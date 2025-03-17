الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للإمكانات البشرية، بل هو معزز لها. يمكن للذكاء الاصطناعي توفير الوقت والطاقة والقدرة العقلية للعاملين في مجال المعرفة، وتمكينهم من العمل بأقصى إمكاناتهم وجعل عملهم ليس فقط أسهل، بل وأكثر أهمية أيضًا.



من بين الأدوات اللازمة لتحقيق إنتاجية أكبر وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي، والتي تتولى بطرق مختلفة الأجزاء الرتيبة والمستنزفة للوقت من العمل المعرفي. في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تشرح Parul Mishra الفرق بين وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي، ثم تستكشف كيف يمكن أن يكونوا سببًا في تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بإنتاجية المؤسسات.

