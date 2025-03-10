يتخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي قرارات ذكية ويتفاعلون بسلاسة مع الأنظمة الرقمية، معتمدين على تدخل بشري محدود. لكن ما الذي يجعل هؤلاء الوكلاء أذكياء حقًا؟ في جوهرهم، يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على مجموعة من المكونات المترابطة التي تمكِّنهم من إدراك بيئتهم، ومعالجة المعلومات، واتخاذ القرارات، والتعاون، وتنفيذ إجراءات ذات معنى، والتعلم من التجربة.

توجد أنواع عديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي بقدرات مختلفة، ويتم تحديد سلوكهم من خلال بنية وكيل الذكاء الاصطناعي التي يعملون ضمنها.

في أحد الطرفين، يوجد الوكلاء التفاعليون، وهم وكلاء استجابة بسيطون يستجيبون مباشرةً للمحفزات، وأحيانًا يستخدمون مشغِّلات تمكِّنهم من التفاعل مع بيئتهم. يستخدم وكلاء الاستجابة القائمون على النماذج نموذجًا داخليًا للبيئة لتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار. وفي المقابل، يتمتع الوكلاء المعرفيون الاستباقيون بقدرات على الاستدلال المتقدم والتخطيط طويل المدى. يتخصص بعض الوكلاء في مهام محددة، بينما يتم تصميم البعض الآخر لقيادة وكلاء آخرين كنوع من "الموجِّه" في تنسيق الذكاء الاصطناعي.

مع هذا التحذير، هذه هي المكونات الأساسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وكلٌّ منها ضروري لإنشاء أنظمة ذكية وقابلة للتكيف.