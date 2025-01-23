ما المقصود بتنسيق الذكاء الاصطناعي؟

بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضًا الموارد الحاسوبية ومخازن البيانات وتدفقات البيانات والمسارات التي تنقل البيانات عبر المؤسسة. تربط العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي النماذج بالأدوات من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

يعمل التنسيق الفعال للذكاء الاصطناعي على تبسيط دورة حياة الذكاء الاصطناعي بشكل شامل في كل مرحلة. تعمل منصات التنسيق على أتمتة عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي، وتتبع التقدم المحرز نحو إكمال المهام، وإدارة استخدام الموارد، ومراقبة تدفق البيانات والذاكرة، والتعامل مع أحداث الفشل.

مع تزايد شعبية النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، تقوم المؤسسات بتنفيذ تقنيات تنسيق نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لبناء وصيانة روبوتات المحادثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى الأكثر كفاءة.

مع نظام الذكاء الاصطناعي الموحد، تستفيد الشركات من زيادة الكفاءة وقابلية التوسع والاستجابة والفعالية.