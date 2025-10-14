الوكلاء هم أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة للعمل بشكل مستقل من خلال التخطيط واتخاذ القرارات واستدعاء الأدوات الخارجية. ومن المهم للغاية حماية الوكلاء من كلٍ من الهجمات الإلكترونية الخارجية والإجراءات غير المقصودة التي يتخذها الوكلاء. ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي الوكيل هو مجال سريع التطور، فإن مشهد التهديدات يتطور في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع التقنية.

من السمات المميزة لوكلاء الذكاء الاصطناعي هي قدرتهم على إجراء استدعاء الأدوات، حيث يتصلون بواجهة برمجة التطبيقات أو قاعدة بيانات أو موقع ويب أو أداة أخرى ويستخدمونها عند الحاجة. عادة ما يتم تنسيق استدعاء الأدوات من خلال أُطُر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات.

من الناحية النظرية، يستخدم الوكلاء أدوات لزيادة قدراتهم الخاصة في تخطيط المهام المعقدة وإكمالها. على سبيل المثال، يمكن لوكيل خدمة العملاء التفاعل مع أحد العملاء، ثم الاتصال بقاعدة بيانات داخلية للوصول إلى سجل تسوق هذا العميل.

تأخذ الأنظمة متعددة الوكلاء الأمور خطوة أخرى إلى الأمام من خلال الجمع بين العديد من الوكلاء لتفويض المهام المعقدة إلى أجزاء أصغر. يدير وكيل التخطيط المركزي سير العمل الوكيل بينما يكمل وكلاء العمال الأجزاء المعينة لهم من المهمة.