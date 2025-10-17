تقييم وكلاء الذكاء الاصطناعي من المطالبات إلى المقاييس

يُعَد وكيل الذكاء الاصطناعي نظامًا برمجيًا قادرًا على تنفيذ المهام بشكل مستقل نيابةً عن مستخدم أو نظام آخر، من خلال تطوير سير عمل خاص به واستخدام الأدوات الخارجية حسب الحاجة.

لا تقتصر مهام الوكلاء على الفهم والمعالجة اللغوية البسيطة، بل تتجاوزها بكثير. فلديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وحل المشكلات، والتفاعل مع البيئة، والعمل من أجل تحقيق الأهداف.

يتم الآن دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الحلول المؤسسية، بدءًا من أتمتة تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، ووصولًا إلى الواجهات الحوارية وتنفيذ توليد التعليمات البرمجية. وبفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي يتم دعمهم بها، يستطيعون فهم التعليمات المعقدة، وتفكيكها إلى خطوات، والتفاعل مع موارد خارجية، ولديهم القدرة الإدراكية التي تمكِّنهم من معرفة الوقت المناسب لاستخدام أدوات أو خدمات معينة للمساعدة على إنجاز المهام.