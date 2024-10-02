ما هو crewAI؟

يشير مصطلح "الطاقم" إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون معًا لتفويض المهام بشكل مستقل وطرح الأسئلة فيما بينهم، على غرار طاقم العمل الواقعي. يتألف كل طاقم متعدد الوكلاء من وكلاء ذكاء اصطناعي متكاملين يلعبون الأدوار ويستفيدون من الأدوات الموجودة والمخصصة لإكمال مجموعة من المهام المعينة. تعمل نماذج اللغة كمحرك استدلال للوكلاء عن طريق تحديد سلسلة من الإجراءات.2 يمكن تكوين وكلاء crewAI لاستخدام أي نموذج لغوي كبير (LLM) مفتوح المصدر أو واجهة برمجة التطبيقات.

تعمل الأبحاث الحديثة على توسيع نطاق النماذج اللغوية الكبيرة بما يتجاوز مجرد إنشاء النص، مما يدل على أنها يمكن أن تكون بمثابة وكلاء متعددين الاستخدامات لتفاعلات المحادثة واتخاذ القرار وإكمال المهام.3 في مجال الذكاء الاصطناعي المزدهر والأبحاث المحيطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي وأطر العمل الفاعلة، ظهرت الأطر متعددة الوكلاء بما في ذلك crewAI في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سيستخدم الجيل التالي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنية فاعلة لبناء أنظمة مستقلة قائمة على الوكيل.4 تعالج أطر العمل الفاعلة هذه المهام المعقدة للعديد من حلول الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز مهام الذكاء الاصطناعي التوليدي. على سبيل المثال، يمكن أن تكون روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي طريقة لتنفيذ أطر العمل للذكاء الاصطناعي الفاعل. يمكن لروبوتات المحادثة الفاعلة، على عكس روبوتات المحادثة غير الفاعلة، استخدام أدواتها المتاحة وتخطيط الإجراءات قبل تشغيلها والاحتفاظ بالذاكرة. تنتج هذه الإمكانات محادثات أكثر دقة وذات مغزى.