الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للإمكانات البشرية، بل هو معزز لها. يمكن للذكاء الاصطناعي توفير الوقت والطاقة والقدرة العقلية للعاملين في مجال المعرفة، وتمكينهم من العمل بأقصى إمكاناتهم وجعل عملهم ليس فقط أسهل، بل وأكثر أهمية أيضًا.
من بين الأدوات اللازمة لتحقيق إنتاجية أكبر وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي، والتي تتولى بطرق مختلفة الأجزاء الرتيبة والمستنزفة للوقت من العمل المعرفي. في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تشرح Parul Mishra الفرق بين وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي، ثم تستكشف كيف يمكن أن يكونوا سببًا في تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بإنتاجية المؤسسات.
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لقد بدا الذكاء الاصطناعي التوليدي جيدًا جدًا بدرجة يصعب تصديقها. فهو يقلل من وقت البرمجة من أيام إلى دقائق، ويخصّص المنتجات بأدق التفاصيل، ويكتشف الثغرات الأمنية.
عدم الاقتصار على روبوت المحادثة الافتراضية. تعرّف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجمع بين توفير تجربة مبهجة للعملاء وزيادة الإنتاجية في آن واحد. ثم نزّل الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يحسّنوا أداءك في وظيفتك؟ يمكن لهذا الشكل المستقل من الذكاء الاصطناعي أن يقدم لك الكثير مقارنة بما يمكن أن تقدمه لك روبوتات المحادثة ومساعدو الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة.
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