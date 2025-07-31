أتمتة الذكاء الاصطناعي لوثيقة متطلبات المنتج متعددة الوكلاء باستخدام Metagpt، وOllama، وDeepseek

المؤلفون

Vanna Winland

AI Advocate & Technology Writer

تعرّف على كيفية إنشاء أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام MetaGPT وDeepSeek وOllama التي تساعد مديري المنتجات على إنشاء وثيقة متطلبات المنتج (PRDs) الشاملة بسرعة باستخدام فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين.

MetaGPT هو إطار العمل متعدد الوكلاء تم تطويره بواسطة DeepWisdom، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تركز على تطوير أدوات مصدر مفتوح تعمل على أتمتة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة متعددة الوكلاء وسير العمل.

على عكس نهج الوكيل الفردي، حيث يحاول نموذج واحد التعامل مع جميع جوانب المهمة، يقوم هذا النظام متعدد الوكلاء بتعيين دور محدد لكل وكيل ومسؤوليات محددة بوضوح. من خلال اتباع العملية المنظمة لسير العمل ومراجعة مخرجات كل فريق، يعمل الفريق بشكل جماعي على إنشاء وثيقة متطلبات المنتج عالية الجودة، تتوافق بشكل أكبر مع أهداف الأطراف المعنية، وتكون أكثر تنظيمًا وأقل عرضة للمراقبة.

قبل أن نبدأ، إليك بعض المصطلحات للمساعدة في التعرف على مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق:

MetaGPT: إطار عمل يبني وكلاء نموذج اللغة الكبيرة (LLM) في أدوار تعاونية، مما يمكنهم من العمل معًا كفريق منسق.
Ollama: بيئة تشغيل محلية لتشغيل وإدارة برامج نماذج اللغة الكبيرة LLMs مفتوحة المصدر مباشرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو محطة العمل الخاصة بك.
DeepSeek: نموذج لغوي مفتوح المصدر، مُحسَّن لمهام مثل البحث والاستدلال والكتابة التقنية.

أتمتة وثائق متطلبات المنتج (PRDs) مع التعاون متعدد الوكلاء

قد يستغرق إنشاء PRDs وقتًا طويلًا ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد من خلال تسريع عملية إتمام المهام.

يتم تنفيذ التعاون متعدد الوكلاء في إطار العمل مثل MetaGPT، وهي أداة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالتنسيق بين عدة وكلاء يؤدون الأدوار لإتمام مهمة معقدة. يمكن اعتبار المهمة المعقدة أي شيء يتطلب أكثر من خطوة لإتمامها.

يُعد إنشاء PRD بالذكاء الاصطناعي حالة استخدام ممتازة للتعاون متعدد العوامل لأنه يعكس عملية تطوير المنتج في العالم الحقيقي، حيث يساهم العديد من الأطراف المعنية في مراحل مثل البحث والتخطيط والمراجعة والتنقيح. وللحصول على الفائدة الكاملة من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يفكر الشخص في استخدام نظام متعدد الوكلاء مقابل روبوت المحادثة مثل ChatGPT من OpenAI أو Copilot من Microsoft.

لماذا يُفضل استخدام نظام متعدد العوامل مثل MetaGPT؟

يستخدم MetaGPT وكلاء الذكاء الاصطناعي مع أدوار متميزة حيث يمكن تخصيص كل دور مختلف ليتناسب مع أي سير عمل تقريبًا بأقل قدر من البرمجة. هذه المرونة ممكنة بسبب القدرة القوية للنماذج اللغوية الكبيرة LLMs على فهم اللغة الطبيعية. يقوم المستخدمون بتحديد سلوكيات الوكيل وعمليات سير العمل من خلال هندسة المطالبات وتطوير البرمجيات الخفيفة.

الهدف من استخدام MetaGPT هو تمكين التعاون الفعال متعدد الوكلاء. من خلال محاكاة فريق منظم، فإنه يتيح التفكير الخاص بالدور وتفويض المهام، مما ينتج عنه مخرجات أكثر وعيًا بالسياق واتساقًا مثل وثائق متطلبات المنتج عالية الجودة.

لاحقًا في هذا البرنامج التعليمي، سنوضح كيف يقوم وكيل واحد بإنشاء مسودة أولية لوثيقة متطلبات المنتج - على غرار استخدام روبوت محادثة مستقل. سنقوم بعد ذلك بمقارنةً هذه المسودة بوثيقة متطلبات المنتج النهائية الأكثر دقة الذي تم إنتاجها من خلال التعاون متعدد الوكلاء. ستوضح هذه الطريقة كيف يحسّن العمل الجماعي الجودة بما يتجاوز ما يمكن أن يحققه وكيل واحد بمفرده.

لماذا تستخدم DeepSeek لأتمتة وثيقة متطلبات المنتج؟

DeepSeek، الذي طورته شركة DeepSeek-AI، عبارة عن مجموعة من نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر، والمُحسّنة لمهام التفكير وإنشاء المحتوى المنظم وسير العمل الفعالة لتطوير الذكاء الاصطناعي. في هذا المشروع، نستخدم deepseek-r1، وهو نموذج أساسي عالي الأداء، مثالي لأتمتة وثيقة المنتج.

