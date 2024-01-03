كشفت جائحة كوفيد-19 عن بيانات مقلقة تتعلق بعدم المساواة في الرعاية الصحية. في عام 2020، نشر المعهد الوطني للصحة (NIH) تقريرًا يفيد بأن الأمريكيين من أصل أفريقي توفوا بسبب كوفيد-19 بمعدلات أعلى من الأمريكيين البيض، على الرغم من أنهم يشكِّلون نسبة أصغر من السكان. وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH)، تعود هذه الفوارق إلى محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، ونواقص السياسات العامة، والعبء غير المتناسب للأمراض المصاحبة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وأمراض الرئة.
وأشار المعهد الوطني للصحة (NIH) أيضًا إلى أن ما بين 47.5 مليون و51.6 مليون أمريكي غير قادرين على تحمُّل تكاليف زيارة الطبيب. هناك احتمال كبير أن تستخدم المجتمعات التي كانت محرومة تاريخيًا نموذج تحويل توليدي، خاصةً إذا كان مدمجًا ضمن محرك بحث دون وعيهم، لطلب المشورة الطبية. ليس من المستبعد أن يلجأ الأفراد إلى محرك بحث شهير مزوَّد بوكيل ذكاء اصطناعي مدمج ويسألوا: "والدي لم يَعُد قادرًا على تحمُّل تكاليف دواء القلب الموصوف له. ما الأدوية المتاحة دون وصفة طبية التي قد تكون فعَّالة كبديل؟"
وفقًا للباحثين في جامعة لونغ آيلاند، فإن ChatGPT يكون غير دقيق في 75% من الحالات، ووفقًا لـ CNN، قدَّم الروبوت أحيانًا نصائح خطيرة، مثل الموافقة على الجمع بين دوائين قد يؤدي إلى تفاعلات سلبية خطيرة.
نظرًا لأن نماذج التحويل التوليدية لا تفهم المعنى وقد تُنتج مخرجات خاطئة، فإن المجتمعات التي كانت محرومة تاريخيًا والتي تستخدم هذه التقنية بدلًا من المساعدة المهنية قد تتعرض للضرر بمعدلات أعلى بكثير من غيرها.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
مع ظهور منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة، تظل الثقة والأمان والمسائل التنظيمية من أبرز المخاوف لدى قادة المستوى التنفيذي في شركات الأدوية الحيوية، وأنظمة الرعاية الصحية، ومصنِّعي الأجهزة الطبية، وغيرها من المؤسسات. يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وجود حوكمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مناقشة حالات الاستخدام المناسبة ووضع ضوابط للسلامة والثقة (انظر AI US Blueprint لميثاق حقوق الذكاء الاصطناعي وقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي).
يمثِّل تنسيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول تحديًا اجتماعيًا وتقنيًا يتطلب نهجًا شاملًا. هناك عدة عناصر ضرورية لكسب ثقة الناس، بما في ذلك التأكد من أن نموذج الذكاء الاصطناعي دقيق وقابل للتدقيق وقابل للتفسير، عادل ويحمي خصوصية بيانات الأفراد. ويمكن للابتكار المؤسسي أن يؤدي دورًا في المساعدة.
غالبًا ما يسبق التغيير المؤسسي حدثًا كارثيًا. ضَع في اعتبارك تطور إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي يتمثل دورها الأساسي في ضمان سلامة الغذاء والأدوية والمستحضرات التجميلية للاستخدام العام. على الرغم من أن جذور هذا الجهاز التنظيمي تعود إلى عام 1848، فإن مراقبة الأدوية لضمان السلامة لم تصبح محور اهتمام مباشر إلا في عام 1937، وهو عام كارثة Elixir Sulfanilamide.
تم إنتاج Elixir Sulfanilamide بواسطة شركة أدوية محترمة في ولاية تينيسي، وكان دواءً سائلًا يتم الترويج له على أنه قادر على علاج التهاب الحلق العقدي بشكل كبير. كما كان شائعًا في تلك الفترة، لم يتم اختبار الدواء للتحقق من سُمّيته قبل طرحه في السوق. تبيّن أن هذا كان خطأً قاتلًا، إذ احتوى الإكسير على ثنائي إيثيلين جلايكول، وهو مادة سامة تُستخدم في مضادات التجمد. توفي أكثر من 100 شخص نتيجة تناول الإكسير السام، ما أدى إلى صدور قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل من قِبل FDA الذي يلزم بضرورة وضع تعليمات كافية على الأدوية للاستخدام الآمن. شكَّل هذا الإنجاز الكبير في تاريخ FDA ضمانًا للثقة التامة بين الأطباء ومرضاهم في فاعلية وجودة وسلامة الأدوية - وهي الثقة التي نعتبرها اليوم أمرًا مفروغًا منه.
وبالمثل، فإن الابتكار المؤسسي مطلوب لضمان نتائج عادلة من الذكاء الاصطناعي.
يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة (HCLS) نفس النوع من الابتكار المؤسسي الذي تطلبته إدارة الغذاء والدواء خلال كارثة Elixir Sulfanilamide. يمكن أن تساعد التوصيات التالية على ضمان أن تحقق جميع حلول الذكاء الاصطناعي نتائج أكثر عدلًا وإنصافًا للفئات الضعيفة.
نعتقد أننا نستطيع ويجب أن نتعلم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لنبتكر على نحو مؤسسي في نهجنا لتحويل عملياتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي. تبدأ رحلة كسب ثقة الناس بإجراء تغييرات منهجية تضمن أن يعكس الذكاء الاصطناعي المجتمعات التي يخدمها بشكل أفضل.
تعرَّف على بعض الرؤى والإجراءات المحددة التي يمكن للرؤساء التنفيذيين استخدامها لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقه بشكل مسؤول عبر المؤسسة.
انظر كيف يتطلب جعل بيانات المرضى قابلة للمشاركة وآمنة طريقة جديدة للتفكير في أنظمة الرعاية الصحية.
اكتشف سبب انضمام UHCW NHS Trust إلى IBM Consulting وشركة Celonis SE، شريكة أعمال IBM، لاستخدام تقنية IBM watsonx.ai من أجل المساعدة في تقديم رعاية أكثر كفاءة للمرضى.
تطوير الرعاية الصحية باستخدام حلول IBM المتقدمة والمنصات الآمنة والأتمتة الفعالة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تقدم IBM خدمات استشارية في مجلا الرعاية الصحية لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات وتحسين نتائج المرضى.
تقدم روبوتات المحادثة الذكية للرعاية الصحية المطوّرة باستخدام IBM watsonx Assistant إجابات موحدة لأسئلة المرضى وتعزز تجربتهم.
طوّر قطاع الرعاية الصحية باستخدام حلول IBM المتقدمة والمنصات الآمنة والأتمتة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.