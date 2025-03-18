تشهد الطريقة التي تعالج بها النماذج اللغوية النصوص وتجزِّئها تحوُّلًا من الأسلوب الثابت التقليدي إلى عملية أكثر كفاءة وتجاوبًا. وعلى عكس التجزئة التقليدية ذات الحجم الثابت، التي تقسِّم المستندات الكبيرة عند نقاط محددة سلفًا، تستخدم التجزئة الوكيلية تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى بشكل ديناميكي وتحديد الطريقة المُثلى لتقسيم النص.

تعتمد التجزئة الوكيلية على أساليب تقسيم النصوص القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل التجزئة التكرارية وطريقة التداخل بين الأجزاء، والتي تعمل معًا لتحسين جودة التجزئة، مع الحفاظ على الروابط بين الأفكار البارزة وتحسين النوافذ السياقية في الوقت الفعلي. مع التجزئة الوكيلية، يتم إثراء كل جزء ببيانات وصفية لزيادة دقة الاسترجاع وتحسين كفاءة النموذج بشكل عام. ويُعَد هذا الأمر بالغ الأهمية في تطبيقات RAG، حيث إن طريقة تقسيم البيانات تؤثِّر بشكل مباشر في جودة الاسترجاع وتماسك الاستجابة. يتم الحفاظ على السياق الهادف داخل جميع الأجزاء الصغيرة، ما يجعل هذا الأسلوب بالغ الأهمية لتطبيقات مثل روبوتات المحادثة وقواعد المعرفة وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعمل أطر العمل مثل LangChain وLlamaIndex على تحسين كفاءة الاسترجاع بشكل أكبر، ما يجعل هذه الطريقة فعَّالة للغاية.