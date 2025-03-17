أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي

لقد أدى الذكاء الاصطناعي إلى تغيير الطريقة التي تتفاعل بها الآلات مع العالم، ما يمكِّنها من الإدراك والتفكير والتصرُّف بذكاء. في جوهر العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي يوجد وكلاء أذكياء، وهم كيانات مستقلة تتخذ قرارات وتنفذ مهامَّ بناءً على البيئة المحيطة بها.



يمكن أن يتراوح هؤلاء الوكلاء بين أنظمة بسيطة قائمة على قواعد محددة، إلى أنظمة تعلُّم متقدمة مدعومة بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) تتكيف وتتطور بمرور الوقت.

يتم تصنيف وكلاء الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى ذكائهم وعمليات صناعة القرار وكيفية تفاعلهم مع محيطهم للوصول إلى النتائج المرجوة. يعمل بعض الوكلاء على قواعد محددة مسبقًا، بينما يستخدم البعض الآخر خوارزميات التعلُّم لتحسين سلوكهم.

هناك خمسة أنواع رئيسية من وكلاء الذكاء الاصطناعي: وكلاء الاستجابة البسيطون، ووكلاء الاستجابة القائمون على النماذج، والوكلاء القائمون على الأهداف، والوكلاء القائمون على المنفعة، والوكلاء المتعلمون. لكل نوع نقاط قوة وتطبيقات مميزة، تتراوح من أنظمة مؤتمتة بسيطة إلى نماذج ذكاء اصطناعي عالية التكيف.



يمكن نشر الأنواع الخمسة جميعها معًا ضمن نظام متعدد الوكلاء، حيث يتخصص كل وكيل في تنفيذ الجزء من المهمة الذي يتناسب مع قدراته.