إليك سبب تميز DeepSeek لبناء وثائق متطلبات المنتج باستخدام نظام متعدد الوكلاء مثل MetaGPT:

  • مخرجات منظمة للأتمتة: تنشئ نماذج DeepSeek مخرجات ترميز متسقة، والتي تتماشى بشكل جيد مع سير العمل الذي يتطلب هياكل مستندات رسمية مثل وثائق متطلبات المنتج أو المواصفات الفنية.
  • قدرات الاستدلال: يدعم النموذج حلقات التفاعل متعدد الوكلاء من خلال التعامل مع خطوات التفكير المتسلسلة والمراجعة.
  • معايير الأداء: وفقًا للمعايير المنشورة، تعمل نماذج DeepSeek بشكل تنافسي مع النماذج مفتوحة المصدر الأخرى في نطاق المعلمات 7–13B، بما في ذلك تلك الموجودة في نماذج Mistral وLLaMA وIBM Granite®. تم تصميم Granite، الذي طورته ®IBM Research، لحالات الاستخدام، مع التركيز القوي على الحوكمة والمتانة والمنطق المنظم للأعمال.
  • الاستدلال المحلي: يتيح تشغيل deepseek-r1 عبر Ollama على وحدات معالجة الرسومات المحلية إجراء تجارب ذات زمن انتقال أقل دون الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخارجية مثل نقاط نهاية OpenAI أو Microsoft Azure (لا حاجة إلى مفتاح API!). قد يكون هذا النهج مفيدًا لمهام سير العمل التي تتطلب خصوصية البيانات أو التطوير دون اتصال بالإنترنت.
  • دعم اللغة ونافذة السياق: يوفر DeepSeek دعمًا قويًا متعدد اللغات، بما في ذلك اللغة الصينية، ويتضمن نافذة سياقية طويلة إلى حد معقول، والتي تدعم الذاكرة الموسعة عبر جلسات متعددة الوكلاء.

على الرغم من استخدام DeepSeek في هذا البرنامج التعليمي، فإنه يمكن تكوين نفس نظام الوكلاء المتعددين لتشغيله مع نماذج لغة كبيرة أخرى متوافقة مع Ollama أو Hugging Face أو واجهة برمجة التطبيقات OpenAI. يعتمد اختيار النموذج على المفاضلة بين دقة الاستدلال وبنية المخرجات وتوافر الموارد وبيئة النشر المقصودة.

كيف تعمل MetaGPT؟

تستخدم MetaGPT مفهوم إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لمواءمة التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي من خلال هيكلة سير العمل استنادًا إلى فرق العالم الحقيقي (أي شركة برمجيات أو فريق تطوير منتج).

يوفر إجراء التشغيل القياسي إرشادات مفصلة خطوة بخطوة لإتمام مهمة أو عملية معينة. تطبق MetaGPT هذا المفهوم عن طريق تحليل المهام المعقدة (مثل إنشاء وثيقة متطلبات المنتج) إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ.

يتم تعيين كل إجراء إلى "عضو فريق" معين أو وكيل الذكاء الاصطناعي لتأدية الأدوار.

وكيل MetaGPT الأساسي

يعمل وكلاء MetaGPT ضمن نظام قائم على الأدوار ومنظم ومصمم لمحاكاة وتنسيق مهامهم من خلال سير العمل التعاوني.

يتبع كل وكيل سير عمل منظمًا يعتمد على أربعة مفاهيم أساسية:

  1. الدور: شخصية متخصصة لتحقيق غرض محدد (مدير مشروع، مصمم، محلل).
  2. الفعل: القدرة على أداء مهام معينة (الكتابة، التقييمات، البحث وغير ذلك من المهام).
  3. الذاكرة: يتم تخزين الذاكرة الفردية كقائمة من كائنات الرسائل التي تتضمن التفاعلات والملاحظات والإجراءات السابقة. يتم نشر هذه الرسائل في مجموعة رسائل مشتركة للتواصل بين الوكلاء. والذكريات تخبر بأفعال الوكيل.
  4. البيئة: مساحة مشتركة (مجموعة الرسائل العمومية) للوصول إلى المعلومات من وكلاء آخرين دون تفاعل مباشر. وتعمل هذه المساحة كسياق مشترك لجميع الوكلاء.

تشكل هذه العناصر معًا الأساس لاستقلالية الوكيل وتنفيذ المهام في MetaGPT. بعد ذلك، سنستكشف كيفية تواصل هؤلاء الوكلاء والتعاون لإتمام المهام متعددة الخطوات مثل إنشاء وثيقة متطلبات المنتج.

كيفية عمل وكلاء MetaGPT معًا

يتبع وكلاء MetaGPT عملية منسقة حيث يساهم كل وكيل في تحقيق هدف مشترك. يقوم كل وكيل بمعالجة المعلومات والأسباب بناءً على دوره، ويتخذ إجراءات ويشارك النتائج مع الآخرين. يتيح هذا النهج تعاونًا ديناميكيًا خطوة بخطوة يبني على الناتج النهائي

سير عمل وكيل MetaGPT:

  1. ملاحظة: يقوم الوكيل بالتقييمات الحالية (على سبيل المثال، أحدث مسودة لوثيقة متطلبات المنتج).
  2. فكّر: باستخدام نموذج لغة كبير، فإنه يقرر ما يجب فعله بعد ذلك بناءً على أدواره والمعلومات المتاحة.
  3. الفعل: يقوم الوكيل بأداء المهمة الموكلة إليه - مثل الكتابة أو التقييمات أو البحث.
  4. شارك: يقوم الوكيل بتسجيل مخرجاته وبث رسالة إلى البيئة المشتركة ليتمكن الوكلاء الآخرون في الفريق من الوصول إليها.
  5. الوكيل التالي: يحدث الانتقال إلى الوكيل التالي الذي يبدأ من حيث توقف الوكيل السابق ويكرر العملية حتى يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

يتكرر الوكلاء في هذه الحلقة المنظمة، ويبنون على عمل بعضهم في كل جولة حتى الوصول إلى مخرجات نهائية وأكثر اكتمالًا ودقة.

