أكاديمية الذكاء الاصطناعي

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إعادة تصور إنتاجية الأعمال باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للإمكانات البشرية، بل هو معزز لها. يمكن للذكاء الاصطناعي توفير الوقت والطاقة والقدرة العقلية للعاملين في مجال المعرفة، وتمكينهم من العمل بأقصى إمكاناتهم وجعل عملهم ليس فقط أسهل، بل وأكثر أهمية أيضًا.

من بين الأدوات اللازمة لتحقيق إنتاجية أكبر وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي، والتي تتولى بطرق مختلفة الأجزاء الرتيبة والمستنزفة للوقت من العمل المعرفي. في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تشرح Parul Mishra الفرق بين وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي، ثم تستكشف كيف يمكن أن يكونوا سببًا في تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بإنتاجية المؤسسات.

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ما الذي ستتعلمه
  • أوجه الاختلاف بين مساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي
  • كيف يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على تحقيق مكاسب إنتاجية حقيقية
  • كيفية اختيار وكيل الذكاء الاصطناعي و/أو المساعد المناسب لمؤسستك
نحن نعيش لحظة فارقة، حيث يتطور مساعدو ووكلاء الذكاء الاصطناعي من مجرد أدوات وتقنيات إلى شركاء حقيقيين، ما يعزز البراعة البشرية ويعيد تشكيل طريقة عمل المؤسسات. Parul Mishra نائب رئيس المبيعات لوكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والتحليلات مبيعات تكنولوجيا برامج IBM


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