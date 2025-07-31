تعرّف على كيفية إنشاء أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام MetaGPT وDeepSeek وOllama التي تساعد مديري المنتجات على إنشاء وثيقة متطلبات المنتج (PRDs) الشاملة بسرعة باستخدام فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين.

MetaGPT هو إطار العمل متعدد الوكلاء تم تطويره بواسطة DeepWisdom، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تركز على تطوير أدوات مصدر مفتوح تعمل على أتمتة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة متعددة الوكلاء وسير العمل.

على عكس نهج الوكيل الفردي، حيث يحاول نموذج واحد التعامل مع جميع جوانب المهمة، يقوم هذا النظام متعدد الوكلاء بتعيين دور محدد لكل وكيل ومسؤوليات محددة بوضوح. من خلال اتباع العملية المنظمة لسير العمل ومراجعة مخرجات كل فريق، يعمل الفريق بشكل جماعي على إنشاء وثيقة متطلبات المنتج عالية الجودة، تتوافق بشكل أكبر مع أهداف الأطراف المعنية، وتكون أكثر تنظيمًا وأقل عرضة للمراقبة.

قبل أن نبدأ، إليك بعض المصطلحات للمساعدة في التعرف على مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق:

MetaGPT: إطار عمل يبني وكلاء نموذج اللغة الكبيرة (LLM) في أدوار تعاونية، مما يمكنهم من العمل معًا كفريق منسق.

Ollama: بيئة تشغيل محلية لتشغيل وإدارة برامج نماذج اللغة الكبيرة LLMs مفتوحة المصدر مباشرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو محطة العمل الخاصة بك.

DeepSeek: نموذج لغوي مفتوح المصدر، مُحسَّن لمهام مثل البحث والاستدلال والكتابة التقنية.