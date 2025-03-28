استدعاء الأدوات في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) هو قدرة النموذج على التفاعل مع الأدوات أو الخدمات أو واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لأداء المهام. ويُتيح هذا لنماذج LLM توسيع وظائفها، ما يعزز قدرتها على التعامل مع المهام الواقعية التي قد تتطلب الوصول إلى بيانات خارجية أو معلومات في الوقت الفعلي أو تطبيقات محددة. عندما يستخدم نموذج LLM أداة بحث على الويب، يمكنه استدعاء الويب لجلب البيانات غير المتوفرة في بيانات تدريب النموذج في الوقت الفعلي. قد تشمل أنواع الأدوات الأخرى لغة Python لإجراء الحسابات أو تحليل البيانات أو تصوُّرها، أو الاتصال بنقطة نهاية الخدمة للحصول على البيانات. يمكن لاستدعاء الأدوات أن يجعل روبوت المحادثة أكثر ديناميكية ومرونة، ما يمكِّنه من تقديم ردود أكثر دقة وملاءمة وتفصيلًا استنادًا إلى بيانات مباشرة أو مهام متخصصة خارج نطاق معرفته الفورية. من أطر العمل الشائعة في استدعاء الأدوات: Langchain وollama حاليًا.

يُعَد Ollama منصة توفِّر نماذج ذكاء اصطناعي محلية ومفتوحة المصدر للاستخدام على الأجهزة الشخصية، ما يُتيح للمستخدمين تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة مباشرةً على أجهزتهم. على عكس الخدمات مثل واجهة OpenAI البرمجية، لا حاجة إلى حساب؛ لأن النموذج يعمل على جهازك المحلي. يركِّز Ollama على الخصوصية، والأداء، وسهولة الاستخدام، ما يُتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي والتفاعل معها دون إرسال البيانات إلى خوادم خارجية. قد يكون هذا جذابًا بشكل خاص لمن يهتمون بخصوصية البيانات أو يريدون تجنُّب الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات الخارجية. تم تصميم Ollama ليكون سهل الإعداد والاستخدام، كما يدعم نماذج متعددة، ما يمنح المستخدمين مجموعة من الأدوات لمعالجة اللغة الطبيعية وتوليد الأكواد وغيرها من مهام الذكاء الاصطناعي مباشرةً على أجهزتهم. وهو ملائم تمامًا لهندسة استدعاء الأدوات؛ نظرًا لقدرته على الوصول إلى جميع قدرات البيئة المحلية، بما في ذلك البيانات والبرامج والبرمجيات المخصصة.

في هذا البرنامج التعليمي، ستتعرَّف على كيفية إعداد استدعاء الأدوات باستخدام ollama للبحث في نظام الملفات المحلي، وهي مهمة يصعب القيام بها باستخدام نموذج لغوي كبير عن بُعد. تتوفر العديد من نماذج ollama لاستدعاء الأدوات وبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل Mistral وLlama 3.2، وتتوفر قائمة كاملة على موقع ollama الإلكتروني. في هذه الحالة سنستخدم IBM Granite 3.2 Dense الذي يدعم الأدوات. النموذجان 2B و8B هما نموذجان لغويان كبيران كثيفان يعتمدان ع على النصوص فقط، وقد تم تدريبهما لدعم حالات الاستخدام القائمة على الأدوات، وكذلك لتعزيز التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، ما يجعل من السهل توليد الأكواد، والترجمة، وتصحيح الأخطاء.

يمكن تنزيل دفتر الملاحظات لهذا البرنامج التعليمي من Github هنا.