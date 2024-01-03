العلامات
كشفت جائحة كوفيد-19 عن بيانات مقلقة تتعلق بعدم المساواة في الرعاية الصحية. في عام 2020، نشر المعهد الوطني للصحة (NIH) تقريرًا يفيد بأن الأمريكيين من أصل أفريقي توفوا بسبب كوفيد-19 بمعدلات أعلى من الأمريكيين البيض، على الرغم من أنهم يشكِّلون نسبة أصغر من السكان. وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH)، تعود هذه الفوارق إلى محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، ونواقص السياسات العامة، والعبء غير المتناسب للأمراض المصاحبة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وأمراض الرئة.

وأشار المعهد الوطني للصحة (NIH) أيضًا إلى أن ما بين 47.5 مليون و51.6 مليون أمريكي غير قادرين على تحمُّل تكاليف زيارة الطبيب. هناك احتمال كبير أن تستخدم المجتمعات التي كانت محرومة تاريخيًا نموذج تحويل توليدي، خاصةً إذا كان مدمجًا ضمن محرك بحث دون وعيهم، لطلب المشورة الطبية. ليس من المستبعد أن يلجأ الأفراد إلى محرك بحث شهير مزوَّد بوكيل ذكاء اصطناعي مدمج ويسألوا: "والدي لم يَعُد قادرًا على تحمُّل تكاليف دواء القلب الموصوف له. ما الأدوية المتاحة دون وصفة طبية التي قد تكون فعَّالة كبديل؟"

وفقًا للباحثين في جامعة لونغ آيلاند، فإن ChatGPT يكون غير دقيق في 75% من الحالات، ووفقًا لـ CNN، قدَّم الروبوت أحيانًا نصائح خطيرة، مثل الموافقة على الجمع بين دوائين قد يؤدي إلى تفاعلات سلبية خطيرة.

نظرًا لأن نماذج التحويل التوليدية لا تفهم المعنى وقد تُنتج مخرجات خاطئة، فإن المجتمعات التي كانت محرومة تاريخيًا والتي تستخدم هذه التقنية بدلًا من المساعدة المهنية قد تتعرض للضرر بمعدلات أعلى بكثير من غيرها.

كيف يمكننا الاستثمار بشكل استباقي في الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أكثر عدالة وموثوقية؟

مع ظهور منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة، تظل الثقة والأمان والمسائل التنظيمية من أبرز المخاوف لدى قادة المستوى التنفيذي في شركات الأدوية الحيوية، وأنظمة الرعاية الصحية، ومصنِّعي الأجهزة الطبية، وغيرها من المؤسسات. يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وجود حوكمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مناقشة حالات الاستخدام المناسبة ووضع ضوابط للسلامة والثقة (انظر AI US Blueprint لميثاق حقوق الذكاء الاصطناعي وقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي).

يمثِّل تنسيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول تحديًا اجتماعيًا وتقنيًا يتطلب نهجًا شاملًا. هناك عدة عناصر ضرورية لكسب ثقة الناس، بما في ذلك التأكد من أن نموذج الذكاء الاصطناعي دقيق وقابل للتدقيق وقابل للتفسير، عادل ويحمي خصوصية بيانات الأفراد. ويمكن للابتكار المؤسسي أن يؤدي دورًا في المساعدة.

الابتكار المؤسسي: ملاحظة تاريخية

غالبًا ما يسبق التغيير المؤسسي حدثًا كارثيًا. ضَع في اعتبارك تطور إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي يتمثل دورها الأساسي في ضمان سلامة الغذاء والأدوية والمستحضرات التجميلية للاستخدام العام. على الرغم من أن جذور هذا الجهاز التنظيمي تعود إلى عام 1848، فإن مراقبة الأدوية لضمان السلامة لم تصبح محور اهتمام مباشر إلا في عام 1937، وهو عام كارثة Elixir Sulfanilamide.

تم إنتاج Elixir Sulfanilamide بواسطة شركة أدوية محترمة في ولاية تينيسي، وكان دواءً سائلًا يتم الترويج له على أنه قادر على علاج التهاب الحلق العقدي بشكل كبير. كما كان شائعًا في تلك الفترة، لم يتم اختبار الدواء للتحقق من سُمّيته قبل طرحه في السوق. تبيّن أن هذا كان خطأً قاتلًا، إذ احتوى الإكسير على ثنائي إيثيلين جلايكول، وهو مادة سامة تُستخدم في مضادات التجمد. توفي أكثر من 100 شخص نتيجة تناول الإكسير السام، ما أدى إلى صدور قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل من قِبل FDA الذي يلزم بضرورة وضع تعليمات كافية على الأدوية للاستخدام الآمن. شكَّل هذا الإنجاز الكبير في تاريخ FDA ضمانًا للثقة التامة بين الأطباء ومرضاهم في فاعلية وجودة وسلامة الأدوية - وهي الثقة التي نعتبرها اليوم أمرًا مفروغًا منه.

