الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التمويل

يواجه قادة التمويل دورًا متزايد الصعوبة، إذ يتعين على المديرين الماليين التنقل عبر مشهد معقد، سواء كان ذلك بالتفاوض على تعقيدات التحول الرقمي أو التكيف مع عادات الإنفاق الاستهلاكية المتغيرة.

وفي الوقت نفسه، تشهد صناعة الخدمات المالية تحولًا عميقًا في الوقت الذي يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) تشكيل كيفية عمل المؤسسات وإدارة المخاطر المحتملة. باستخدام النماذج اللغوية المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد على أتمتة وتبسيط مجموعة واسعة من العمليات المالية، بما في ذلك التحليل المالي وإدارة الأصول والمشتريات وإعداد التقارير والحسابات المستحقة الدفع.

تعد العمليات المالية من بين أكثر الوظائف حساسة داخل المؤسسات، مما لا يترك مجالاً للخطأ. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب أدوات الأتمتة المستهدفة، تقليل الأخطاء وتعزيز الكفاءة في القطاع المالي. من خلال تجميع المعلومات من مصادر متعددة، تساعد هذه التقنيات المؤسسات على اكتساب مزايا تنافسية ذات مغزى.

على سبيل المثال، وفقًا للبحث أجرته شركة IBM، فإن المؤسسات التي طبقت الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل بشكل فعال شهدت الفوائد التالية:

زيادة سرعة وقت دورة الميزانية بنسبة 33%

انخفاضًا بنسبة 43% في الأرصدة غير القابلة للتحصيل

تكلفة أقل بنسبة 25% لكل فاتورة مدفوعة

ولكن للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب على المديرين الماليين وفرق المالية النظر بعناية في مجموعة من المتغيرات، مع التركيز على التقييم وإدارة البيانات. يتطلب النجاح في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية اتباع نهج استراتيجي جيد التخطيط.

تقول Monica Proothi، رائدة التحول المالي العالمي في شركة IBM: "لدمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في العمليات، من الضروري اتباع نهج استراتيجي ومخطط له جيدًا". "يمكن أن تنجح مبادرات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي حقًا بقدر ما تسمح به البيانات الأساسية."