بفضل MetaGPT، يمكن بناء فريق مؤتمت بالكامل لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص أدوار الوكلاء، وإجراءات التشغيل القياسية، وقوالب وثيقة متطلبات المنتج، وأولويات الأطراف المعنية، وأهداف المشروع بشكل عام. إطار العمل قابل للتوسيع، مما يسمح للفرق بتكييفه مع مهام سير العمل والمتطلبات المحددة.

الآن بعد أن فهمنا كيف يعمل الوكلاء الفرديون ويتعاونون، دعونا نلقِ نظرة على كيفية توجيه هذه العملية على مستوى التطبيق في سير عمل كامل لتوليد وثيقة متطلبات منتج.

كيفية عمل سير عمل وثيقة متطلبات منتج متعدد الوكلاء

يعمل هذا القسم كدليل خطوة بخطوة لفهم سير عمل فريق وكلاء MetaGPT في تطبيق إنشاء وثيقة متطلبات منتج متعدد الوكلاء هذا.

تحديد إجراءات التشغيل القياسية (SOP)

دعنا نحدد سير عمل وكيل منظم مع فريق MetaGPT لدينا عن طريق إنشاء إجراء تشغيلي قياسي. يقسم هذا الإجراء التشغيلي القياسي المهمة المعقدة المتمثلة في إنشاء وثيقة متطلبات منتج إلى خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ، وتعيين كل منها إلى وكيل متخصص.

الأدوار والمسؤوليات

يوضح إجراء التشغيل القياسي المحدد جيدًا دور كل وكيل وإجراءاته. ويعمل هذا الهيكل على تعزيز المساءلة والتنفيذ السلس عبر دورة حياة وثيقة متطلبات منتج: صياغة المشروع، وإثراء البحث، ومراجعة الأقران، والتعديل.

أدوار الفريق:

  • مدير المنتج (قائد الفريق): ينسق سير العمل، ويقوم بصياغة مسودة وثيقة المنتج الأولية، ويجمع الأبحاث ويراجع التعليقات، ويراجع الوثيقة ويحفظ جميع الإصدارات. يقود وكيل مدير المشروع (PM) العملية وينسق بين الوكلاء الآخرين. 

  • باحث: يثري وثيقة متطلبات المنتج بالأبحاث ذات الصلة والبيانات الداعمة.

  • المراجع: يقوم بمراجعة وثيقة متطلبات المنتج ويقدم تعليقات قابلة للتنفيذ من أجل التحسين.

مراحل سير العمل

  1. فكرة المستخدم: يقوم المستخدم بتقديم فكرة مشروع ("اكتب فكرة مشروع "وثيقة متطلبات منتج" لتطبيق مصرفي لإدارة الثروات") من خلال سطر الأوامر.
  2. إعداد الفريق: يقوم التطبيق بإنشاء فريق وتعيين الأدوار: مدير المنتج، والباحث، والمراجع.
  3. الصياغة: ينشئ مدير المنتج (بصفته قائد الفريق) ويحفظ وثيقة متطلبات المنتج الأولية كمسودة PRD.md التي تحدد أهداف المنتج وشخصية المستخدم والسمة الرئيسية والمتطلبات الوظيفية.
  4. البحث: يقوم الباحث بالتقييمات وتقديم البحوث الداعمة.
  5. التقييم: يقوم المراجع بفحص المسودة وتقديم التعليقات.
  6. المراجعة: يقوم مدير المشروع بجمع ملاحظات البحث والتعليقات، ثم يقوم بمراجعة الوثيقة ويحفظ الوثيقة النهائية بصيغة PRD.md.
  7. المخرجات: تُحفظ وثيقة متطلبات المنتج النهائية (مع البحث والمراجعات) كملف markdown في دليل المشروع.

تضمن إجراءات التشغيل القياسية هذه أن يقود مدير المشروع الفريق، ويقوم بتنسيق جميع المساهمات لأتمتة إنشاء وثيقة علاقات عامة مدعومة بالبحوث ومراجعتها.

متطلبات النظام

لتشغيل هذا البرنامج التعليمي بفعالية، يحتاج المستخدمون إلى المتطلبات التالية:

  • نظام التشغيل: macOS أو Linux أو Windows
  • الذاكرة (RAM): >= 16 جيجابايت
  • مساحة القرص: >= 10 جيجابايت متاحة (لبيئة Python ونماذج Ollama والملفات المولدة)
  • Ollama: مثبتة وتعمل محليًا (المنفذ الافتراضي 11434)
  • إصدار Python: 3.11.x

ملاحظة: قد يتطلب تشغيل نماذج أكبر أو وكلاء متعددين ذاكرة أكبر (يوصى بذاكرة أكبر (+32 جيجابايت للحصول على أفضل أداء). قد تحدث أخطاء متقطعة في مهلة الانتظار. إذا واجهت أخطاء في المهلة الزمنية، فحاول إعادة تشغيل العملية والتأكد من أن نظامك يحتوي على موارد كافية.