وبالمثل، فإن الابتكار المؤسسي مطلوب لضمان نتائج عادلة من الذكاء الاصطناعي.

5 خطوات رئيسية للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يدعم المجتمعات التي يخدمها

يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة (HCLS) نفس النوع من الابتكار المؤسسي الذي تطلبته إدارة الغذاء والدواء خلال كارثة Elixir Sulfanilamide. يمكن أن تساعد التوصيات التالية على ضمان أن تحقق جميع حلول الذكاء الاصطناعي نتائج أكثر عدلًا وإنصافًا للفئات الضعيفة.

  1. تفعيل مبادئ الثقة والشفافية. تُعَد العدالة وقابلية التفسير والشفافية كلمات كبيرة، ولكن ماذا تعني عمليًا فيما يتعلق بالمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك؟ يمكنك الإعلان للعالم أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك عادلة، لكن يجب التأكد من تدريبها وتدقيقها لخدمة الفئات التي طالها الإقصاء تاريخيًا بأفضل شكل ممكن. لكسب ثقة المجتمعات التي يخدمها، يجب أن يوفر الذكاء الاصطناعي مخرجات مثبتة وقابلة للتكرار وقابلة للشرح وموثوق بها، تتفوق في أدائها على الإنسان.
  2. تعيين أشخاص يتحملّون مسؤولية تحقيق نتائج عادلة من استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، ثم زوِّدهم بالسلطة والموارد للقيام بالعمل الصعب.تأكَّد من أن هؤلاء الخبراء في المجال لديهم تفويض مموَّل بالكامل للقيام بالعمل، لأنه دون المساءلة لا توجد ثقة. يجب أن يمتلك شخص ما السلطة والعقلية والموارد اللازمة للقيام بالعمل المطلوب للحوكمة.
  3. منح الخبراء في المجال الصلاحية لإدارة وصيانة مصادر البيانات الموثوق بها المستخدمة في تدريب النماذج. يمكن لهذه المصادر الموثوق بها للبيانات أن توفِّر أساسًا للمحتوى للمنتجات التي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بحيث تقدِّم إجابات متنوعة مستندة مباشرةً إلى مصدر موثوق به (مثل الأنطولوجيا أو البحث الدلالي).
  4. يجب أن تكون المخرجات قابلة للتدقيق والشرح. على سبيل المثال، تستثمر بعض المؤسسات في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يقدِّم المشورة الطبية للمرضى أو الأطباء. ولتشجيع التغيير المؤسسي وحماية جميع السكان، يجب أن تخضع هذه المؤسسات لعمليات تدقيق لضمان المساءلة ومراقبة الجودة. يجب أن توفِّر مخرجات هذه النماذج عالية الخطورة موثوقية الاختبار وإعادة الاختبار. يجب أن تكون المخرجات دقيقة بنسبة 100% وأن توضِّح مصادر البيانات بالإضافة إلى الأدلة.
  5. تتطلب الشفافية. مع دمج مؤسسات الرعاية الصحية والحياة الحيوية (HCLS) للذكاء الاصطناعي التوليدي في رعاية المرضى (مثل التسجيل الآلي للمرضى عند الدخول إلى مستشفى أمريكي أو مساعدة المريض على فهم ما سيحدث خلال تجربة سريرية)، يجب إعلام المرضى باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي توليدي. يجب على المؤسسات أيضًا تقديم بيانات وصفية قابلة للتفسير للمرضى، توضِّح مسؤولية ودقة النموذج، ومصدر بيانات التدريب الخاصة به، ونتائج مراجعة تدقيق النموذج. يجب أن توضِّح البيانات الوصفية أيضًا كيف يمكن للمستخدم إيقاف استخدام هذا النموذج (والحصول على نفس الخدمة في مكان آخر). عندما تستخدم المؤسسات النصوص التي تم توليدها اصطناعيًا وتُعيد استخدامها في بيئة الرعاية الصحية، يجب إعلام الأفراد بما هو نص مولَّد صناعي وما هو ليس كذلك.

نعتقد أننا نستطيع ويجب أن نتعلم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لنبتكر على نحو مؤسسي في نهجنا لتحويل عملياتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي. تبدأ رحلة كسب ثقة الناس بإجراء تغييرات منهجية تضمن أن يعكس الذكاء الاصطناعي المجتمعات التي يخدمها بشكل أفضل.

 

مؤلف

Gautham Nagabhushana

Gautham Nagabhushana

Partner, Data & Technology Transformation - Healthcare, Public Markets, IBM

Phaedra Boinodiris

Global Leader for Trustworthy AI

IBM Consulting

