات، وتصميم عمليات سير عمل ويستخدمون عمليات استدعاء للمهام من أجل الاتصال بأدوات خارجية، مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومصادر البيانات، وعمليات البحث على الويب، وحتى وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين لسد الفجوات في معرفتهم. هذه هو المقصود بالذكاء الاصطناعي الفاعل.

وكلاء الذكاء الاصطناعي متخصّصون، ما يعني أن كل منهم تم تحسينه لأداء وظيفة معينة. يختص بعض الوكلاء بالمهام التجارية والتعامل المباشر مع العملاء مثل الفواتير، استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الجدولة، وصناعة القرارات، في حين يتعامل آخرون مع مهام تقنية مثل معالجة اللغة الطبيعية واسترجاع البيانات والأتمتة. وغالباً ما يقوم الذكاء الاصطناعي Advanced مثل OpenAI's ChatGo أو Gemini من Google بتشغيل هذه الوكلاء بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي تمكنهم من إنشاء استجابات شبيهة بالإنسان والتعامل مع المهام المعقدة بشكل مستقل.

تنشأ الأنظمة متعددة الوكلاء (MAS) عندما يتعاون عدة وكلاء ذكاء اصطناعي، سواء بشكل منظم أو لا مركزي، لحل المهام المعقدة بشكل أكثر كفاءة من الوكيل الفردي.

في الواقع، تعمل تنسيقات وكيل الذكاء الاصطناعي مثل السيمفونية الرقمية. كل وكيل يؤدي دورًا مميزًا، ويُدار النظام بواسطة منظم، سواء كان وكيل الذكاء الاصطناعي أو إطار العمل، الذي ينسق تفاعلاتها. يساعد المنسق في مزامنة هذه العوامل المتخصصة، ما يضمن تنشيط العامل المناسب في الوقت المناسب لكل مهمة. يعد هذا التنسيق أساسًا في التعامل مع سير العمل المتعدد الأبعاد، حيث يساهم في تحسين كفاءة العمليات وضمان سلاستها.

على سبيل المثال، وفي إطار أتمتة خدمة العملاء، قد يحدد وكيل التنسيق (النظام المسؤول عن إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي) ما إذا كان يجب تعيين وكيل فوترة أو وكيل دعم فني، ما يساهم في ضمان تقديم مساعدة سلسة وملائمة للعملاء. في أنظمة MAS، يمكن للوكلاء التنسيق بشكل مستقل وديناميكي، حيث يتواصلون معًا لحل القضايا بشكل تعاوني (راجع "أنواع تنسيق الذكاء الاصطناعي" أدناه)

تتمثل فوائد تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي في الصناعات ذات الاحتياجات المعقدة والديناميكية، مثل عمليات التواصل والبنوك والرعاية الصحية في تحسين الكفاءة والمرونة. من خلال نشر وكلاء متخصصين مدربين على مجموعة البيانات المستهدفة وسير العمل، يمكن للشركات تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين عملية صناعة القرار وتوفير نتائج دقيقة وفعّالة تتناسب مع السياق لكل من الموظفين والعملاء.