الخطوات

الخطوة 1. أنشئ موقعًا

يمكن اتباع هذه الخطوات هنا أو داخل مجلد المشروع المسمى بشكل مناسب على GitHub

أولًا، أنشئ بيئة افتراضية لتجنب مشكلات اعتماد Python. يعمل هذا المشروع بشكل أكثر استقرارًا مع Python 3.11.

python3.11 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate

الخطوة 2. تثبيت MetaGPT

ثبِّت أحدث إصدار تطوير من MetaGPT.

pip install git+https://github.com/geekan/MetaGPT

ملحوظة مهمة: بالنسبة لهذا البرنامج التعليمي، يجب عليك تثبيت MetaGPT باستخدام الأمر أعلاه. لا ثبِّت MetaGPT من PyPI أو من مصادر أخرى؛ لأن أحدث إصدار تطوير مدعوم هنا فقط.

الخطوة 3. تثبيت Ollama

ثبِّت Ollama باستخدام أي من الطرق التالية اعتمادًا على نظام التشغيل الخاص بك:

لنظام التشغيل macOS (باستخدام Homebrew)

brew install ollama

قم بالتنزيل من موقع Ollama الرسمي (macOS، Linux، Windows)

الخطوة 4. ابدأ تشغيل خادم Ollama واسحب Deepseek-r1:8b

بعد التثبيت، يمكنك بدء تشغيل خادم Ollama وسحب نموذج (deepseek-r1: 8b) باستخدام:

ollama serve
ollama pull deepseek-r1:8b

الخطوة 5. تهيئة MetaGPT لاستخدام Ollama

لتكوين Ollama وDeepseek للعمل مع MetaGPT، نحتاج إلى إنشاء ملف تكوين وتحريره.

تهيئة تكوين MetaGPT:

metagpt --init-config

يقوم هذا الإجراء بإنشاء ملف في~/.metagpt/config2.yaml

قم بتحرير الملف لتكوين النموذج اللغوي الكبير الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

       1. في نافذة طرفية، قم بتشغيل الأمر التالي لفتح ملف التكوين في محرر nano:

nano ~/.metagpt/config2.yaml

2.        قم بتحرير الملف ليتناسب مع تكوين Ollama هذا الذي يستخدم نموذج deepseek-r1: 8b.

llm:
  api_type: 'ollama'
  base_url: 'http://127.0.0.1:11434/api'
  model: 'deepseek-r1:8b'

ملاحظة: إذا كان الحقلapi_key: يظهر في ملف YAML، فلا تتركه فارغًا. إما أن توفر مفتاحًا صالحًا وإما أن تقوم بإزالة الحقل بالكامل. لن يتم تشغيل البرنامج إذاapi_key: كان موجودًا وكان فارغًا.

  1. بعد إجراء التغييرات السابقة، اضغط على Ctrl + O  للحفظ، ثم اضغط Enter للتأكيد.
  2. اضغط علىCtrl + X للخروج من النانو

يتم الآن حفظ تغييرات تكوين النموذج اللغوي الكبير الخاص بك!

للحصول على أمثلة تكوين إضافية، راجع الاثنين المقدمين في مستندات MetaGPT هنا وهنا.

الخطوة 6. تعرّف على كيفية عمل وكلاء MetaGPT: الإجراءات والأدوار

يتكون وكلاء MetaGPT من عنصرين رئيسيين:

  • الإجراءات: المهام أو العمليات المنفصلة التي يمكن للوكيل القيام بها (على سبيل المثال، كتابة وثيقة متطلبات المنتج أو إجراء بحث).
  • الأدوار: يحدد مسؤوليات الوكيل والإجراءات التي يمكنه اتخاذها (على سبيل المثال، مدير مشروع، باحث).

الإجراءات

.Action هي فئة Python تحدد مهمة محددة للوكيل.
تخبر الإجراءات كل وكيل بما يجب أن يفعله وكيف يتفاعل مع النموذج اللغوي.

يتضمن كل إجراء عادةً ما يلي:

  •  PROMPT_TEMPLATE :التعليمات أو الرسالة المرسلة إلى النموذج اللغوي الكبير (على سبيل المثال، "اكتب وثيقة متطلبات المنتج بتنسيق markdown").
  •  run()  الطريقة: ملء قالب المطالبة وإرساله إلى النموذج اللغوي الكبير وإرجاع استجابة النموذج.
  • اختياريًا،parse_text() الطريقة: يعالج إخراج النموذج اللغوي الكبير لاستخراج المعلومات ذات الصلة (مثل markdown أو التعليمات البرمجية أو JSON).

طلب عمليات الاستيراد للإجراءات:

import re
import os
from metagpt.actions import Action
  • re للتعبيرات العادية (المستخدمة فيparse_text )
  • os لعمليات الملف (المستخدمة فيSavePRD )
  • Action هي الفئة الأساسية لجميع الإجراءات في MetaGPT

الأدوار

تمثل فئة الدور وكيل الذكاء الاصطناعي أو عضو الفريق في سير العمل. ترشد الأدوار النموذج إلى كيفية التصرف وتحدد الجزء المحدد من العملية الذي يجب أن يتبعه (مثل الإدارة أو البحث أو المراجعة).

يتضمن كل دور عادةً ما يلي:

  • __init__ : تهيئة الدور وإعداد إجراءاته وتحديد الأحداث أو الرسائل التي يجب أن يراقبها.

  •  _act : تنفيذ إجراء معين أو أكثر عندما يحين دور العملاء للتصرف. تعرف هذه الطريقة سلوك العميل في سير العمل.

عمليات الاستيراد المطلوبة للأدوار:

from metagpt.roles import Role
from metagpt.schema import Message
from metagpt.logs import logger
  • Role هي فئة أساسية لجميع أدوار الوكيل في MetaGPT.
  • Message يتم استخدامه لإرجاع النتائج من الإجراءات.
  • logger يتم استخدامه لتسجيل المخرجات ومعلومات التصحيح.

نظرة عامة على سير العمل

تنظم MetaGPT سير العمل في جولات، وهي دورات تكرارية حيث يتعاون الوكلاء لتحسين وثيقة متطلبات المنتج. تتكون كل جولة من الخطوات التالية:

الجولة الأولي: المسودة الأولية

  • يقوم مدير المشروع بإنشاء مسودة وثيقة متطلبات المنتج الأولى وحفظها بناءً على الموجِّه.
  • يتلقى الباحث والمراجع هذه المسودة لمهامهم.

الجولة الثانية (وما بعدها): المراجعة والتنقيح:

  • يقوم الباحث بتوليد البحوث الداعمة لوثيقة متطلبات المنتج.
  • يقدم المراجع ملاحظاته على مسودة وثيقة متطلبات المنتج.
  • يقوم مدير المشروع بمراجعة وثيقة متطلبات المنتج باستخدام الأبحاث الجديدة وملاحظات المراجعة، ثم يقوم بحفظ الإصدار المحدّث.

كرر

  • يمكن أن تتكرر العملية لجولات متعددة، مما يسمح بتحسين وثيقة متطلبات المنتج بشكل تدريجي مع كل دورة.

مخطط سير عمل إنشاء وثيقة متطلبات المنتج متعدد الوكلاء:

User prompt
   ↓
Team initialization
   ↓
PRD draft (Project Manager)
   ↓
Research and review (Researcher & Reviewer)
   ↓
Draft revision (Project Manager)
   ↓
Save final PRD

في الخطوة التالية، ستقوم ببناء فريق من الوكلاء لأتمتة وثيقة متطلبات المنتج بالذكاء الاصطناعي.
سنحدد دور كل وكيل ونربط إجراءات سير العمل ذات الصلة.

الخطوة 7. بناء فريق متعدد الوكلاء لإعداد وثيقة دعم المنتج باستخدام MetaGPT

في هذا القسم، سترى كيفية تحديد إجراءات الوكيل وإنشاء أدوار الوكيل وتجميع فريق لأتمتة إنشاء وثيقة متطلبات المنتج والبحث والمراجعة.

تحديد إجراءات الوكيل

فيما يلي إجراءات الوكيل التي سيقوم بها فريق وثيقة متطلبات المنتج باستخدامAction الفئة:

import re
import os
from metagpt.actions import Action

def clean_response(rsp):
    # Cleans LLM output, extracting markdown and removing extra tags
    rsp = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", rsp, flags=re.DOTALL)
    pattern = r"```(?:markdown)?(.*?)```"
    match = re.search(pattern, rsp, re.DOTALL)
    text = match.group(1) if match else rsp
    return text.strip()

class WritePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Write a comprehensive product requirements document (PRD) for {instruction} and provide the output in markdown format.
    **Important:**
    - Do NOT include any code, programming language, or technical implementation details.
    - Only write markdown for a PRD document (sections like Introduction, Goals, User Stories, Requirements, etc.).
    - Do NOT include code blocks, scripts, or pseudocode.
    - Limit your response to a maximum of 1,500-3,000 words and no more than 7 unique sections.
    - Ensure that no sections are repeated.
    - Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    Return ```your markdown text here with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "WritePRD"

    async def run(self, instruction: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction)
        rsp = await self._aask(prompt)
        prd_text = self.parse_text(rsp)
        return prd_text

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class SavePRD(Action):
    name: str = "SavePRD"

    async def run(self, content: str, filename: str = "PRD.md"):
        filepath = os.path.join(os.getcwd(), filename)
        with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(content)
        return f"PRD saved to {filepath}"
   
class ConductResearch(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
   Context: {context}
    You are a research assistant working with the Project Manager to ensure that
    the PRD includes information from a detailed research report for the given PRD.
    Use the {instruction} to generate a detailed research report on relevant details
    that should be included in the PRD and provide the output in markdown format.
    Include relevant data, statistics, and references to support the PRD.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD and a maximum of 500-1,500 words.
    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "ConductResearch"

    async def run(self, instruction: str, context: str = ""): 
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction, context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        research_content = self.parse_text(rsp)
        return research_content    
   
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class PerformReview(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    You are a product reviewer. The following is a Product Requirements Document
    (PRD) generated for a project.

    Please review the PRD below and provide critical, actionable feedback to improve
    its clarity, completeness, and effectiveness. Highlight any missing sections,
    unclear requirements, or potential risks. Ensure that no sections are repeated.

    **Important**:
    1.  Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD.
    4. Limit your response to a maximum of 500-1,000 words.

    Return your feedback in markdown format only.

    PRD to review:
    {context}
    """

    name: str = "PerformReview"
    async def run(self, context: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        review_content = self.parse_text(rsp)
        return review_content
      
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class RevisePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Revise the Product Requirements Document (PRD) based on the following review feedback.
    Revise the PRD to address all reviewer suggestions, clarifying vague terms, adding
    measurable goals, expanding on integrations, including user stories, functional requirements, and adding
    any missing sections as suggested.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Include a section at the end titled "Document revision notes" that summarizes the key revisions.
    4. Limit your response to a maximum of 1,500-4,000 words and no more than unique 12 sections.
    5. Ensure that no sections are repeated.
    6. Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    PRD:
    {prd}

    Review Feedback:
    {review}

    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "RevisePRD"

    async def run(self, prd: str, review: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(prd=prd, review=review)
        rsp = await self._aask(prompt)
        revised_prd = self.parse_text(rsp)
        return revised_prd

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)

المهام الأساسية

تحدد فئات الإجراءات الخمس التالية المهام الأساسية التي يؤديها الوكلاء في سير عمل إنشاء مستندات متطلبات المنتج المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

  1. يقوم WritePRD بإنشاء وثيقة متطلبات المنتج.
  2. SavePRD يحفظ وثيقة متطلبات المنتج على القرص.
  3. يولد ConductResearch أبحاثًا داعمة.
  4. PerformReview يقيّم وثيقة متطلبات المنتج.
  5. تقوم RevisePRD بمراجعة وثيقة متطلبات المنتج بناءً على التعليقات.

تحديد أدوار الوكيل

فيما يلي أدوار الوكيل التي تمثل فريق إعداد وثيقة متطلبات المنتج متعدد الوكلاء. فيما يلي التعليمات البرمجية التي تحدد الإجراءات التي يقومون بها.

class ProjectManager(Role):
    name: str = "Pam"
    profile: str = "Project Manager"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.write_action = WritePRD()
        self.save_action = SavePRD()
        self.revise_action = RevisePRD()
        self._watch([UserRequirement, ConductResearch, PerformReview])
        self.set_actions([self.write_action, self.save_action, self.revise_action])

    async def _act(self) -> Message:
        logger.info(f"{self.profile}: Starting PRD generation process.")
        memories = self.get_memories()
        # If this is the first round, generate and save the draft PRD
        if not any(m.role == "Researcher" or m.role == "Reviewer" for m in memories):
            msg = self.get_memories(k=1)[0]
            prd_content = await self.write_action.run(msg.content)
            draft_save_result = await self.save_action.run(prd_content, filename="DraftPRD.md")
            return Message(
                content=draft_save_result,
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )
        # If this is the second round, combine revised PRD and research, then save
        else:
            research_msgs = [m for m in memories if m.role == "Researcher"]
            review_msgs = [m for m in memories if m.role == "Reviewer"]
            research_content = research_msgs[-1].content if research_msgs else "No research found."
            review_content = review_msgs[-1].content if review_msgs else "No review found."
            # Load the draft PRD from file or memory
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
            # Only revise if review feedback exists and is not empty
            if review_msgs and review_content.strip() and review_content.strip() != "No PRD draft found.":
                revised_prd = await self.revise_action.run(prd_content, review_content)
            else:
                logger.info(f"{self.profile}: No review feedback found, skipping revision this round.")
                revised_prd = prd_content.strip()
            final_content = (
                f"{revised_prd}\n\n"
                f"---\n\n"
                f"## Research\n{research_content}\n"
            )
            await self.save_action.run(final_content, filename="PRD.md")
            return Message(
                content=final_content,  # Only the markdown document
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )

class Reviewer(Role):
    name: str = "Rico"
    profile: str = "Reviewer"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.review_action = PerformReview()
        self.set_actions([self.review_action])   
        self._watch([WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Reviewing PRD...")
        review_content = await self.review_action.run(prd_content)
        return Message(content=review_content, role=self.profile, cause_by=type(self.review_action))

class Researcher(Role):
    name: str = "Rita"
    profile: str = "Researcher"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.research_action = ConductResearch()
        self.set_actions([self.research_action])
        self._watch([UserRequirement, WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Researching for PRD...")
        research_content = await self.research_action.run(
            "Provide supporting research for the following PRD.", context=prd_content
        )
        return Message(content=research_content, role=self.profile, cause_by=type(self.research_action))

تعريفات سير العمل والأدوار الأساسية

يتعاون الوكلاء التالون لأتمتة كل خطوة من خطوات عملية إنشاء وثيقة علاقات عامة:

  • ProjectManager (Pam) ينشئ ويحفظ ويراجع وثيقة متطلبات المنتج.
  • Reviewer (Rico) يقوم بمراجعة وثيقة متطلبات المنتج ويقدم التعليقات.
  • Researcher (Rita) يولد بحثًا داعمًا لوثيقة متطلبات المنتج.

الخطوة 8. تجميع الفريق وتشغيله

استخدم Team فئة لتوظيف الوكلاء وتشغيل سير العمل. يستخدم هذا التطبيق Typer لتشغيل العملية بشكل تفاعلي من سطر الأوامر.

import typer
import asyncio
from metagpt.team import Team

app = typer.Typer()

@app.command()
def main(
    idea: str = typer.Argument(..., help="A PRD for a banking application for wealth management"),
    investment: float = typer.Option(3.0, "--investment", "-i", help="Dollar amount to invest in the project."),
    n_round: int = typer.Option(2, "--n-round", "-n", help="Number of rounds to run the simulation."),
):
    async def runner():
        team = Team(use_mgx=False)
        team.hire([
            ProjectManager(),
            Researcher(),
            Reviewer(),
        ])
        team.idea = idea
        team.invest(investment=investment)
        team.run_project(idea)
        await team.run(n_round=n_round)
    asyncio.run(runner())

if __name__ == "__main__":
    app()

كيفية عمل واجهة سطر الأوامر (CLI)

  • @app.command() يخبر Typer أن الدالة التالية (main ) أمر يمكن تشغيله من الوحدة الطرفية.
  • main(...) الوظيفة الرئيسية التي تقوم بتشغيل البرنامج.: يتطلب الأمر ثلاثة وسيطات:
    • idea : فكرة المشروع (على سبيل المثال، "وثيقة متطلبات منتج لتطبيق مصرفي لإدارة الثروات")
    • investment مبلغ استثمار اختياري (افتراضي::3.0 ). يحاكي هذا الإجراء ميزانية الفريق ويمكن أن يؤثر على صناعة القرار وتخطيطه.
    • n_round : وسيطة اختيارية تحدد عدد الجولات التي يجب تشغيل المحاكاة فيها (افتراضي:2 ).

تجميع الفريق والتنفيذ

  • runner() :وظيفة غير متزامنة تقوم بتشغيل سير العمل:
    • team = Team(use_mgx=False) : ينشئ كائنTeam جديد يمثل مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي. يقوم الخيارuse_mgx=False بتعطيل وضع الاتصال المتقدم MGX باستخدام سلوك الفريق القياسي.
    • team.hire([...]) : يستأجر (يضيف) الوكلاء إلى الفريق.
    • team.idea = idea : يحدد فكرة مشروع الفريق من مدخلات واجهة سطر الأوامر (CLI).
    • team.invest(investment=investment) : يقوم بتخصيص "تمويل" الفريق، مما يؤثر على كيفية محاكاة الوكلاء للتخطيط وتخصيص الموارد.
    • team.run_project(idea) : يبدأ المشروع بالفكرة المحددة:
    • await team.run(n_round=n_round) : يقوم بتشغيل سير العمل للعدد المحدد من الجولات، مما يسمح للوكلاء بتحسين وثيقة متطلبات المنتج بشكل متكرر:

ملاحظة بشأن تباين المخرجات

ملاحظة هامة:
تستخدم المستندات والمخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة هذا البرنامج التعليمي نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، وهي احتمالية ويمكن أن تنتج في بعض الأحيان نتائج غير كاملة أو غير دقيقة أو غير متسقة.
راجع دائمًا التقييمات وتحقق من الصحة كل المحتوى الذي تم إنشاؤه بنفسك.
تعد النماذج اللغوية الكبيرة أدوات مفيدة، ولكنها لا يمكن أن تحل محل خبرة وحكم فريق تطوير المنتج الحقيقي بشكل كامل.

مثال على الأمر

لتشغيل البرنامج بالقيم الافتراضية لـn_round وinvestment :

python metagpt_prd_generator.py "Write a PRD for a banking app for wealth managers."

سيقوم هذا الأمر بتشغيل فريق الوكلاء وأتمتة عملية إنشاء وثيقة متطلبات المنتج والتكرار لعدد الجولات المحدد.

ملخص عملية إنشاء الفريق

  • تحدد الإجراءات ما يمكن لكل وكيل القيام به.
  • تمثل الأدوار الوكلاء وتربطهم بالإجراءات.
  • تجمع فئة الفريق الوكلاء معًا لأتمتة سير عمل وثيقة متطلبات المنتج.

يتيح هذا النهج المعياري مساحة لضبط عملية أتمتة مهام تطوير المنتجات المعقدة.

مثال على مسودة المخرجات مقابل وثيقة متطلبات المنتج نهائية

عند تشغيل التطبيق، يتعاون الوكلاء لإنتاج وثيقة متطلبات المنتج وتنقيحها.

  • مسودة وثيقة متطلبات المنتج (DraftPRD.md ): وثيقة متطلبات المنتج الأولية التي أنشأها وكيل مدير المشروع.
  • تعليقات المراجعة: اقتراحات وانتقادات من وكيل المراجعة.
  • التقرير البحثي: دعم الأبحاث الفنية والتسويقية من وكيل الباحث.
  • وثيقة متطلبات المنتج النهائية (PRD.md ): وثيقة متطلبات المنتج المنقحة، والتي تتضمن التقييمات والبحث.

مشروع وثيقة متطلبات المنتج (مقتطف)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** [Proposed Name - e.g., "WealthBank Pro", "Portfolio Navigator"]
*   **Version:** v0.1 (Initial Draft)
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2
*   **Status:** Draft

## 2. Purpose & Goals
The purpose of this app is to solve key pain points faced by wealth managers and
their clients with a seamless, integrated digital platform for managing assets,
monitoring portfolio performance, accessing banking services, and facilitating
communication within the financial advisory context.

... (see full draft (`example_DraftPRD.md`) for more sections)

وثيقة متطلبات المنتج النهائية (مقتطف)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** WealthBank Pro (or Portfolio Navigator - to be confirmed)
*   **Version:** v0.2
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2023
*   **Status:** Draft
*   **Document Revision Notes:** Addressed reviewer suggestions by clarifying
terms, adding measurable goals, expanding integrations, including user stories,
and added missing sections (User Roles, Data Flow).

## 2. Purpose & Goals
This app provides a secure digital platform for financial advisors to manage client
portfolios and offers clients an intuitive interface to monitor their investments
alongside core banking services.

