تجمع وحدة الحل جميع الرؤى التي تم جمعها لإنشاء استجابة نهائية جديدة وجيدة التنظيم. يساعد هذا الفصل المعياري على ضمان استدلال فعَّال ودقيق وقابل للتوسُّع باستخدام نماذج لغوية كبيرة.

توفِّر أطر العمل مثل LangChain وLangGraph أدوات قوية لتنفيذ بنية ReWOO باستخدام نماذج من OpenAI وIBM Granite أو أدوات متخصصة مثل Serper وTavily للبحث.

في هذا الدليل، ستتعرَّف على كيفية بناء وكيل ReWOO يؤدي مهمة تلخيص المحتوى. يمكن لهذا الوكيل:

تقسيم مهمة عالية المستوى إلى أسئلة فرعية

استخدام بحث الويب لجمع السياق ذي الصلة لكل سؤال فرعي

إنشاء الإجابات باستخدام IBM Granite

تلخيص النتائج في الاستجابة النهائية

هذه البنية مفيدة في الحالات التالية: