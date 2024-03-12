ما المقصود بتوليد النصوص؟

يُعَد كل من توليد اللغة الطبيعية (NLG) وفهم اللغة الطبيعية (NLU) عنصرين أساسيين لأي نظام قوي لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ولكن يخدم كل منهما أغراضًا مختلفة.

فهم اللغة الطبيعية (NLU) هو قدرة الآلة على استيعاب اللغة البشرية وتفسيرها واستخلاص المعلومات المفيدة منها بطريقة قيّمة. وتشمل مهام مثل تحليل المشاعر، والتعرف على الكيانات المسماة، وتصنيف أجزاء الكلام، والتحليل اللغوي. يساعد فهم اللغة الطبيعية الآلات على فهم السياق والقصد والمعنى الدلالي للمدخلات اللغوية البشرية.

توليد اللغة الطبيعية (NLG) هي قدرة الآلة على إنتاج نص أو كلام مشابه للنصوص البشرية، يتميز بالوضوح والإيجاز والجاذبية. ويتضمن ذلك مهام مثل تلخيص النصوص وسرد القصص وأنظمة الحوار وتركيب الكلام، حيث يساعد توليد اللغة الطبيعية (NLG) الآلات في إنتاج استجابات ذات معنى ومترابطة بطريقة يسهل على البشر فهمها.

يركز فهم اللغة الطبيعية (NLU) على فهم اللغة البشرية، بينما يركز توليد اللغة الطبيعية (NLG) على توليد لغة مشابهة للغة البشرية. وكلاهما أساسيان لبناء تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المتقدمة التي يمكنها التواصل بفعَّالية مع البشر بطريقة طبيعية وذات معنى.