### Measurable Key Goals:
1.  **Enhance Advisor Efficiency:** Reduce investment monitoring time by
[Specify %]%,decrease report generation time by [Specify %]%.
2.  **Improve Client Experience:** Achieve a Net Promoter Score (NPS) of
[Target NPS score], increase client engagement via app to [Target percentage]%.
3.  **Secure Collaboration:** Reduce email inquiries between advisor and clients
by [Target reduction %]%, ensure all messages are traceable within the platform.

## 3. User Roles
*   **Wealth Manager/Financial Advisor:** Full access to assigned portfolios,
    reporting, and communication.
*   **High-Net-Worth Client:** View-only access to their own portfolio and
    account information.
*   **Administrative Staff (Optional):** Read-only access for reporting/client onboarding.

... (see full final PRD (`example_PRD.md`)for more sections)

التحسينات التي أجراها الوكلاء

يشتمل ملف PRD.md النهائي على قسم بعنوان ملاحظات مراجعة الوثيقة يلخص التغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها أثناء عملية التقييمات والمراجعة. ويساعد هذا القسم أطرافًا معنية على فهم ما تم تحديثه في الوثيقة بسرعة.

فيما يلي التحسينات الرئيسية الموجودة في وثيقة متطلبات المنتج النهائية لتطبيق مدير الثروات:

  • إضافة أهداف قابلة للقياس: تمت إضافة مقاييس النجاح مثل مؤشرات الأداء الرئيسية الواضحة بما في ذلك درجات صافي نقاط الترويج وتقليص الوقت لإبلاغ الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) والتحسين.
  • أدوار المستخدمين: أدوار وصلاحيات محددة للمستشارين والعملاء والموظفين.
  • التكاملات: واجهات برمجة التطبيقات وبروتوكولات الأمان المحددة لتدفق البيانات.
  • ملاحظات مراجعة الوثيقة: تلخيص التغييرات الرئيسية لسهولة التتبع.
  • قصص المستخدم: سيناريوهات موسعة وموضحة لمتطلبات قابلة للتنفيذ.
  • الأبحاث: دمج استراتيجية طرح المنتج في السوق مثل نماذج التسعير والبيانات الفنية لدعم القرارات.

أمثلة على ملفات المخرجات

  • DraftPRD.md : وثيقة المتطلبات الأولية.
  • PRD.md : وثيقة المتطلبات النهائية المنقحة.
  • (اختياري) Research.md وبحوث السوق والبحوث الفنية التي تدعم وثيقة متطلبات المنتج:

الخاتمة

بمتابعة هذا البرنامج التعليمي، تكون قد تعلمت كيفية أتمتة إنشاء وتنقيح مستند متطلبات المنتج باستخدام MetaGPT وOllama. لقد قمت بإعداد فريق متعدد العملاء، وحددت الإجراءات والأدوار المخصصة، وقمت بتشغيل سير عمل تكراري ينتج عنه "وثائق متطلبات منتج" عالية الجودة وقابلة للتنفيذ. يمكن تكييف هذا النهج المعياري مع مهام الذكاء الاصطناعي التعاونية الأخرى، مما يجعله أداة قوية لتبسيط إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي.

الموارد

قم بتوسيع نطاق الإنتاجية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين خصيصًا لأعمالك

استكشف إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي ستُغيِّر قواعد اللعبة والتي يمكن أن تندمج بسهولة في العمليات.

دليل المشترين لوكلاء الذكاء الاصطناعي لعام 2025

تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
إعادة تصور إنتاجية الأعمال باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي

اعرف كيف يمكن لوكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي التعاون معًا من أجل تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
تقرير Omdia حول الذكاء المُمكّن: تأثير وكلاء الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

الدخول في المؤسسة الوكيلة: وضع الذكاء الاصطناعي في العمل عبر ملكيتك التقنية بأكملها

ابقَ على اطلاع دائم بوجود وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئة الجديدة، وهي نقطة تحول أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي.
جرّب watsonx Orchestrate™

استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
كيف سيعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على إعادة ابتكار الإنتاجية

تعلم طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية، وابدأ بالتكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
مستقبل الوكلاء، واستهلاك الطاقة بالذكاء الاصطناعي، واستخدام Anthropic للكمبيوتر، ووضع علامة مائية على النص الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من Google

ابقَ في الصدارة مع خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا في هذه الحلقة من برنامج Mixture of Experts الذين يتعمقون في مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيره من الموضوعات الأخرى.

كيف تستخدم Comparus "المساعد المصرفي"

استخدمت Comparus حلولًا من IBM® watsonx.ai™ وأظهرت بشكل مثير للإعجاب إمكانات الخدمات المصرفية الحوارية كنموذج تفاعل جديد.
حلول ذات صلة
وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال

يمكنك إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي ووكلاء أقوياء يعملون على أتمتة مهام سير العمل والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وإدارتها.

         استكشف watsonx Orchestrate
    حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM

    يمكنك بناء مستقبل عملك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة.

         استكشف حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي
    خدمات الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting

    تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.

         استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
    اتخِذ الخطوة التالية

    سواء اخترت تخصيص التطبيقات والمهارات المُعدّة مسبقًا أو إنشاء خدمات مخصصة مستندة إلى وكلاء ونشرها باستخدام استوديو الذكاء الاصطناعي، فإن منصة IBM watsonx تُلبي احتياجاتك.

         استكشف watsonx Orchestrate استكشف watsonx.ai