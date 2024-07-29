يستخدم LLMOps التنسيق في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل إنشاء اللغة الطبيعية والترجمة الآلية واتخاذ القرارات و روبوتات المحادثة. ونظرًا لأن المجموعات تتبنى الذكاء الاصطناعي لبناء هذه الأنواع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإن تنسيق LLM الفعال أمر بالغ الأهمية.

على الرغم من قوة نموذج أساس LLM، إلا أن نماذج LLM محدودة فيما يمكنها تحقيقه بمفردها. على سبيل المثال، تفتقر نماذج LLM إلى القدرة على الاحتفاظ بمعلومات جديدة أو تعلمها في الوقت الفعلي وتكافح لإكمال المشكلات متعددة الخطوات نظرًا لقيودها في السياق الذي يمكنها الاحتفاظ به.1 بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح تنسيق العديد من نماذج LLM سريع التعقيد أثناء التعامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بموفري نماذج LLM مختلفين.

تتغلب أطر عمل LLM على هذه القيود بتبسيط العمليات المعقدة لدمج هندسة الموجِّهات والتفاعل مع واجهة برمجة التطبيقات واسترجاع البيانات وإدارة الحالات عبر المحادثات التي تتم مع النماذج اللغوية.2

يتم تطوير أطر عمل جديدة لتنسيق LLM وتكتسب شعبية كل يوم. تتخصص بعض تنظيمات النماذج اللغوية الكبيرة كإطار عمل لقاعدة البيانات بينما يستخدم البعض الآخر وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعاون من أجل إكمال المهام أو تحقيق الأهداف.